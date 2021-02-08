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"يمكننا استخدام الذخيرة الحية".. عسكر ميانمار يهددون بفض الاحتجاجات بالقوة

محطة تلفزيونية تصف "سو تشي" والمحتجزين بـ"الخارجين على القانون"

حذرت شرطة ميانمار، اليوم (الاثنين) المحتجين من التفرق أو مواجهة القوة بعد فترة وجيزة من إشارة التلفزيون الحكومي إلى تحرك وشيك لقمع مظاهرات حاشدة ضد انقلاب عسكري واعتقال الزعيمة المنتخبة أونغ سان سو تشي.

ووضعت الشرطة لافتة على الطريق كتب عليها "يمكننا استخدام الذخيرة الحية إذا اخترق المتظاهرون الصف الثالث من الضباط"، وفقاً لـ"رويترز".

وفي وقت سابق، أطلقت الشرطة في نايبيتاو لفترة وجيزة خراطيم المياه على المتظاهرين.

من جهتها، ذكرت محطة تلفزيون "إم آر تي في": "نحن، كل الناس الذين يقدرون العدالة والحرية والمساواة والسلام والأمن، لا نرفض فقط قبول الظالمين الخارجين على القانون، بل نطالب أيضًا بمنعهم وإبعادهم من خلال التعاون"، في إشارة إلى "سوتشي" ورئيس البلاد وبقية المحتجزين.

وانضم عشرات الآلاف من الأشخاص إلى اليوم الثالث من مظاهرات الشوارع في البلدات والمدن في جميع أنحاء البلاد؛ للتنديد بالجيش لاستيلائه على السلطة الاثنين الماضي.

شرطة ميانمار

الرئيسية/ أخبار العالم

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"يمكننا استخدام الذخيرة الحية".. عسكر ميانمار يهددون بفض الاحتجاجات بالقوة
سبق

حذرت شرطة ميانمار، اليوم (الاثنين) المحتجين من التفرق أو مواجهة القوة بعد فترة وجيزة من إشارة التلفزيون الحكومي إلى تحرك وشيك لقمع مظاهرات حاشدة ضد انقلاب عسكري واعتقال الزعيمة المنتخبة أونغ سان سو تشي.

ووضعت الشرطة لافتة على الطريق كتب عليها "يمكننا استخدام الذخيرة الحية إذا اخترق المتظاهرون الصف الثالث من الضباط"، وفقاً لـ"رويترز".

وفي وقت سابق، أطلقت الشرطة في نايبيتاو لفترة وجيزة خراطيم المياه على المتظاهرين.

من جهتها، ذكرت محطة تلفزيون "إم آر تي في": "نحن، كل الناس الذين يقدرون العدالة والحرية والمساواة والسلام والأمن، لا نرفض فقط قبول الظالمين الخارجين على القانون، بل نطالب أيضًا بمنعهم وإبعادهم من خلال التعاون"، في إشارة إلى "سوتشي" ورئيس البلاد وبقية المحتجزين.

وانضم عشرات الآلاف من الأشخاص إلى اليوم الثالث من مظاهرات الشوارع في البلدات والمدن في جميع أنحاء البلاد؛ للتنديد بالجيش لاستيلائه على السلطة الاثنين الماضي.

08 فبراير 2021 - 26 جمادى الآخر 1442
02:55 PM

"يمكننا استخدام الذخيرة الحية".. عسكر ميانمار يهددون بفض الاحتجاجات بالقوة

محطة تلفزيونية تصف "سو تشي" والمحتجزين بـ"الخارجين على القانون"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذرت شرطة ميانمار، اليوم (الاثنين) المحتجين من التفرق أو مواجهة القوة بعد فترة وجيزة من إشارة التلفزيون الحكومي إلى تحرك وشيك لقمع مظاهرات حاشدة ضد انقلاب عسكري واعتقال الزعيمة المنتخبة أونغ سان سو تشي.

ووضعت الشرطة لافتة على الطريق كتب عليها "يمكننا استخدام الذخيرة الحية إذا اخترق المتظاهرون الصف الثالث من الضباط"، وفقاً لـ"رويترز".

وفي وقت سابق، أطلقت الشرطة في نايبيتاو لفترة وجيزة خراطيم المياه على المتظاهرين.

من جهتها، ذكرت محطة تلفزيون "إم آر تي في": "نحن، كل الناس الذين يقدرون العدالة والحرية والمساواة والسلام والأمن، لا نرفض فقط قبول الظالمين الخارجين على القانون، بل نطالب أيضًا بمنعهم وإبعادهم من خلال التعاون"، في إشارة إلى "سوتشي" ورئيس البلاد وبقية المحتجزين.

وانضم عشرات الآلاف من الأشخاص إلى اليوم الثالث من مظاهرات الشوارع في البلدات والمدن في جميع أنحاء البلاد؛ للتنديد بالجيش لاستيلائه على السلطة الاثنين الماضي.

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