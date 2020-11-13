النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

نائب أمير حائل: حديث ولي العهد يجعلنا أكثر تفاؤلاً بمستقبل بلادنا

أشار إلى ما تضمنه من جهود في محاربة الإرهاب والتصدي لجائحة كورونا

نوه نائب أمير منطقة حائل، الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، بمضامين حديث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله -، التي شملت منجزات تحققت خلال أقل من أربع سنوات، أُسست وفق أهداف رؤية السعودية 2030، وتهيئ المستقبل لشباب وشابات الوطن.

وتطرق لحديث سمو ولي العهد حول التحديات التي تجاوزها الوطن بفضل من الله، ثم الإجراءات الحكيمة من القيادة الرشيدة، التي نجحت السعودية من خلالها في اجتثاث الإرهاب، والتصدي لجائحة كورونا، وتحقيق مركز متقدم عالمي في التعامل مع التبعات الاقتصادية للجائحة.

وقال: "الطموح الكبير لسمو ولي العهد المستمد من توجيهات خادم الحرمين الشريفين، الذي أسس بتوجيهاته الكريمة ونظرته الصائبة للتحول الذي تشهده بلادنا، يجعلنا أكثر تفاؤلاً واطمئنانًا لمسيرة بلادنا، وتقدُّمها في مختلف المجالات داخليًّا وخارجيًّا". سائلاً الله أن يديم على الوطن وقيادته الخير والنماء، وأن تستمر برامج التطوير والإصلاح ومعدلات الإنجاز في تصاعد دائم بعون الله.

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نائب أمير حائل

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
نائب أمير حائل: حديث ولي العهد يجعلنا أكثر تفاؤلاً بمستقبل بلادنا
سبق

نوه نائب أمير منطقة حائل، الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، بمضامين حديث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله -، التي شملت منجزات تحققت خلال أقل من أربع سنوات، أُسست وفق أهداف رؤية السعودية 2030، وتهيئ المستقبل لشباب وشابات الوطن.

وتطرق لحديث سمو ولي العهد حول التحديات التي تجاوزها الوطن بفضل من الله، ثم الإجراءات الحكيمة من القيادة الرشيدة، التي نجحت السعودية من خلالها في اجتثاث الإرهاب، والتصدي لجائحة كورونا، وتحقيق مركز متقدم عالمي في التعامل مع التبعات الاقتصادية للجائحة.

وقال: "الطموح الكبير لسمو ولي العهد المستمد من توجيهات خادم الحرمين الشريفين، الذي أسس بتوجيهاته الكريمة ونظرته الصائبة للتحول الذي تشهده بلادنا، يجعلنا أكثر تفاؤلاً واطمئنانًا لمسيرة بلادنا، وتقدُّمها في مختلف المجالات داخليًّا وخارجيًّا". سائلاً الله أن يديم على الوطن وقيادته الخير والنماء، وأن تستمر برامج التطوير والإصلاح ومعدلات الإنجاز في تصاعد دائم بعون الله.

13 نوفمبر 2020 - 27 ربيع الأول 1442
08:21 PM
اخر تعديل
13 نوفمبر 2020 - 27 ربيع الأول 1442
09:21 PM

نائب أمير حائل: حديث ولي العهد يجعلنا أكثر تفاؤلاً بمستقبل بلادنا

أشار إلى ما تضمنه من جهود في محاربة الإرهاب والتصدي لجائحة كورونا

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
605

نوه نائب أمير منطقة حائل، الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، بمضامين حديث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله -، التي شملت منجزات تحققت خلال أقل من أربع سنوات، أُسست وفق أهداف رؤية السعودية 2030، وتهيئ المستقبل لشباب وشابات الوطن.

وتطرق لحديث سمو ولي العهد حول التحديات التي تجاوزها الوطن بفضل من الله، ثم الإجراءات الحكيمة من القيادة الرشيدة، التي نجحت السعودية من خلالها في اجتثاث الإرهاب، والتصدي لجائحة كورونا، وتحقيق مركز متقدم عالمي في التعامل مع التبعات الاقتصادية للجائحة.

وقال: "الطموح الكبير لسمو ولي العهد المستمد من توجيهات خادم الحرمين الشريفين، الذي أسس بتوجيهاته الكريمة ونظرته الصائبة للتحول الذي تشهده بلادنا، يجعلنا أكثر تفاؤلاً واطمئنانًا لمسيرة بلادنا، وتقدُّمها في مختلف المجالات داخليًّا وخارجيًّا". سائلاً الله أن يديم على الوطن وقيادته الخير والنماء، وأن تستمر برامج التطوير والإصلاح ومعدلات الإنجاز في تصاعد دائم بعون الله.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,772
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,022
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,282
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,236

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

(مهايط) ومنان ومديون..!

(مهايط) ومنان ومديون..!

حسن آل عمير
مركز أبحاث ومنتدى دولي للدردشة..!!

مركز أبحاث ومنتدى دولي للدردشة..!!

ابتسام منصور القحطاني
"سموم" مراكز الأبحاث..!

"سموم" مراكز الأبحاث..!

عبدالسلام المشيطي
"سـاهر" منفعة عامة..!!

"سـاهر" منفعة عامة..!!

محمد الصيعري
سلوكك مرآة تفكيرك

سلوكك مرآة تفكيرك

مها الجبر
نادي النصر.. مع السلامة!

نادي النصر.. مع السلامة!

ماجد البريكان
مستقبلنا.. وتوفير الطاقة

مستقبلنا.. وتوفير الطاقة

غسان محمد عسيلان
قراءة في محاضرات المساجد

قراءة في محاضرات المساجد

عبدالرحمن المرشد
حريق تنومة يعيد ملف المجهولين للواجهة

حريق تنومة يعيد ملف المجهولين للواجهة

بندر الشهري
إضافة مؤثرة لتنظيم سوق العمل

إضافة مؤثرة لتنظيم سوق العمل

علي آل شرمة
أبجدية الماء: سـ .. مـاء!

أبجدية الماء: سـ .. مـاء!

محمد الرطيان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة