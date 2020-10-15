لحظات ومشاعر لا توصف امتزجت فيها دموع الفرح بلهفة اللقاء بعد طول الغياب وقلق الانتظار، وفاضت بها مشاعر أهالي وأقرباء الأسرى لدى وصولهم اليوم إلى قاعدة الملك سلمان الجوية بـالعاصمة الرياض، ونشرت قناة "الإخبارية" عبر حسابها بتويتر صورًا تجسد لحظات عودة الأب لعائلته والابن لأحضان أسرته ووالديه وإخوته في مشاهد إنسانية يصعب وصفها. وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، صرح بوصول 19 أسيرًا من قوات التحالف إلى قاعدة الملك سلمان الجوية مساء اليوم الخميس، من بينهم (15) سعوديًا و(4) سودانيين. وأضاف العقيد المالكي أنه كان في استقبال العائدين من الأسرى عند وصولهم لقاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض قائد القوات المشتركة المكلّف الفريق الركن مطلق بن سالم الازيمع، والملحق العسكري بسفارة جمهورية السودان لدى المملكة العميد الركن مجدي السماني، وعدد من أركانات قيادة القوات المشتركة وضباط الارتباط من الجانب السوداني الشقيق بقيادة القوات المشتركة وأهالي وذوي الأسرى. وبيّن العقيد المالكي أن وصول الأسرى من قوات التحالف يأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية والعسكرية بالتحالف بعودة جميع الأسرى والمحتجزين. واختتم العقيد المالكي تصريحه بتثمين قيادة القوات المشتركة للتحالف لجهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكذلك المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفث، في الوصول إلى تنفيذ اتفاق تسليم الأسرى والمحتجزين بالمرحلة الأولى وفي إطار اتفاق (ستوكهولم).

شاهد.. مشاعر لا توصف خلال استقبال الأهالي للأسرى لدى وصولهم قاعدة الملك سلمان الجوية عبدالحكيم شار سبق 2020-10-15 لحظات ومشاعر لا توصف امتزجت فيها دموع الفرح بلهفة اللقاء بعد طول الغياب وقلق الانتظار، وفاضت بها مشاعر أهالي وأقرباء الأسرى لدى وصولهم اليوم إلى قاعدة الملك سلمان الجوية بـالعاصمة الرياض، ونشرت قناة "الإخبارية" عبر حسابها بتويتر صورًا تجسد لحظات عودة الأب لعائلته والابن لأحضان أسرته ووالديه وإخوته في مشاهد إنسانية يصعب وصفها.



وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، صرح بوصول 19 أسيرًا من قوات التحالف إلى قاعدة الملك سلمان الجوية مساء اليوم الخميس، من بينهم (15) سعوديًا و(4) سودانيين.



وأضاف العقيد المالكي أنه كان في استقبال العائدين من الأسرى عند وصولهم لقاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض قائد القوات المشتركة المكلّف الفريق الركن مطلق بن سالم الازيمع، والملحق العسكري بسفارة جمهورية السودان لدى المملكة العميد الركن مجدي السماني، وعدد من أركانات قيادة القوات المشتركة وضباط الارتباط من الجانب السوداني الشقيق بقيادة القوات المشتركة وأهالي وذوي الأسرى.



وبيّن العقيد المالكي أن وصول الأسرى من قوات التحالف يأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية والعسكرية بالتحالف بعودة جميع الأسرى والمحتجزين.



واختتم العقيد المالكي تصريحه بتثمين قيادة القوات المشتركة للتحالف لجهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكذلك المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفث، في الوصول إلى تنفيذ اتفاق تسليم الأسرى والمحتجزين بالمرحلة الأولى وفي إطار اتفاق (ستوكهولم).

15 أكتوبر 2020 - 28 صفر 1442 09:33 PM

شاهد.. مشاعر لا توصف خلال استقبال الأهالي للأسرى لدى وصولهم قاعدة الملك سلمان الجوية امتزجت فيها دموع الفرح بلهفة اللقاء بعد طول الغياب وقلق الانتظار





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لحظات ومشاعر لا توصف امتزجت فيها دموع الفرح بلهفة اللقاء بعد طول الغياب وقلق الانتظار، وفاضت بها مشاعر أهالي وأقرباء الأسرى لدى وصولهم اليوم إلى قاعدة الملك سلمان الجوية بـالعاصمة الرياض، ونشرت قناة "الإخبارية" عبر حسابها بتويتر صورًا تجسد لحظات عودة الأب لعائلته والابن لأحضان أسرته ووالديه وإخوته في مشاهد إنسانية يصعب وصفها.



وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، صرح بوصول 19 أسيرًا من قوات التحالف إلى قاعدة الملك سلمان الجوية مساء اليوم الخميس، من بينهم (15) سعوديًا و(4) سودانيين.



وأضاف العقيد المالكي أنه كان في استقبال العائدين من الأسرى عند وصولهم لقاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض قائد القوات المشتركة المكلّف الفريق الركن مطلق بن سالم الازيمع، والملحق العسكري بسفارة جمهورية السودان لدى المملكة العميد الركن مجدي السماني، وعدد من أركانات قيادة القوات المشتركة وضباط الارتباط من الجانب السوداني الشقيق بقيادة القوات المشتركة وأهالي وذوي الأسرى.



وبيّن العقيد المالكي أن وصول الأسرى من قوات التحالف يأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية والعسكرية بالتحالف بعودة جميع الأسرى والمحتجزين.



واختتم العقيد المالكي تصريحه بتثمين قيادة القوات المشتركة للتحالف لجهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكذلك المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفث، في الوصول إلى تنفيذ اتفاق تسليم الأسرى والمحتجزين بالمرحلة الأولى وفي إطار اتفاق (ستوكهولم).