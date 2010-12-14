في موسمها العاشر.. مطلع قصيدة تعجب جماهير "مسابقة شاعر المليون" وتؤهل شاعرها

جفّ نهر "الأحنف" وراجت عليه الأُحجيات وسولفت "ذات السلاسل" سرّه لوادي طوى

تأهل الشاعر السعودي فيصل منصور الشن العنزي في مسابقة شاعر المليون في موسمها العاشر كأول متسابق يتأهل إلى مرحلة 24، وكانت قصيدة الشاعر "العنزي" قد حظيت بإعجاب لجنة التحكيم وقد وصفها الدكتور غسان الحسن عضو لجنة التحكيم في البرنامج بالنص المدهش وينمّ عن ثقافة تاريخية للشاعر، وقال "هذا ما جعل النص يزخر بالمعاني التاريخية وينقلنا عبر نوافذ تاريخية على أحداث زمنية متسلسلة حتى وقتنا الحاضر".

‏"سبق" التقت الشاعر "العنزي" وهو من أهالي منطقة تبوك ويحمل الماجستير في الهندسة الكهربائية ومهتم بأبحاث الطاقة، حيث عبّر عن شكره وامتنانه لكل من دعمه وسانده، متمنيًا التوفيق لجميع شعراء الوطن المشاركين في هذه النسخة، وقال أهدي هذا التأهل لوالدتي ولجميع إخواني.

و"سبق" تنشر القصيدة التي أهلت شاعرها لمرحلة 24 القادمة من مسابقة شاعر المليون كأول المتأهلين من الشعراء:

جفّ نهر (الأحنف) وراجت عليه الأُحجيات

وسولفت (ذات السلاسل) سرّه لوادي طوى

وانسدل ليل الغدر فوق الهضاب المقفرات

وكلّ نجمٍ في سماء يعرب من الضّيقة هوى

عالو اللي ينثرون أفضالنا للذّاريات

ويلبسون جلودنا لا وردوا لعدّ الرّوى

يحشدون لـ (خالد) جيوش الحلوق من الشّتات

علّها - لجروحهم من فقد هرمزهم - دُوا

يغرسون الشوك في كفٍ عطتهم أمنيات

ويرسلون ورودهم للي على أحقاده ذوى

من قراح ديارنا تورق لهم كل الجهات

وفي رحاب قلوبنا عاشوا على أرقى مستوى

ليت يا (قصر السّموأل) تستدرّ الذّكريات

وتسقي (الأرْزّ) اللّهيف بجوف أهل المحتوى

شابت عيون الوفا وأعذارهم متشابهات

وانجلى وجه الحقيقة يوم مرشدهم غوى

القدايم منهم تعسّ الثرى للمقبلات

لين جاسوا كلّ ريع وذيبهم جال وعوى

واِلتفت (جيس) بعيون (طويق) وارتاع السكات

وذاب وجه (القرمطي) من هول مابه وانزوى

الجزا رمحه من ضلوع الخطايا الماضيات

بشّروا به كل قلبٍ بالخيانات ارتوى

ما دفعنا (للظّهُور) الّا (ظهور) العاديات

ولا سقط منّا لوا .. من باذخة .. (سقْط اللّوى)

علّموا من يزرع بدرب الكرامة نايحات

ويدفع أشواقه ثمن للي على ربعه نوى

كلّما تسفك يسار (العلقمي) نهر الفرات

ينبت السادة (قُطُز والظاهر) بشطّه سوى