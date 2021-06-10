طقس الخميس: سحب رعدية ممطرة على 7 مناطق بينها الرياض ومكة
مصحوبة برياح نشطة
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سحبًا رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، الشرقية، الرياض، نجران).
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-42كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 16- 40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.
طقس الخميس: سحب رعدية ممطرة على 7 مناطق بينها الرياض ومكة
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2021-06-10
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سحبًا رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، الشرقية، الرياض، نجران).
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-42كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 16- 40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.
10 يونيو 2021 - 29 شوّال 1442
08:13 AM
طقس الخميس: سحب رعدية ممطرة على 7 مناطق بينها الرياض ومكة
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سحبًا رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، الشرقية، الرياض، نجران).
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-42كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 16- 40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.