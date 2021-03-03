"الهويش" إلى "بروفيسور" في جامعة شقراء
أصدر رئيس جامعة شقراء الدكتور علي محمد السيف، قراراً بترقية د. يوسف بن محمد بن إبراهيم الهويش، من أستاذ مشارك إلى درجة أستاذ (بروفيسور).
يذكر أن الدكتور "الهويش" هو عضو هيئة التدريس بكلية التربية في جامعة شقراء، والمشرف العام على إدارة الاستثمار والأوقاف بالجامعة، وسبق أن تولى عددًا من المناصب كان آخرها عميداً بكلية التربية بشقراء.
"الهويش" إلى "بروفيسور" في جامعة شقراء
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-03-03
أصدر رئيس جامعة شقراء الدكتور علي محمد السيف، قراراً بترقية د. يوسف بن محمد بن إبراهيم الهويش، من أستاذ مشارك إلى درجة أستاذ (بروفيسور).
يذكر أن الدكتور "الهويش" هو عضو هيئة التدريس بكلية التربية في جامعة شقراء، والمشرف العام على إدارة الاستثمار والأوقاف بالجامعة، وسبق أن تولى عددًا من المناصب كان آخرها عميداً بكلية التربية بشقراء.
03 مارس 2021 - 19 رجب 1442
04:08 PM
"الهويش" إلى "بروفيسور" في جامعة شقراء
أصدر رئيس جامعة شقراء الدكتور علي محمد السيف، قراراً بترقية د. يوسف بن محمد بن إبراهيم الهويش، من أستاذ مشارك إلى درجة أستاذ (بروفيسور).
يذكر أن الدكتور "الهويش" هو عضو هيئة التدريس بكلية التربية في جامعة شقراء، والمشرف العام على إدارة الاستثمار والأوقاف بالجامعة، وسبق أن تولى عددًا من المناصب كان آخرها عميداً بكلية التربية بشقراء.