النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

في يوم تمكين المرأة .. "تعليم صبيا" يختتم المشروع التدريبي "واعد للقيادات الإدارية"

"الخرمي" هنأ المتأهلات إلى البرنامج التخصصي وأشاد بحرصهن  والتزامهن

اختتمت إدارة تعليم صبيا البرنامج التدريبي العام لمشروع (واعد للقيادات الإدارية) بحضور مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي، ومشاركة 25 إدارية اجتزن متطلبات المشروع في مرحلته الأولى.

وتفصيلاً، بلغ عدد المسجلين والمسجلات في البرنامج 450 من الإداريين والإداريات سيتم إشراكهم في مكونات البرنامج التدريبي العام والتخصص تباعًا.

وشمل البرنامج العام للمشروع في مرحلته الثالثة خمس دورات عن التخطيط التشغيلي، والتواصل الفعّال، وتكنولوجيا المعلومات في بيئة العمل، والأخلاقيات المهنية في بيئة العمل المشتركة، وأساسيات النجاح الوظيفي، واستمر البرنامج العام 9 أيام.

وتبدأ المرحلة الرابعة بالفرز والاختيار، يعقبها المرحلة الخامسة بالبرنامج التخصصي وهي عبارة عن دورات تدريبية تقدم للمكلفين متعلقة بمجال أعمالهم. يتضمن تخطيط البرنامج التخصصي التدريب على أساسيات التعامل مع نظام فارس، وراسل، ومنصة اعتماد، ولوائح المنافسات الحكومية، والموارد البشرية، والوظائف التعليمية.

وهنأ الدكتور "الخرمي" المتأهلات من البرنامج العام إلى البرنامج التخصصي، وأشاد بحرصهن والتزامهن، وقال إن هذا البرنامج سيضمن المساواة العادلة للطامحين للتغيير والتطوير، وأن الفرص متاحة أمامهم في جميع أقسام الإدارة – خصوصًا - أن أعلى نسبة من المستفيدين هم من النساء.

وأكد "الخرمي" أن البرنامج سيُسهم في تمكين القيادات النسائية في منظومة العمل الإداري والمالي، وتطوير منظومة العمل، وتنظيم الفكر الإداري، وتحقيق أهداف الإدارة في الاستخدام الأمثل للموارد البشرية.

وقدم شكره لقسم ووحدة تطوير الموارد البشرية، والتطوير المهني على إعدادهم وتنظيمهم وتنسيقهم، ولكل من شارك من الزملاء والزميلات في التدريب على البرنامج.

يُذكر أن نسبة القيادات النسائية في إدارة تعليم صبيا ومكاتب التعليم قد بلغت أكثر من 52 ٪.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
في يوم تمكين المرأة .. "تعليم صبيا" يختتم المشروع التدريبي "واعد للقيادات الإدارية"
سبق

اختتمت إدارة تعليم صبيا البرنامج التدريبي العام لمشروع (واعد للقيادات الإدارية) بحضور مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي، ومشاركة 25 إدارية اجتزن متطلبات المشروع في مرحلته الأولى.

وتفصيلاً، بلغ عدد المسجلين والمسجلات في البرنامج 450 من الإداريين والإداريات سيتم إشراكهم في مكونات البرنامج التدريبي العام والتخصص تباعًا.

وشمل البرنامج العام للمشروع في مرحلته الثالثة خمس دورات عن التخطيط التشغيلي، والتواصل الفعّال، وتكنولوجيا المعلومات في بيئة العمل، والأخلاقيات المهنية في بيئة العمل المشتركة، وأساسيات النجاح الوظيفي، واستمر البرنامج العام 9 أيام.

وتبدأ المرحلة الرابعة بالفرز والاختيار، يعقبها المرحلة الخامسة بالبرنامج التخصصي وهي عبارة عن دورات تدريبية تقدم للمكلفين متعلقة بمجال أعمالهم. يتضمن تخطيط البرنامج التخصصي التدريب على أساسيات التعامل مع نظام فارس، وراسل، ومنصة اعتماد، ولوائح المنافسات الحكومية، والموارد البشرية، والوظائف التعليمية.

وهنأ الدكتور "الخرمي" المتأهلات من البرنامج العام إلى البرنامج التخصصي، وأشاد بحرصهن والتزامهن، وقال إن هذا البرنامج سيضمن المساواة العادلة للطامحين للتغيير والتطوير، وأن الفرص متاحة أمامهم في جميع أقسام الإدارة – خصوصًا - أن أعلى نسبة من المستفيدين هم من النساء.

