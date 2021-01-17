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حجب متجريْن إلكترونييْن.. الأول تأخر في تسليم طلبات والآخر "عروض وهمية لجوّالات"

"التجارة": سيتم ضبط المخالفات وفق النظام.. ومتابعة تسليم الطلبات المتأخرة للمستهلكين

أعلنت وزارة "التجارة"، اليوم، أنها حجبت متجريْن إلكترونييْن خالفا نظام التجارة الإلكترونية، حيث تأخر الأول في تسليم 329 طلب شراء بقيمة 700 ألف ريال، فيما قدّم الآخر عروضاً وهمية على أجهزة الهواتف الذكية.

تفصيلاً، حجبت وزارة التجارة متجريْن إلكترونييْن خالفا نظام التجارة الإلكترونية عبر تقديم عروض وهمية للمستهلكين وعدم تسليم منتجاتهما للمشترين خلال الفترة المحدّدة نظاماً وفقاً لنظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية.

وكانت الوزارة قد تلقت شكاوى من مستهلكين حول متجر إلكتروني يختص ببيع الأجهزة الإلكترونية واصل تنفيذ عمليات البيع وتأخير تسليم البضائع المبيعة للمشترين خلال المدة المحددة.

وحجبت الوزارة الموقع الإلكتروني للمتجر بالتعاون مع المنصة المنشئة له، إلى جانب مواصلتها معالجة الطلبات المتأخرة كافة للمشترين حيث تتم عملية معالجة 329 طلباً بإجمالي مبيعات يزيد على 700 ألف ريال.

كما حجبت الوزارة متجراً إلكترونياً دون ترخيص لتقديمه عروضاً وهمية لبيع أجهزة الهواتف الذكية بالتقسيط عبر موقعه الإلكتروني، مستدرجاً المشترين للحصول على دفعة مقدمة من القيمة الإجمالية ومن ثم حظرهم فور تحويل المبلغ المطلوب.

وفور رصد الوزارة تورّط المتجر في خداع وتضليل المستهلكين وادعاء الحصول على ترخيص مزاولة نشاط البيع بالتقسيط، تم حجب موقعه الإلكتروني.

وتؤكّد وزارة التجارة رصدها ومتابعتها المستمرة، مخالفات المتاجر الإلكترونية وفقاً لاختصاصها في حماية وحفظ حقوق المستهلكين وإيجاد بيئة تجارية منافسة وعادلة وإيقاع العقوبات النظامية على المتاجر المخالفة التي تصل إلى غرامة مليون ريال وحجب وإغلاق المواقع المخالفة والمنع من مزاولة النشاط.

وتحث "التجارة"، عموم المستهلكين على الشراء من المتاجر الموثوقة، والإبلاغ عن المتاجر المخالفة عبر التطبيق أو على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

كما تدعو التجار والممارسين إلى الاطلاع على نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية عبر الرابط: https://mci.gov.sa/ecc والالتزام بأحكامهما.

وزارة التجارة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حجب متجريْن إلكترونييْن.. الأول تأخر في تسليم طلبات والآخر "عروض وهمية لجوّالات"
سبق

أعلنت وزارة "التجارة"، اليوم، أنها حجبت متجريْن إلكترونييْن خالفا نظام التجارة الإلكترونية، حيث تأخر الأول في تسليم 329 طلب شراء بقيمة 700 ألف ريال، فيما قدّم الآخر عروضاً وهمية على أجهزة الهواتف الذكية.

تفصيلاً، حجبت وزارة التجارة متجريْن إلكترونييْن خالفا نظام التجارة الإلكترونية عبر تقديم عروض وهمية للمستهلكين وعدم تسليم منتجاتهما للمشترين خلال الفترة المحدّدة نظاماً وفقاً لنظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية.

وكانت الوزارة قد تلقت شكاوى من مستهلكين حول متجر إلكتروني يختص ببيع الأجهزة الإلكترونية واصل تنفيذ عمليات البيع وتأخير تسليم البضائع المبيعة للمشترين خلال المدة المحددة.

وحجبت الوزارة الموقع الإلكتروني للمتجر بالتعاون مع المنصة المنشئة له، إلى جانب مواصلتها معالجة الطلبات المتأخرة كافة للمشترين حيث تتم عملية معالجة 329 طلباً بإجمالي مبيعات يزيد على 700 ألف ريال.

