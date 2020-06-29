روسيا.. 93 وفاة و6719 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

قالت: تجاوز عدد المتعافين من الوباء في البلاد عتبة الـ400 ألف

شهد معدل الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في روسيا، استقرارًا لليوم الرابع على التوالي؛ فيما تجاوز عدد المتعافين من الوباء في البلاد عتبة الـ400 ألف.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار فيروس كورونا في روسيا، اليوم الاثنين، في تقريرها اليومي، عن تسجيل 6719 إصابة جديدة بالعدوى، مقابل 6791 إصابة أمس الأحد و6852 إصابة السبت و6800 إصابة الجمعة.

ووفق "روسيا اليوم"، أصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في روسيا حتى الآن 641156؛ منها 228560 حالة نشطة؛ مما يمثل ارتفاعًا بـ2283 حالة نشطة مقارنة مع يوم أمس.

وأكد التقرير رصْد 93 وفاة بين المصابين بمرض "كوفيد-19" في روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 104 وفيات أمس؛ مما يرفع حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى 9166 حالة وفاة.

وتعود 782 من الإصابات الجديدة و23 من الوفيات إلى العاصمة موسكو التي تتصدر قائمة المناطق الروسية الأكثر تضررًا بالوباء بـ220853 إصابة مؤكدة بـ"كوفيد-19"؛ منها 3761 حالة وفاة. وتسجل في الفترة الأخيرة استقرارًا في الحصيلة اليومية.

وتماثل 4343 مريضًا في روسيا للشفاء التام من الفيروس التاجي منذ يوم أمس؛ ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 403430 شخصًا.

وأجري في روسيا حتى الآن 19.3 مليون فحص طبي لتشخيص الإصابات بـ"كوفيد-19".