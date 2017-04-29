وأشارت إلى أن الهدف تهيئة البيئة اللازمة لتعزيز المشاركة في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية وتوفير فرص التوظيف وتدريب أمن للمهتمين بهواية الرماية بالأسلحة النارية.

وأوضحت أن التقديم يتم عن طريق البوابة الإلكترونية للأمن العام (أمن)، للحصول على الموافقة المبدئية.

أعلنت وزارة الداخلية عن ‏البدء باستقبال طلبات تراخيص أندية التدريب على الرماية اعتبارًا من مطلع شهر شوال 1442هـ.

"الداخلية": بدء استقبال طلبات تراخيص أندية التدريب على الرماية مطلع شوال صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-04-29 أعلنت وزارة الداخلية عن ‏البدء باستقبال طلبات تراخيص أندية التدريب على الرماية اعتبارًا من مطلع شهر شوال 1442هـ. وأوضحت أن التقديم يتم عن طريق البوابة الإلكترونية للأمن العام (أمن)، للحصول على الموافقة المبدئية. وأشارت إلى أن الهدف تهيئة البيئة اللازمة لتعزيز المشاركة في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية وتوفير فرص التوظيف وتدريب أمن للمهتمين بهواية الرماية بالأسلحة النارية.

29 إبريل 2021 - 17 رمضان 1442 06:28 PM

"الداخلية": بدء استقبال طلبات تراخيص أندية التدريب على الرماية مطلع شوال التقديم يتم عن طريق البوابة الإلكترونية للأمن العام أمن للحصول على الموافقة





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أعلنت وزارة الداخلية عن ‏البدء باستقبال طلبات تراخيص أندية التدريب على الرماية اعتبارًا من مطلع شهر شوال 1442هـ.

وأوضحت أن التقديم يتم عن طريق البوابة الإلكترونية للأمن العام (أمن)، للحصول على الموافقة المبدئية.

وأشارت إلى أن الهدف تهيئة البيئة اللازمة لتعزيز المشاركة في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية وتوفير فرص التوظيف وتدريب أمن للمهتمين بهواية الرماية بالأسلحة النارية.