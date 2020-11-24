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كورونا في العراق.. 2292 إصابة و35 وفاة و2130 حالة شفاء

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

سجّل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 2292 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء في البلاد إلى 539.749 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 35 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12031، فيما تم تسجيل 2130 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 469784 حالة، وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 57934، منهم 365 يرقدون في العناية المركزة.

فيروس كورونا الجديد

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كورونا في العراق.. 2292 إصابة و35 وفاة و2130 حالة شفاء
سبق

سجّل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 2292 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء في البلاد إلى 539.749 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 35 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12031، فيما تم تسجيل 2130 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 469784 حالة، وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 57934، منهم 365 يرقدون في العناية المركزة.

24 نوفمبر 2020 - 9 ربيع الآخر 1442
05:06 PM

كورونا في العراق.. 2292 إصابة و35 وفاة و2130 حالة شفاء

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 2292 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء في البلاد إلى 539.749 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 35 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12031، فيما تم تسجيل 2130 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 469784 حالة، وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 57934، منهم 365 يرقدون في العناية المركزة.

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