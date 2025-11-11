النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

يوم الخطاب الملكي.. خادم الحرمين يفتتح اليوم أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لـ "الشورى"

سيتشرف رئيس المجلس والأعضاء الذين صدر الأمر الملكي بتعيينهم بأداء القسم أمام الملك سلمان

يفتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اليوم، أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، وسيتشرف رئيس مجلس الشورى، وأعضاء المجلس الذين صدر الأمر الملكي الكريم بتعيينهم في المجلس في دورته الثامنة، بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين.

كما سيستمع المجلس إلى الخطاب الملكي السنوي الذي سيلقيه -رعاه الله- (عبر الاتصال المرئي)، والذي يتناول فيه -أيده الله- سياسة المملكة الداخلية والخارجية، ومواقفها تجاه أهم القضايا الإقليمية والدولية.

وكان قد أعرب رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ؛ عن اعتزازه والمجلس وأعضائه ومنسوبيه بلقاء خادم الحرمين الشريفين، في هذه المناسبة السنوية التي يشرُف فيها المجلس، بالاستماع إلى توجيهاته ورؤيته -أيده الله- تجاه مجمل الموضوعات والقضايا الداخلية والخارجية.

وأكد رئيس المجلس، أن الخطاب الملكي الكريم يعد منهاج عمل وخريطة طريق للمجلس وأعضائه يستنير بها في دراساته للموضوعات التي تندرج ضمن صلاحياته واختصاصاته وصولاً إلى القرارات الرشيدة التي تسهم في الارتقاء بأداء الأجهزة الحكومية ومؤسساتها، وتطوير الأنظمة وتحديثها، كما يعد الخطاب الملكي منهاج عمل أيضاً للأجهزة الحكومية في الدولة، بما يحتويه من مضامين حكيمة يسترشد بها حول توجهات الدولة في الداخل والخارج، ورؤيتها في الحاضر والمستقبل.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
يوم الخطاب الملكي.. خادم الحرمين يفتتح اليوم أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لـ "الشورى"
سبق

يفتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اليوم، أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، وسيتشرف رئيس مجلس الشورى، وأعضاء المجلس الذين صدر الأمر الملكي الكريم بتعيينهم في المجلس في دورته الثامنة، بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين.

كما سيستمع المجلس إلى الخطاب الملكي السنوي الذي سيلقيه -رعاه الله- (عبر الاتصال المرئي)، والذي يتناول فيه -أيده الله- سياسة المملكة الداخلية والخارجية، ومواقفها تجاه أهم القضايا الإقليمية والدولية.

وكان قد أعرب رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ؛ عن اعتزازه والمجلس وأعضائه ومنسوبيه بلقاء خادم الحرمين الشريفين، في هذه المناسبة السنوية التي يشرُف فيها المجلس، بالاستماع إلى توجيهاته ورؤيته -أيده الله- تجاه مجمل الموضوعات والقضايا الداخلية والخارجية.

وأكد رئيس المجلس، أن الخطاب الملكي الكريم يعد منهاج عمل وخريطة طريق للمجلس وأعضائه يستنير بها في دراساته للموضوعات التي تندرج ضمن صلاحياته واختصاصاته وصولاً إلى القرارات الرشيدة التي تسهم في الارتقاء بأداء الأجهزة الحكومية ومؤسساتها، وتطوير الأنظمة وتحديثها، كما يعد الخطاب الملكي منهاج عمل أيضاً للأجهزة الحكومية في الدولة، بما يحتويه من مضامين حكيمة يسترشد بها حول توجهات الدولة في الداخل والخارج، ورؤيتها في الحاضر والمستقبل.

11 نوفمبر 2020 - 25 ربيع الأول 1442
11:42 AM

يوم الخطاب الملكي.. خادم الحرمين يفتتح اليوم أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لـ "الشورى"

سيتشرف رئيس المجلس والأعضاء الذين صدر الأمر الملكي بتعيينهم بأداء القسم أمام الملك سلمان

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,837

يفتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اليوم، أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، وسيتشرف رئيس مجلس الشورى، وأعضاء المجلس الذين صدر الأمر الملكي الكريم بتعيينهم في المجلس في دورته الثامنة، بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين.

كما سيستمع المجلس إلى الخطاب الملكي السنوي الذي سيلقيه -رعاه الله- (عبر الاتصال المرئي)، والذي يتناول فيه -أيده الله- سياسة المملكة الداخلية والخارجية، ومواقفها تجاه أهم القضايا الإقليمية والدولية.

وكان قد أعرب رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ؛ عن اعتزازه والمجلس وأعضائه ومنسوبيه بلقاء خادم الحرمين الشريفين، في هذه المناسبة السنوية التي يشرُف فيها المجلس، بالاستماع إلى توجيهاته ورؤيته -أيده الله- تجاه مجمل الموضوعات والقضايا الداخلية والخارجية.

وأكد رئيس المجلس، أن الخطاب الملكي الكريم يعد منهاج عمل وخريطة طريق للمجلس وأعضائه يستنير بها في دراساته للموضوعات التي تندرج ضمن صلاحياته واختصاصاته وصولاً إلى القرارات الرشيدة التي تسهم في الارتقاء بأداء الأجهزة الحكومية ومؤسساتها، وتطوير الأنظمة وتحديثها، كما يعد الخطاب الملكي منهاج عمل أيضاً للأجهزة الحكومية في الدولة، بما يحتويه من مضامين حكيمة يسترشد بها حول توجهات الدولة في الداخل والخارج، ورؤيتها في الحاضر والمستقبل.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,719
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,988
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,194
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,199

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

"سموم" مراكز الأبحاث..!

"سموم" مراكز الأبحاث..!

عبدالسلام المشيطي
"سـاهر" منفعة عامة..!!

"سـاهر" منفعة عامة..!!

محمد الصيعري
سلوكك مرآة تفكيرك

سلوكك مرآة تفكيرك

مها الجبر
نادي النصر.. مع السلامة!

نادي النصر.. مع السلامة!

ماجد البريكان
مستقبلنا.. وتوفير الطاقة

مستقبلنا.. وتوفير الطاقة

غسان محمد عسيلان
قراءة في محاضرات المساجد

قراءة في محاضرات المساجد

عبدالرحمن المرشد
حريق تنومة يعيد ملف المجهولين للواجهة

حريق تنومة يعيد ملف المجهولين للواجهة

بندر الشهري
إضافة مؤثرة لتنظيم سوق العمل

إضافة مؤثرة لتنظيم سوق العمل

علي آل شرمة
أبجدية الماء: سـ .. مـاء!

أبجدية الماء: سـ .. مـاء!

محمد الرطيان
قطر ولعنة الازدواجية..!

قطر ولعنة الازدواجية..!

ابتسام منصور القحطاني
احذروا.. إنهم يكذبون

احذروا.. إنهم يكذبون

أفنان آل زايد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة