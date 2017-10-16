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"الشرعان" يتسلم أمانة الجوف بعد 7 سنوات رئيساً لقسم المشروعات

بدأ مهمته بمتابعة تنفيذ عدد من الطرق والمشاريع التنموية بالمنطقة

يعتلي المهندس عاطف بن محمد الشرعان المنصب الأكثر أهمية في أقسام أمانة الجوف، حيث تم تعيينه قبل سبعة أعوام رئيساً لقسم المشاريع بأمانة الجوف، حتى صدر قرار تكليفه أميناً مكلفاً للأمانة قبل شهرين خلفاً للمهندس درويش الغامدي، ليتم أمس تعيينه بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية أميناً لأمانة منطقة الجوف.

وتفصيلاً، جاء استلام "الشرعان" لأمانة الجوف باعتباره الأقرب لحاجة منطقة الجوف من المشاريع التنموية كونه أحد أبنائها، ويجري العمل بالمنطقة على عدد من الطرق ومشاريع تنموية داخل الأحياء ومشاريع لدرء السيول وتصريف مياهها.

ووقف أمين منطقة الجوف المهندس الشرعان قبل عشرة أيام على عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة سكاكا يرافقه مدير عام المشاريع بالإنابة المهندس مهند الزيد.

واستهل المهندس الشرعان زيارته بمشروع ممشى شمال الأمانة، كما اطلع على سير أعمال طريق الملك سعود شمالاً مع شارع العرب غرباً واطلع على آخر الأعمال المنجزة للمشروع مستمعاً إلى شرح مفصل عن نسبة الإنجاز فيه.

وطالب "الشرعان" المقاول المنفذ بضرورة زيادة الجهد والعمل والالتزام بالجودة في تنفيذ المشروع، مؤكداً أن المشروع يعد من المشروعات الحيوية المهمة في مدينة سكاكا، كما وقف على تنفيذ إنشاء محطة تصريف مياه الأمطار على طريق الأمير عبدالإله "الإقليمي" ومتابعة سير الأعمال فيه.

وتابع أمين المنطقة سير أعمال تنفيذ مشروع امتداد طريق الملك عبدالعزيز شرقاً حتى مسلخ سكاكا المركزي بطول 5 كم، ومشروع تأهيل طريق عبدالعزيز آل الشيخ ضمن مشروعات تطوير شبكة الطرق الحضريه "سفلتة وأرصفة وإنارة بمدينة سكاكا ".

ووجه خلال لقائه، المقاولين والمهندسين المشرفين عليها بسرعة استكمال الأعمال المتبقية، ومراعاة معايير الجودة في التنفيذ وفقاً للمواصفات الفنية، مشدداً على مضاعفة الجهود لتحقق المشروعات الهدف المنشود منها.

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"الشرعان" يتسلم أمانة الجوف بعد 7 سنوات رئيساً لقسم المشروعات
سبق

يعتلي المهندس عاطف بن محمد الشرعان المنصب الأكثر أهمية في أقسام أمانة الجوف، حيث تم تعيينه قبل سبعة أعوام رئيساً لقسم المشاريع بأمانة الجوف، حتى صدر قرار تكليفه أميناً مكلفاً للأمانة قبل شهرين خلفاً للمهندس درويش الغامدي، ليتم أمس تعيينه بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية أميناً لأمانة منطقة الجوف.

وتفصيلاً، جاء استلام "الشرعان" لأمانة الجوف باعتباره الأقرب لحاجة منطقة الجوف من المشاريع التنموية كونه أحد أبنائها، ويجري العمل بالمنطقة على عدد من الطرق ومشاريع تنموية داخل الأحياء ومشاريع لدرء السيول وتصريف مياهها.

ووقف أمين منطقة الجوف المهندس الشرعان قبل عشرة أيام على عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة سكاكا يرافقه مدير عام المشاريع بالإنابة المهندس مهند الزيد.

واستهل المهندس الشرعان زيارته بمشروع ممشى شمال الأمانة، كما اطلع على سير أعمال طريق الملك سعود شمالاً مع شارع العرب غرباً واطلع على آخر الأعمال المنجزة للمشروع مستمعاً إلى شرح مفصل عن نسبة الإنجاز فيه.

