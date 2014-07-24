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نائب أمير الشرقية يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم الحج

نوه بالجهود والخدمات التي تبذلها وتقدمها كافة القطاعات

رفع نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة للقيادة الرشيدة، بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام.

وقال الأمير أحمد بن فهد "نرفع لمقامكم الكريم، أسمى آيات الشكر والعرفان والتهنئة بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام، والذي يأتي استمراراً للنجاحات التي تتحقق سنوياً، ثم بفضل توجيهاتكم ومتابعتكم المستمرة.

ونوه نائب أمير المنطقة الشرقية بالجهود والخدمات التي تبذلها وتقدمها كافة قطاعات الدولة العاملة على خدمة ضيوف الرحمن، وفق توجيهاتكم، والتي كانت محط إعجاب وإشادة الجميع، في ظل أوضاع صحية صعبة يعيشها العالم بسبب جائحة كورونا، ولكن رغم ذلك فقد حقق حج هذا العام نجاحات كبيرة وارتقاء بالخدمات، وتوفير أحدث التقنيات ليتمكن ضيوف الرحمن من أداء نُسكهم في أمن وطمأنينة.

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نائب أمير الشرقية يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم الحج
سبق

رفع نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة للقيادة الرشيدة، بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام.

وقال الأمير أحمد بن فهد "نرفع لمقامكم الكريم، أسمى آيات الشكر والعرفان والتهنئة بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام، والذي يأتي استمراراً للنجاحات التي تتحقق سنوياً، ثم بفضل توجيهاتكم ومتابعتكم المستمرة.

ونوه نائب أمير المنطقة الشرقية بالجهود والخدمات التي تبذلها وتقدمها كافة قطاعات الدولة العاملة على خدمة ضيوف الرحمن، وفق توجيهاتكم، والتي كانت محط إعجاب وإشادة الجميع، في ظل أوضاع صحية صعبة يعيشها العالم بسبب جائحة كورونا، ولكن رغم ذلك فقد حقق حج هذا العام نجاحات كبيرة وارتقاء بالخدمات، وتوفير أحدث التقنيات ليتمكن ضيوف الرحمن من أداء نُسكهم في أمن وطمأنينة.

23 يوليو 2021 - 13 ذو الحجة 1442
11:03 PM

نائب أمير الشرقية يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم الحج

نوه بالجهود والخدمات التي تبذلها وتقدمها كافة القطاعات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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رفع نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة للقيادة الرشيدة، بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام.

وقال الأمير أحمد بن فهد "نرفع لمقامكم الكريم، أسمى آيات الشكر والعرفان والتهنئة بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام، والذي يأتي استمراراً للنجاحات التي تتحقق سنوياً، ثم بفضل توجيهاتكم ومتابعتكم المستمرة.

ونوه نائب أمير المنطقة الشرقية بالجهود والخدمات التي تبذلها وتقدمها كافة قطاعات الدولة العاملة على خدمة ضيوف الرحمن، وفق توجيهاتكم، والتي كانت محط إعجاب وإشادة الجميع، في ظل أوضاع صحية صعبة يعيشها العالم بسبب جائحة كورونا، ولكن رغم ذلك فقد حقق حج هذا العام نجاحات كبيرة وارتقاء بالخدمات، وتوفير أحدث التقنيات ليتمكن ضيوف الرحمن من أداء نُسكهم في أمن وطمأنينة.

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