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الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته الاقتصادية على روسيا لمدة 6 أشهر

تشمل قطاعات محددة

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم "الخميس"، رسميًا، تمديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا حتى 31 يوليو 2022.

وذكر الاتحاد في بيان نقلته "رويترز" أن مجلس الاتحاد الأوروبي قرر تمديد الإجراءات التقييدية المعمول بها حاليًا فيما يتعلق بقطاعات معينة من الاقتصاد الروسي لمدة ستة أشهر، حتى 31 يوليو 2022.

ووافق قادة الاتحاد الأوروبي بالإجماع خلال قمة ديسمبر الماضي في بروكسل، على تمديد هذه العقوبات الاقتصادية ضد روسيا، ثم دعا القادة الأوروبيون روسيا إلى البدء في تنفيذ اتفاقيات مينسك.

الرئيسية/ أخبار العالم

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الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته الاقتصادية على روسيا لمدة 6 أشهر
سبق

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم "الخميس"، رسميًا، تمديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا حتى 31 يوليو 2022.

وذكر الاتحاد في بيان نقلته "رويترز" أن مجلس الاتحاد الأوروبي قرر تمديد الإجراءات التقييدية المعمول بها حاليًا فيما يتعلق بقطاعات معينة من الاقتصاد الروسي لمدة ستة أشهر، حتى 31 يوليو 2022.

ووافق قادة الاتحاد الأوروبي بالإجماع خلال قمة ديسمبر الماضي في بروكسل، على تمديد هذه العقوبات الاقتصادية ضد روسيا، ثم دعا القادة الأوروبيون روسيا إلى البدء في تنفيذ اتفاقيات مينسك.

13 يناير 2022 - 10 جمادى الآخر 1443
09:55 PM

الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته الاقتصادية على روسيا لمدة 6 أشهر

تشمل قطاعات محددة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم "الخميس"، رسميًا، تمديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا حتى 31 يوليو 2022.

وذكر الاتحاد في بيان نقلته "رويترز" أن مجلس الاتحاد الأوروبي قرر تمديد الإجراءات التقييدية المعمول بها حاليًا فيما يتعلق بقطاعات معينة من الاقتصاد الروسي لمدة ستة أشهر، حتى 31 يوليو 2022.

ووافق قادة الاتحاد الأوروبي بالإجماع خلال قمة ديسمبر الماضي في بروكسل، على تمديد هذه العقوبات الاقتصادية ضد روسيا، ثم دعا القادة الأوروبيون روسيا إلى البدء في تنفيذ اتفاقيات مينسك.

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