وأكد "الخرمي" أن البرنامج سيُسهم في تمكين القيادات النسائية في منظومة العمل الإداري والمالي، وتطوير منظومة العمل، وتنظيم الفكر الإداري، وتحقيق أهداف الإدارة في الاستخدام الأمثل للموارد البشرية.

وقدم شكره لقسم ووحدة تطوير الموارد البشرية، والتطوير المهني على إعدادهم وتنظيمهم وتنسيقهم، ولكل من شارك من الزملاء والزميلات في التدريب على البرنامج.

يُذكر أن نسبة القيادات النسائية في إدارة تعليم صبيا ومكاتب التعليم قد بلغت أكثر من 52 ٪.

08 مارس 2021 - 24 رجب 1442
09:14 PM

في يوم تمكين المرأة .. "تعليم صبيا" يختتم المشروع التدريبي "واعد للقيادات الإدارية"

"الخرمي" هنأ المتأهلات إلى البرنامج التخصصي وأشاد بحرصهن  والتزامهن

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - صبيا
0
365

اختتمت إدارة تعليم صبيا البرنامج التدريبي العام لمشروع (واعد للقيادات الإدارية) بحضور مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي، ومشاركة 25 إدارية اجتزن متطلبات المشروع في مرحلته الأولى.

وتفصيلاً، بلغ عدد المسجلين والمسجلات في البرنامج 450 من الإداريين والإداريات سيتم إشراكهم في مكونات البرنامج التدريبي العام والتخصص تباعًا.

وشمل البرنامج العام للمشروع في مرحلته الثالثة خمس دورات عن التخطيط التشغيلي، والتواصل الفعّال، وتكنولوجيا المعلومات في بيئة العمل، والأخلاقيات المهنية في بيئة العمل المشتركة، وأساسيات النجاح الوظيفي، واستمر البرنامج العام 9 أيام.

وتبدأ المرحلة الرابعة بالفرز والاختيار، يعقبها المرحلة الخامسة بالبرنامج التخصصي وهي عبارة عن دورات تدريبية تقدم للمكلفين متعلقة بمجال أعمالهم. يتضمن تخطيط البرنامج التخصصي التدريب على أساسيات التعامل مع نظام فارس، وراسل، ومنصة اعتماد، ولوائح المنافسات الحكومية، والموارد البشرية، والوظائف التعليمية.

وهنأ الدكتور "الخرمي" المتأهلات من البرنامج العام إلى البرنامج التخصصي، وأشاد بحرصهن والتزامهن، وقال إن هذا البرنامج سيضمن المساواة العادلة للطامحين للتغيير والتطوير، وأن الفرص متاحة أمامهم في جميع أقسام الإدارة – خصوصًا - أن أعلى نسبة من المستفيدين هم من النساء.

وأكد "الخرمي" أن البرنامج سيُسهم في تمكين القيادات النسائية في منظومة العمل الإداري والمالي، وتطوير منظومة العمل، وتنظيم الفكر الإداري، وتحقيق أهداف الإدارة في الاستخدام الأمثل للموارد البشرية.

وقدم شكره لقسم ووحدة تطوير الموارد البشرية، والتطوير المهني على إعدادهم وتنظيمهم وتنسيقهم، ولكل من شارك من الزملاء والزميلات في التدريب على البرنامج.

يُذكر أن نسبة القيادات النسائية في إدارة تعليم صبيا ومكاتب التعليم قد بلغت أكثر من 52 ٪.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,838
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,045
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,720
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,168

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

كانت وما زالت!

كانت وما زالت!

سعد آل حماد
ضحايا التستر!!!

ضحايا التستر!!!

عبدالغني الشيخ
الضرورة المُهمَلة!

الضرورة المُهمَلة!

مها الجبر
فرصة أخيرة لتصحيح أوضاع المتسترين

فرصة أخيرة لتصحيح أوضاع المتسترين

علي آل شرمة
محمد بن سلمان مشغول ..

محمد بن سلمان مشغول ..

إبراهيم الحازمي
هيئة الصحة العامة.. ورياح التطوير

هيئة الصحة العامة.. ورياح التطوير

عبدالرحمن القحطاني
هيئة الزكاة والدخل وضبط السوق

هيئة الزكاة والدخل وضبط السوق

يحيى فقيهي
أيقونة الابتزاز..!

أيقونة الابتزاز..!

ماجد البريكان
الإعلام بين الجودة والمحسوبية!!

الإعلام بين الجودة والمحسوبية!!

غسان محمد عسيلان
أظن وأتوقع وربما!

أظن وأتوقع وربما!

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة