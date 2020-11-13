نائب أمير حائل: حديث ولي العهد يجعلنا أكثر تفاؤلاً بمستقبل بلادنا

أشار إلى ما تضمنه من جهود في محاربة الإرهاب والتصدي لجائحة كورونا

نوه نائب أمير منطقة حائل، الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، بمضامين حديث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله -، التي شملت منجزات تحققت خلال أقل من أربع سنوات، أُسست وفق أهداف رؤية السعودية 2030، وتهيئ المستقبل لشباب وشابات الوطن.

وتطرق لحديث سمو ولي العهد حول التحديات التي تجاوزها الوطن بفضل من الله، ثم الإجراءات الحكيمة من القيادة الرشيدة، التي نجحت السعودية من خلالها في اجتثاث الإرهاب، والتصدي لجائحة كورونا، وتحقيق مركز متقدم عالمي في التعامل مع التبعات الاقتصادية للجائحة.

وقال: "الطموح الكبير لسمو ولي العهد المستمد من توجيهات خادم الحرمين الشريفين، الذي أسس بتوجيهاته الكريمة ونظرته الصائبة للتحول الذي تشهده بلادنا، يجعلنا أكثر تفاؤلاً واطمئنانًا لمسيرة بلادنا، وتقدُّمها في مختلف المجالات داخليًّا وخارجيًّا". سائلاً الله أن يديم على الوطن وقيادته الخير والنماء، وأن تستمر برامج التطوير والإصلاح ومعدلات الإنجاز في تصاعد دائم بعون الله.