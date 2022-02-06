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"الحصيني" عن أجواء الأحد: الصفر حاضر والبرد يسيطر والنصيحة "البسوا ولبّسوا عيالكم"

توقّع طقساً بارداً صباحاً معتدلاً نهاراً من اليوم على معظم مناطق المملكة

توقّع الباحث في الطقس، عضو لجنة "تسميات" المناخية، عبدالعزيز الحصيني، أجواءً باردة صباحاً معتدلة نهاراً من اليوم الأحد على الشمالية والوسطى والشرقية وشرق الغربية والجنوبية والمرتفعات الجبلية.

وأضاف "الحصيني"، عبر حسابه على "تويتر"، أن الحرارة المتوقعة على الشمالية فجراً من صفر إلى 5، الوسطى والشرقية وشرق الغربية من 4 إلى 13، إلا أن يصرفها الله، "البسوا ولبّسوا عيالكم".

حالة الطقس الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحصيني" عن أجواء الأحد: الصفر حاضر والبرد يسيطر والنصيحة "البسوا ولبّسوا عيالكم"
سبق

توقّع الباحث في الطقس، عضو لجنة "تسميات" المناخية، عبدالعزيز الحصيني، أجواءً باردة صباحاً معتدلة نهاراً من اليوم الأحد على الشمالية والوسطى والشرقية وشرق الغربية والجنوبية والمرتفعات الجبلية.

وأضاف "الحصيني"، عبر حسابه على "تويتر"، أن الحرارة المتوقعة على الشمالية فجراً من صفر إلى 5، الوسطى والشرقية وشرق الغربية من 4 إلى 13، إلا أن يصرفها الله، "البسوا ولبّسوا عيالكم".

06 فبراير 2022 - 5 رجب 1443
10:22 AM

"الحصيني" عن أجواء الأحد: الصفر حاضر والبرد يسيطر والنصيحة "البسوا ولبّسوا عيالكم"

توقّع طقساً بارداً صباحاً معتدلاً نهاراً من اليوم على معظم مناطق المملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّع الباحث في الطقس، عضو لجنة "تسميات" المناخية، عبدالعزيز الحصيني، أجواءً باردة صباحاً معتدلة نهاراً من اليوم الأحد على الشمالية والوسطى والشرقية وشرق الغربية والجنوبية والمرتفعات الجبلية.

وأضاف "الحصيني"، عبر حسابه على "تويتر"، أن الحرارة المتوقعة على الشمالية فجراً من صفر إلى 5، الوسطى والشرقية وشرق الغربية من 4 إلى 13، إلا أن يصرفها الله، "البسوا ولبّسوا عيالكم".

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