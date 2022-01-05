كورونا.. الولايات المتحدة تسجّل 828.417 إصابة جديدة و58097 بالهند و15184 بالمكسيك

خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 828.417 إصابة ‏جديدة و1.559 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏

ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها؛ فقد ‏وصل عدد ‏‏‏الإصابات إلى 56.310.718 إصابة، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 825.106 حالات وفاة.‏

الهند

أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية تسجيل 58097 إصابة جديدة بكوفيد-19 اليوم، وهو ما يمثل ضِعفي الرقم المسجل قبل أربعة أيام فقط، ليتجاوز إجمالي الإصابات في البلاد 35 مليون حالة.

وزاد عدد الوفيات 534 ليرتفع الإجمالي إلى 482551.

المكسيك

أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك أمس الثلاثاء تسجيل 130 وفاة جديدة بكوفيد-19 و15184 إصابة.

وبذلك يرتفع إجمالي العدد الرسمي للوفيات في البلاد منذ بدء الجائحة إلى 299711، وإجمالي الإصابات المؤكدة إلى أربعة ملايين و8648.