النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

كورونا بالعربي.. تونس تسجِّل 4170 حالة والجزائر 254 إصابة جديدة

خلال الـ24 ساعة الماضية

سجّلت تونس 4170 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و50 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان أمس إلى أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 175.065 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 5528 حالة.

يأتي هذا فيما سجلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية 254 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 103381 إصابة.

وأشارت وزارة الصحة الجزائرية أمس إلى أنها سجلت خمس حالات وفاة بالفيروس؛ ليبلغ العدد الإجمالي للوفيات 2827 حالة.

تونس الجزائر فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
كورونا بالعربي.. تونس تسجِّل 4170 حالة والجزائر 254 إصابة جديدة
سبق

سجّلت تونس 4170 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و50 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان أمس إلى أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 175.065 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 5528 حالة.

يأتي هذا فيما سجلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية 254 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 103381 إصابة.

وأشارت وزارة الصحة الجزائرية أمس إلى أنها سجلت خمس حالات وفاة بالفيروس؛ ليبلغ العدد الإجمالي للوفيات 2827 حالة.

16 يناير 2021 - 3 جمادى الآخر 1442
12:31 AM

كورونا بالعربي.. تونس تسجِّل 4170 حالة والجزائر 254 إصابة جديدة

خلال الـ24 ساعة الماضية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
50

سجّلت تونس 4170 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و50 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان أمس إلى أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 175.065 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 5528 حالة.

يأتي هذا فيما سجلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية 254 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 103381 إصابة.

وأشارت وزارة الصحة الجزائرية أمس إلى أنها سجلت خمس حالات وفاة بالفيروس؛ ليبلغ العدد الإجمالي للوفيات 2827 حالة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,373
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,046
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,748
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,800

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة