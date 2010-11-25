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في افتتاح الجولة التاسعة من دوري ممتاز الطائرة.. الهلال والنصر وجهاً لوجه

تنطلق غداً الخميس منافسات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز للكرة الطائرة بلقاء وحيد يجمع الهلال والنصر، وذلك على صالة نادي الهلال بالرياض، عند السادسة مساء .

يدخل الهلال اللقاء وهو في المركز الثاني برصيد 23 نقطة، فيما يدخل النصر ورصيده 10 نقاط في المركز الخامس.

ويسعى الهلال إلى مواصلة انتصاراته حيث لم يخسر حتى الآن، فيما يسعى النصر لتحسين مركزه في جدول الترتيب.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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في افتتاح الجولة التاسعة من دوري ممتاز الطائرة.. الهلال والنصر وجهاً لوجه
سبق

تنطلق غداً الخميس منافسات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز للكرة الطائرة بلقاء وحيد يجمع الهلال والنصر، وذلك على صالة نادي الهلال بالرياض، عند السادسة مساء .

يدخل الهلال اللقاء وهو في المركز الثاني برصيد 23 نقطة، فيما يدخل النصر ورصيده 10 نقاط في المركز الخامس.

ويسعى الهلال إلى مواصلة انتصاراته حيث لم يخسر حتى الآن، فيما يسعى النصر لتحسين مركزه في جدول الترتيب.

25 نوفمبر 2020 - 10 ربيع الآخر 1442
08:37 PM

في افتتاح الجولة التاسعة من دوري ممتاز الطائرة.. الهلال والنصر وجهاً لوجه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تنطلق غداً الخميس منافسات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز للكرة الطائرة بلقاء وحيد يجمع الهلال والنصر، وذلك على صالة نادي الهلال بالرياض، عند السادسة مساء .

يدخل الهلال اللقاء وهو في المركز الثاني برصيد 23 نقطة، فيما يدخل النصر ورصيده 10 نقاط في المركز الخامس.

ويسعى الهلال إلى مواصلة انتصاراته حيث لم يخسر حتى الآن، فيما يسعى النصر لتحسين مركزه في جدول الترتيب.

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