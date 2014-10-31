سجلت الولايات المتحدة، أمس الجمعة، عددًا قياسيًّا من الإصابات بفيروس كورونا، المسبب لوباء كوفيد-19، بلغ أكثر من 94 ألف حالة في غضون 24 ساعة. ويعد هذا الرقم من الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، الأعلى منذ بداية تفشي الوباء، وفقاً لإحصاء جامعة جونز هوبكنز. وبلغ عدد الإصابات عند الساعة 12:30 فجر السبت 94,125 إصابة جديدة بـفيروس كورونا، بالإضافة إلى 919 حالة وفاة، حسب بيانات الجامعة التي يتمّ تحديثها باستمرار. وبهذه الأرقام ارتفع إجمالي عدد الإصابات بوباء كوفيد-19 قبل أيام قليلة من الانتخابات الرئاسية الأميركية، إلى 9,043,957 إصابة، بينما ارتفع إجمالي عدد الوفيات فيها إلى 229,676 حالة وفاة. وقد تدهور الوضع الصحي حاليًّا بشكل خاصّ في الولايات الشمالية وولايات الغرب الأوسط، وفقًا لما ذكرته وكالة فرانس برس. وتسبب وباء كوفيد-19 بأسوأ أزمة صحية في الولايات المتحدة منذ الأنفلونزا الإسبانية عام 1918، وأسوأ ركود اقتصادي منذ أزمة 1929. وتعد الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضررًا بالوباء، بينما صارت الهند ثاني أكثر دول العالم تضررًا لناحية عدد الإصابات بتسجيلها 8,088,851 إصابة، من بينها 121,090 حالة وفاة، بينما تحتل البرازيل المركز الثالث من حيث الإصابات 5,516,658 إصابة، والثاني من حيث الوفيات بإجمالي 159,477 حالة.

قبل أيام من الانتخابات.. أرقام قياسية مهولة بإصابات كورونا في أمريكا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-10-31 سجلت الولايات المتحدة، أمس الجمعة، عددًا قياسيًّا من الإصابات بفيروس كورونا، المسبب لوباء كوفيد-19، بلغ أكثر من 94 ألف حالة في غضون 24 ساعة.



ويعد هذا الرقم من الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، الأعلى منذ بداية تفشي الوباء، وفقاً لإحصاء جامعة جونز هوبكنز.



وبلغ عدد الإصابات عند الساعة 12:30 فجر السبت 94,125 إصابة جديدة بـفيروس كورونا، بالإضافة إلى 919 حالة وفاة، حسب بيانات الجامعة التي يتمّ تحديثها باستمرار.



وبهذه الأرقام ارتفع إجمالي عدد الإصابات بوباء كوفيد-19 قبل أيام قليلة من الانتخابات الرئاسية الأميركية، إلى 9,043,957 إصابة، بينما ارتفع إجمالي عدد الوفيات فيها إلى 229,676 حالة وفاة.



وقد تدهور الوضع الصحي حاليًّا بشكل خاصّ في الولايات الشمالية وولايات الغرب الأوسط، وفقًا لما ذكرته وكالة فرانس برس.



وتسبب وباء كوفيد-19 بأسوأ أزمة صحية في الولايات المتحدة منذ الأنفلونزا الإسبانية عام 1918، وأسوأ ركود اقتصادي منذ أزمة 1929.



وتعد الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضررًا بالوباء، بينما صارت الهند ثاني أكثر دول العالم تضررًا لناحية عدد الإصابات بتسجيلها 8,088,851 إصابة، من بينها 121,090 حالة وفاة، بينما تحتل البرازيل المركز الثالث من حيث الإصابات 5,516,658 إصابة، والثاني من حيث الوفيات بإجمالي 159,477 حالة.

31 أكتوبر 2020 - 14 ربيع الأول 1442 10:33 AM

قبل أيام من الانتخابات.. أرقام قياسية مهولة بإصابات كورونا في أمريكا الولايات المتحدة سجلت أمس الرقم اليومي الأعلى منذ بداية تفشي الوباء





A A A





2 مشاركة

سجلت الولايات المتحدة، أمس الجمعة، عددًا قياسيًّا من الإصابات بفيروس كورونا، المسبب لوباء كوفيد-19، بلغ أكثر من 94 ألف حالة في غضون 24 ساعة.



ويعد هذا الرقم من الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، الأعلى منذ بداية تفشي الوباء، وفقاً لإحصاء جامعة جونز هوبكنز.



وبلغ عدد الإصابات عند الساعة 12:30 فجر السبت 94,125 إصابة جديدة بـفيروس كورونا، بالإضافة إلى 919 حالة وفاة، حسب بيانات الجامعة التي يتمّ تحديثها باستمرار.



وبهذه الأرقام ارتفع إجمالي عدد الإصابات بوباء كوفيد-19 قبل أيام قليلة من الانتخابات الرئاسية الأميركية، إلى 9,043,957 إصابة، بينما ارتفع إجمالي عدد الوفيات فيها إلى 229,676 حالة وفاة.



وقد تدهور الوضع الصحي حاليًّا بشكل خاصّ في الولايات الشمالية وولايات الغرب الأوسط، وفقًا لما ذكرته وكالة فرانس برس.



وتسبب وباء كوفيد-19 بأسوأ أزمة صحية في الولايات المتحدة منذ الأنفلونزا الإسبانية عام 1918، وأسوأ ركود اقتصادي منذ أزمة 1929.



وتعد الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضررًا بالوباء، بينما صارت الهند ثاني أكثر دول العالم تضررًا لناحية عدد الإصابات بتسجيلها 8,088,851 إصابة، من بينها 121,090 حالة وفاة، بينما تحتل البرازيل المركز الثالث من حيث الإصابات 5,516,658 إصابة، والثاني من حيث الوفيات بإجمالي 159,477 حالة.