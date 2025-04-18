الجهات الأمنية بمركز غميقة تباشر التحقيق في وفاة عشرينية غرقًا بخزان منزلها

تم إخراج جثمانها من المكان

باشرت الجهات الأمنية بمركز غميقة التابع لمحافظة الليث التحقيق مساء اليوم في بلاغ العثور فتاة عشرينية متوفاة غرقًا؛ وذلك بعد سقوطها بخزان منزلها.

وتلقت الجهات الأمنية بلاغًا من أحد المراكز التابعة لمحافظة الليث، يفيد بوفاة فتاة، تبلغ من العمر 20 عامًا، غرقًا بعد سقوطها بخزان مياه، وتم إخراجها، وباشرت الجهات الأمنية موقع الحادثة، وتولت شرطة غميقة التحقيق بحكم الاختصاص.