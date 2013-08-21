الأخضر تحت 17 عامًا يدشن تدريباته في معسكر الرياض.. والحربي يستدعي 24 لاعبًا

ضمن خطة الإعداد لكأس آسيا

دشّن المنتخب السعودي تحت 17 عامًا اليوم الجمعة تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في الرياض، والذي يمتد حتى التاسع من شهر سبتمبر المقبل، ضمن المرحلة الرابعة من خطة الإعداد طويلة المدى لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023.

واستدعى المدير الفني عبدالوهاب الحربي (24) لاعبًا، أسماؤهم على النحو التالي: محمد المحمود، محمود البريه، حسن المنهالي، ياسين آل جابر، حمد اليسر، رياض يامي، فهد فلاته، عبدالسلام برناوي، زياد عياش، سعد المطيري، عبدالله البيشي، فرحة الشمراني، راكان عسيري، نواف الجدعاني، جاذوب الظفيري، محمد هزازي، حسين آل طه، ثامر الظفيري، نواف الجناحي، بدر البيشي، نواف البشري، محمد العيسي، فارس يوسف، محمد المولد.

ميدانيًّا: أدى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم على الملعب الرديف لملعب الأمير فيصل بن فهد، تحت إشراف المدير الفني عبدالوهاب الحربي والجهاز الفني المساعد، بدأت بتطبيقهم لتمارين الاستلام والتسليم، ثم الاستحواذ على الكرة، أعقب ذلك مران تكتيكي بهدف الانتقال من الدفاع إلى الهجوم.

الجدير بالذكر أن هذا المعسكر يعدّ الرابع، ضمن خطة إعداد طويلة المدى بدأت بتجمعات استكشافية، أعقبها معسكرات إعدادية، وذلك تحضيرًا لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023.