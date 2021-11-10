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غارة "مجهولة" تقتل 7 عناصر تابعين لمليشيات إيرانية شرق سوريا

طائرة مسيّرة قصفت مستودعات للسلاح والذخيرة في البوكمال

قتل 7 عناصر على الأقل من الميليشيات التابعة لإيران؛ جراء الاستهداف الجوي المجهول من قبل طائرة مسيّرة، اليوم (الأربعاء)، لمواقع ومستودعات للسلاح والذخيرة بمدينة البوكمال في ريف دير الزور الشرقي، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبين المرصد السوري أن ضمن القتلى 3 سوريين موالين لإيران، أما الباقون لم تعرف جنسياتهم حتى اللحظة.

وكان نشطاء المرصد في منطقة غرب الفرات، قد أبلغوا عن انفجارات عنيفة للغاية بعد منتصف ليل الثلاثاء - الأربعاء، ناجمة عن استهداف جوي من قبل طيران مجهول لم يعلم إذا ما كان تابعاً للتحالف الدولي لمكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي أم لإسرائيل، استهدف مواقع ومستودعات للسلاح تابعة للميليشيات الإيرانية في مدينة البوكمال الواقعة على الحدود السورية العراقية.

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غارة "مجهولة" تقتل 7 عناصر تابعين لمليشيات إيرانية شرق سوريا
سبق

قتل 7 عناصر على الأقل من الميليشيات التابعة لإيران؛ جراء الاستهداف الجوي المجهول من قبل طائرة مسيّرة، اليوم (الأربعاء)، لمواقع ومستودعات للسلاح والذخيرة بمدينة البوكمال في ريف دير الزور الشرقي، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبين المرصد السوري أن ضمن القتلى 3 سوريين موالين لإيران، أما الباقون لم تعرف جنسياتهم حتى اللحظة.

وكان نشطاء المرصد في منطقة غرب الفرات، قد أبلغوا عن انفجارات عنيفة للغاية بعد منتصف ليل الثلاثاء - الأربعاء، ناجمة عن استهداف جوي من قبل طيران مجهول لم يعلم إذا ما كان تابعاً للتحالف الدولي لمكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي أم لإسرائيل، استهدف مواقع ومستودعات للسلاح تابعة للميليشيات الإيرانية في مدينة البوكمال الواقعة على الحدود السورية العراقية.

10 نوفمبر 2021 - 5 ربيع الآخر 1443
09:05 PM

غارة "مجهولة" تقتل 7 عناصر تابعين لمليشيات إيرانية شرق سوريا

طائرة مسيّرة قصفت مستودعات للسلاح والذخيرة في البوكمال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قتل 7 عناصر على الأقل من الميليشيات التابعة لإيران؛ جراء الاستهداف الجوي المجهول من قبل طائرة مسيّرة، اليوم (الأربعاء)، لمواقع ومستودعات للسلاح والذخيرة بمدينة البوكمال في ريف دير الزور الشرقي، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبين المرصد السوري أن ضمن القتلى 3 سوريين موالين لإيران، أما الباقون لم تعرف جنسياتهم حتى اللحظة.

وكان نشطاء المرصد في منطقة غرب الفرات، قد أبلغوا عن انفجارات عنيفة للغاية بعد منتصف ليل الثلاثاء - الأربعاء، ناجمة عن استهداف جوي من قبل طيران مجهول لم يعلم إذا ما كان تابعاً للتحالف الدولي لمكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي أم لإسرائيل، استهدف مواقع ومستودعات للسلاح تابعة للميليشيات الإيرانية في مدينة البوكمال الواقعة على الحدود السورية العراقية.

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