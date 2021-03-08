في يوم تمكين المرأة .. "تعليم صبيا" يختتم المشروع التدريبي "واعد للقيادات الإدارية"

"الخرمي" هنأ المتأهلات إلى البرنامج التخصصي وأشاد بحرصهن والتزامهن

اختتمت إدارة تعليم صبيا البرنامج التدريبي العام لمشروع (واعد للقيادات الإدارية) بحضور مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي، ومشاركة 25 إدارية اجتزن متطلبات المشروع في مرحلته الأولى.

وتفصيلاً، بلغ عدد المسجلين والمسجلات في البرنامج 450 من الإداريين والإداريات سيتم إشراكهم في مكونات البرنامج التدريبي العام والتخصص تباعًا.

وشمل البرنامج العام للمشروع في مرحلته الثالثة خمس دورات عن التخطيط التشغيلي، والتواصل الفعّال، وتكنولوجيا المعلومات في بيئة العمل، والأخلاقيات المهنية في بيئة العمل المشتركة، وأساسيات النجاح الوظيفي، واستمر البرنامج العام 9 أيام.

وتبدأ المرحلة الرابعة بالفرز والاختيار، يعقبها المرحلة الخامسة بالبرنامج التخصصي وهي عبارة عن دورات تدريبية تقدم للمكلفين متعلقة بمجال أعمالهم. يتضمن تخطيط البرنامج التخصصي التدريب على أساسيات التعامل مع نظام فارس، وراسل، ومنصة اعتماد، ولوائح المنافسات الحكومية، والموارد البشرية، والوظائف التعليمية.

وهنأ الدكتور "الخرمي" المتأهلات من البرنامج العام إلى البرنامج التخصصي، وأشاد بحرصهن والتزامهن، وقال إن هذا البرنامج سيضمن المساواة العادلة للطامحين للتغيير والتطوير، وأن الفرص متاحة أمامهم في جميع أقسام الإدارة – خصوصًا - أن أعلى نسبة من المستفيدين هم من النساء.

وأكد "الخرمي" أن البرنامج سيُسهم في تمكين القيادات النسائية في منظومة العمل الإداري والمالي، وتطوير منظومة العمل، وتنظيم الفكر الإداري، وتحقيق أهداف الإدارة في الاستخدام الأمثل للموارد البشرية.

وقدم شكره لقسم ووحدة تطوير الموارد البشرية، والتطوير المهني على إعدادهم وتنظيمهم وتنسيقهم، ولكل من شارك من الزملاء والزميلات في التدريب على البرنامج.

يُذكر أن نسبة القيادات النسائية في إدارة تعليم صبيا ومكاتب التعليم قد بلغت أكثر من 52 ٪.