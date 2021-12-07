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"يسلم": "مهرجان البحر الأحمر السينمائي" فرصة مهمة لإيصال حكايتنا السعودية

أكد: لا أعذار للعاملين في المجال ولا بد من تقديم أعمال ناجحة في قادم الأيام

أعرب الفنان خالد يسلم عن فخره واعتزازه بإطلاق مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، المقام بمدينة جدة، خلال الفترة من 6 - 15 ديسمبر الحالي، واصفاً ذلك بأنه "فرصة مهمة في إيصال الحكاية السعودية من خلال رؤية خاصة بعيدة عن الصورة النمطية التي كرستها العديد من الأفلام الأجنبية".

وقال "يسلم": "إن احتضان جدة التاريخية لهذا المهرجان العالمي، إضافة رائعة لعروس البحر الأحمر التي تعيش مرحلة جميلة من خلال إقامة عدد من الفعاليات الدولية، كالمسابقة الكبرى للفورمولا، ثم مهرجان دولي للسينما، ويستضيف نخبة مهمة من أبرز الأسماء العالمية في صناعة الأفلام".

وأضاف: "يشكل المهرجان إضافة مهمة للتجربة السينمائية السعودية من خلال إتاحة الفرصة لصناع الأفلام بالمملكة؛ للالتقاء بأبرز الأسماء العالمية، ومناقشة آخر المستجدات بمختلف المجالات، ككتابة السيناريو والإخراج والتقنيات المتطورة، إضافة إلى التقاء النقاد والحديث معهم؛ لمعرفة رؤيتهم وانطباعاتهم حول تجاربنا العملية".

واختتم الفنان خالد يسلم قائلاً: "بعدما شهدته صناعة السينما بالمملكة من دعم لا محدود من قبل وزارة الثقافة وهيئة الأفلام، لم يعد هناك أعذار للعاملين في المجال، ولا بد من تقديم أعمال ناجحة في قادم الأيام".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"يسلم": "مهرجان البحر الأحمر السينمائي" فرصة مهمة لإيصال حكايتنا السعودية
سبق

أعرب الفنان خالد يسلم عن فخره واعتزازه بإطلاق مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، المقام بمدينة جدة، خلال الفترة من 6 - 15 ديسمبر الحالي، واصفاً ذلك بأنه "فرصة مهمة في إيصال الحكاية السعودية من خلال رؤية خاصة بعيدة عن الصورة النمطية التي كرستها العديد من الأفلام الأجنبية".

وقال "يسلم": "إن احتضان جدة التاريخية لهذا المهرجان العالمي، إضافة رائعة لعروس البحر الأحمر التي تعيش مرحلة جميلة من خلال إقامة عدد من الفعاليات الدولية، كالمسابقة الكبرى للفورمولا، ثم مهرجان دولي للسينما، ويستضيف نخبة مهمة من أبرز الأسماء العالمية في صناعة الأفلام".

وأضاف: "يشكل المهرجان إضافة مهمة للتجربة السينمائية السعودية من خلال إتاحة الفرصة لصناع الأفلام بالمملكة؛ للالتقاء بأبرز الأسماء العالمية، ومناقشة آخر المستجدات بمختلف المجالات، ككتابة السيناريو والإخراج والتقنيات المتطورة، إضافة إلى التقاء النقاد والحديث معهم؛ لمعرفة رؤيتهم وانطباعاتهم حول تجاربنا العملية".

واختتم الفنان خالد يسلم قائلاً: "بعدما شهدته صناعة السينما بالمملكة من دعم لا محدود من قبل وزارة الثقافة وهيئة الأفلام، لم يعد هناك أعذار للعاملين في المجال، ولا بد من تقديم أعمال ناجحة في قادم الأيام".

07 ديسمبر 2021 - 3 جمادى الأول 1443
06:35 PM

"يسلم": "مهرجان البحر الأحمر السينمائي" فرصة مهمة لإيصال حكايتنا السعودية

أكد: لا أعذار للعاملين في المجال ولا بد من تقديم أعمال ناجحة في قادم الأيام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعرب الفنان خالد يسلم عن فخره واعتزازه بإطلاق مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، المقام بمدينة جدة، خلال الفترة من 6 - 15 ديسمبر الحالي، واصفاً ذلك بأنه "فرصة مهمة في إيصال الحكاية السعودية من خلال رؤية خاصة بعيدة عن الصورة النمطية التي كرستها العديد من الأفلام الأجنبية".

وقال "يسلم": "إن احتضان جدة التاريخية لهذا المهرجان العالمي، إضافة رائعة لعروس البحر الأحمر التي تعيش مرحلة جميلة من خلال إقامة عدد من الفعاليات الدولية، كالمسابقة الكبرى للفورمولا، ثم مهرجان دولي للسينما، ويستضيف نخبة مهمة من أبرز الأسماء العالمية في صناعة الأفلام".

وأضاف: "يشكل المهرجان إضافة مهمة للتجربة السينمائية السعودية من خلال إتاحة الفرصة لصناع الأفلام بالمملكة؛ للالتقاء بأبرز الأسماء العالمية، ومناقشة آخر المستجدات بمختلف المجالات، ككتابة السيناريو والإخراج والتقنيات المتطورة، إضافة إلى التقاء النقاد والحديث معهم؛ لمعرفة رؤيتهم وانطباعاتهم حول تجاربنا العملية".

واختتم الفنان خالد يسلم قائلاً: "بعدما شهدته صناعة السينما بالمملكة من دعم لا محدود من قبل وزارة الثقافة وهيئة الأفلام، لم يعد هناك أعذار للعاملين في المجال، ولا بد من تقديم أعمال ناجحة في قادم الأيام".

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