وطالب "الشرعان" المقاول المنفذ بضرورة زيادة الجهد والعمل والالتزام بالجودة في تنفيذ المشروع، مؤكداً أن المشروع يعد من المشروعات الحيوية المهمة في مدينة سكاكا، كما وقف على تنفيذ إنشاء محطة تصريف مياه الأمطار على طريق الأمير عبدالإله "الإقليمي" ومتابعة سير الأعمال فيه.

وتابع أمين المنطقة سير أعمال تنفيذ مشروع امتداد طريق الملك عبدالعزيز شرقاً حتى مسلخ سكاكا المركزي بطول 5 كم، ومشروع تأهيل طريق عبدالعزيز آل الشيخ ضمن مشروعات تطوير شبكة الطرق الحضريه "سفلتة وأرصفة وإنارة بمدينة سكاكا ".

ووجه خلال لقائه، المقاولين والمهندسين المشرفين عليها بسرعة استكمال الأعمال المتبقية، ومراعاة معايير الجودة في التنفيذ وفقاً للمواصفات الفنية، مشدداً على مضاعفة الجهود لتحقق المشروعات الهدف المنشود منها.

16 أكتوبر 2019 - 17 صفر 1441
12:14 AM

"الشرعان" يتسلم أمانة الجوف بعد 7 سنوات رئيساً لقسم المشروعات

بدأ مهمته بمتابعة تنفيذ عدد من الطرق والمشاريع التنموية بالمنطقة

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مهنا التميمي - الجوف
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يعتلي المهندس عاطف بن محمد الشرعان المنصب الأكثر أهمية في أقسام أمانة الجوف، حيث تم تعيينه قبل سبعة أعوام رئيساً لقسم المشاريع بأمانة الجوف، حتى صدر قرار تكليفه أميناً مكلفاً للأمانة قبل شهرين خلفاً للمهندس درويش الغامدي، ليتم أمس تعيينه بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية أميناً لأمانة منطقة الجوف.

وتفصيلاً، جاء استلام "الشرعان" لأمانة الجوف باعتباره الأقرب لحاجة منطقة الجوف من المشاريع التنموية كونه أحد أبنائها، ويجري العمل بالمنطقة على عدد من الطرق ومشاريع تنموية داخل الأحياء ومشاريع لدرء السيول وتصريف مياهها.

ووقف أمين منطقة الجوف المهندس الشرعان قبل عشرة أيام على عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة سكاكا يرافقه مدير عام المشاريع بالإنابة المهندس مهند الزيد.

واستهل المهندس الشرعان زيارته بمشروع ممشى شمال الأمانة، كما اطلع على سير أعمال طريق الملك سعود شمالاً مع شارع العرب غرباً واطلع على آخر الأعمال المنجزة للمشروع مستمعاً إلى شرح مفصل عن نسبة الإنجاز فيه.

وطالب "الشرعان" المقاول المنفذ بضرورة زيادة الجهد والعمل والالتزام بالجودة في تنفيذ المشروع، مؤكداً أن المشروع يعد من المشروعات الحيوية المهمة في مدينة سكاكا، كما وقف على تنفيذ إنشاء محطة تصريف مياه الأمطار على طريق الأمير عبدالإله "الإقليمي" ومتابعة سير الأعمال فيه.

وتابع أمين المنطقة سير أعمال تنفيذ مشروع امتداد طريق الملك عبدالعزيز شرقاً حتى مسلخ سكاكا المركزي بطول 5 كم، ومشروع تأهيل طريق عبدالعزيز آل الشيخ ضمن مشروعات تطوير شبكة الطرق الحضريه "سفلتة وأرصفة وإنارة بمدينة سكاكا ".

ووجه خلال لقائه، المقاولين والمهندسين المشرفين عليها بسرعة استكمال الأعمال المتبقية، ومراعاة معايير الجودة في التنفيذ وفقاً للمواصفات الفنية، مشدداً على مضاعفة الجهود لتحقق المشروعات الهدف المنشود منها.

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