أمانة جازان ترصد 655 مخالفة للمنشآت الغذائية والمحلات في صبيا

بعد تنفيذ 2448 جولة رقابية بالمحافظة على مدار الشهر الماضي

نفذت أمانة منطقة جازان -ممثلة في بلدية محافظة صبيا- الشهر الماضي، 2448 جولة رقابية على المنشآت الغذائية والمراكز والأسواق التجارية؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية على جميع المحلات التجارية والغذائية.

وذكر رئيس البلدية المهندس هادي الدغريري، أن البلدية رصدت خلال تلك الجولات 655 مخالفة لعدد من المنشآت الغذائية والمحلات التجارية والأسواق، وصادرت (طنًّا و626 كيلوجرامًا) من الأطعمة لباعة جائلة تمارس نشاطها المخالف على الطرقات والساحات العامة.

وأكد أن البلدية مستمرة في تنفيذ حملاتها الرقابية في الأسواق والمراكز التجارية، لتعزيز دورها الحيوي في الرقابة على النشاطات ذات العلاقة بالصحة العامة، مشددًا على جميع مراقبي ومراقبات البلدية بضرورة الالتزام بضوابط العمل الرقابي، ومتابعة جميع الأنشطة دون تقصير أو تهاون، والتقيد بالأسس الرقابية المعتمدة، والتشديد على أهميتها بكل دقة، وإصدار المخالفات بحق كل مخالف يخالف ما تنص عليه الأنظمة والتعليمات، خلال جولاتهم التفتيشية والرقابية المكثفة.

ودعا الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى بالتواصل مع مركز البلاغات 940، أو قنوات البلدية الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.