كما حجبت الوزارة متجراً إلكترونياً دون ترخيص لتقديمه عروضاً وهمية لبيع أجهزة الهواتف الذكية بالتقسيط عبر موقعه الإلكتروني، مستدرجاً المشترين للحصول على دفعة مقدمة من القيمة الإجمالية ومن ثم حظرهم فور تحويل المبلغ المطلوب.

وفور رصد الوزارة تورّط المتجر في خداع وتضليل المستهلكين وادعاء الحصول على ترخيص مزاولة نشاط البيع بالتقسيط، تم حجب موقعه الإلكتروني.

وتؤكّد وزارة التجارة رصدها ومتابعتها المستمرة، مخالفات المتاجر الإلكترونية وفقاً لاختصاصها في حماية وحفظ حقوق المستهلكين وإيجاد بيئة تجارية منافسة وعادلة وإيقاع العقوبات النظامية على المتاجر المخالفة التي تصل إلى غرامة مليون ريال وحجب وإغلاق المواقع المخالفة والمنع من مزاولة النشاط.

وتحث "التجارة"، عموم المستهلكين على الشراء من المتاجر الموثوقة، والإبلاغ عن المتاجر المخالفة عبر التطبيق أو على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

كما تدعو التجار والممارسين إلى الاطلاع على نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية عبر الرابط: https://mci.gov.sa/ecc والالتزام بأحكامهما.

17 يناير 2021 - 4 جمادى الآخر 1442
01:30 PM

حجب متجريْن إلكترونييْن.. الأول تأخر في تسليم طلبات والآخر "عروض وهمية لجوّالات"

"التجارة": سيتم ضبط المخالفات وفق النظام.. ومتابعة تسليم الطلبات المتأخرة للمستهلكين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة "التجارة"، اليوم، أنها حجبت متجريْن إلكترونييْن خالفا نظام التجارة الإلكترونية، حيث تأخر الأول في تسليم 329 طلب شراء بقيمة 700 ألف ريال، فيما قدّم الآخر عروضاً وهمية على أجهزة الهواتف الذكية.

تفصيلاً، حجبت وزارة التجارة متجريْن إلكترونييْن خالفا نظام التجارة الإلكترونية عبر تقديم عروض وهمية للمستهلكين وعدم تسليم منتجاتهما للمشترين خلال الفترة المحدّدة نظاماً وفقاً لنظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية.

وكانت الوزارة قد تلقت شكاوى من مستهلكين حول متجر إلكتروني يختص ببيع الأجهزة الإلكترونية واصل تنفيذ عمليات البيع وتأخير تسليم البضائع المبيعة للمشترين خلال المدة المحددة.

وحجبت الوزارة الموقع الإلكتروني للمتجر بالتعاون مع المنصة المنشئة له، إلى جانب مواصلتها معالجة الطلبات المتأخرة كافة للمشترين حيث تتم عملية معالجة 329 طلباً بإجمالي مبيعات يزيد على 700 ألف ريال.

كما حجبت الوزارة متجراً إلكترونياً دون ترخيص لتقديمه عروضاً وهمية لبيع أجهزة الهواتف الذكية بالتقسيط عبر موقعه الإلكتروني، مستدرجاً المشترين للحصول على دفعة مقدمة من القيمة الإجمالية ومن ثم حظرهم فور تحويل المبلغ المطلوب.

وفور رصد الوزارة تورّط المتجر في خداع وتضليل المستهلكين وادعاء الحصول على ترخيص مزاولة نشاط البيع بالتقسيط، تم حجب موقعه الإلكتروني.

وتؤكّد وزارة التجارة رصدها ومتابعتها المستمرة، مخالفات المتاجر الإلكترونية وفقاً لاختصاصها في حماية وحفظ حقوق المستهلكين وإيجاد بيئة تجارية منافسة وعادلة وإيقاع العقوبات النظامية على المتاجر المخالفة التي تصل إلى غرامة مليون ريال وحجب وإغلاق المواقع المخالفة والمنع من مزاولة النشاط.

وتحث "التجارة"، عموم المستهلكين على الشراء من المتاجر الموثوقة، والإبلاغ عن المتاجر المخالفة عبر التطبيق أو على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

كما تدعو التجار والممارسين إلى الاطلاع على نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية عبر الرابط: https://mci.gov.sa/ecc والالتزام بأحكامهما.

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