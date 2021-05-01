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جماهير "الهلال" تغلي وتطالب برحيل المدرب والإدارة!

بعد تلقِّي الفريق هزيمة موجعة أمام شباب الأهلي بالجولة الأخيرة من دور المجموعات

صبَّت جماهير الهلال جام غضبها على المدير الفني للفريق، البرازيلي روجيرو ميكالي، وإدارة النادي برئاسة فهد بن نافل.

وتلقى الهلال هزيمة موجعة أمام شباب الأهلي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال آسيا بهدفين نظيفين.

ودشنت جماهير الفريق "هاشتاغ" حمل عنوان "رحيل ابن نافل مطلب" مطالبين فيه برحيله، ورحيل مدرب الفريق روجيرو ميكالي.

وقالت الجماهير إن المدرب لا يستحق قيادة ناد بحجم الهلال، وإن استمراره سيهدد النادي بفقدان لقب الدوري مثلما حدث في دوري أبطال آسيا.

وبات الهلال تحت رحمة نتيجة مباراة الأهلي والدحيل لضمان التأهل؛ إذ إن أي نتيجة بخلاف تعادل الفريقين ستعني خروج الزعيم رسميًّا من المسابقة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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جماهير "الهلال" تغلي وتطالب برحيل المدرب والإدارة!
سبق

صبَّت جماهير الهلال جام غضبها على المدير الفني للفريق، البرازيلي روجيرو ميكالي، وإدارة النادي برئاسة فهد بن نافل.

وتلقى الهلال هزيمة موجعة أمام شباب الأهلي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال آسيا بهدفين نظيفين.

ودشنت جماهير الفريق "هاشتاغ" حمل عنوان "رحيل ابن نافل مطلب" مطالبين فيه برحيله، ورحيل مدرب الفريق روجيرو ميكالي.

وقالت الجماهير إن المدرب لا يستحق قيادة ناد بحجم الهلال، وإن استمراره سيهدد النادي بفقدان لقب الدوري مثلما حدث في دوري أبطال آسيا.

وبات الهلال تحت رحمة نتيجة مباراة الأهلي والدحيل لضمان التأهل؛ إذ إن أي نتيجة بخلاف تعادل الفريقين ستعني خروج الزعيم رسميًّا من المسابقة.

01 مايو 2021 - 19 رمضان 1442
01:19 AM

جماهير "الهلال" تغلي وتطالب برحيل المدرب والإدارة!

بعد تلقِّي الفريق هزيمة موجعة أمام شباب الأهلي بالجولة الأخيرة من دور المجموعات

A A A
محمد السيّد - الرياض
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13,181

صبَّت جماهير الهلال جام غضبها على المدير الفني للفريق، البرازيلي روجيرو ميكالي، وإدارة النادي برئاسة فهد بن نافل.

وتلقى الهلال هزيمة موجعة أمام شباب الأهلي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال آسيا بهدفين نظيفين.

ودشنت جماهير الفريق "هاشتاغ" حمل عنوان "رحيل ابن نافل مطلب" مطالبين فيه برحيله، ورحيل مدرب الفريق روجيرو ميكالي.

وقالت الجماهير إن المدرب لا يستحق قيادة ناد بحجم الهلال، وإن استمراره سيهدد النادي بفقدان لقب الدوري مثلما حدث في دوري أبطال آسيا.

وبات الهلال تحت رحمة نتيجة مباراة الأهلي والدحيل لضمان التأهل؛ إذ إن أي نتيجة بخلاف تعادل الفريقين ستعني خروج الزعيم رسميًّا من المسابقة.

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