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الجهات الأمنية بمركز غميقة تباشر التحقيق في وفاة عشرينية غرقًا بخزان منزلها

تم إخراج جثمانها من المكان

باشرت الجهات الأمنية بمركز غميقة التابع لمحافظة الليث التحقيق مساء اليوم في بلاغ العثور فتاة عشرينية متوفاة غرقًا؛ وذلك بعد سقوطها بخزان منزلها.

وتلقت الجهات الأمنية بلاغًا من أحد المراكز التابعة لمحافظة الليث، يفيد بوفاة فتاة، تبلغ من العمر 20 عامًا، غرقًا بعد سقوطها بخزان مياه، وتم إخراجها، وباشرت الجهات الأمنية موقع الحادثة، وتولت شرطة غميقة التحقيق بحكم الاختصاص.

الجهات الأمنية الليث غميقة غرق فتاة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الجهات الأمنية بمركز غميقة تباشر التحقيق في وفاة عشرينية غرقًا بخزان منزلها
سبق

باشرت الجهات الأمنية بمركز غميقة التابع لمحافظة الليث التحقيق مساء اليوم في بلاغ العثور فتاة عشرينية متوفاة غرقًا؛ وذلك بعد سقوطها بخزان منزلها.

وتلقت الجهات الأمنية بلاغًا من أحد المراكز التابعة لمحافظة الليث، يفيد بوفاة فتاة، تبلغ من العمر 20 عامًا، غرقًا بعد سقوطها بخزان مياه، وتم إخراجها، وباشرت الجهات الأمنية موقع الحادثة، وتولت شرطة غميقة التحقيق بحكم الاختصاص.

17 إبريل 2020 - 24 شعبان 1441
10:33 PM
اخر تعديل
18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441
12:06 AM

الجهات الأمنية بمركز غميقة تباشر التحقيق في وفاة عشرينية غرقًا بخزان منزلها

تم إخراج جثمانها من المكان

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
4
7,669

باشرت الجهات الأمنية بمركز غميقة التابع لمحافظة الليث التحقيق مساء اليوم في بلاغ العثور فتاة عشرينية متوفاة غرقًا؛ وذلك بعد سقوطها بخزان منزلها.

وتلقت الجهات الأمنية بلاغًا من أحد المراكز التابعة لمحافظة الليث، يفيد بوفاة فتاة، تبلغ من العمر 20 عامًا، غرقًا بعد سقوطها بخزان مياه، وتم إخراجها، وباشرت الجهات الأمنية موقع الحادثة، وتولت شرطة غميقة التحقيق بحكم الاختصاص.

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