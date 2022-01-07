"موارد المدينة" يحقق المركز الأول في مستهدف العمل التطوعي على مستوى المناطق

أوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة المهندس عبدالله بن غازي الصاعدي، إن ما حظيت به منطقة المدينة المنورة من تميز ما هو إلا نتاج دعم وتوجيهات أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، للعمل على رفع الجودة في تقديم أفضل الخدمات بالمنطقة ورفع مستوى الأداء من خلال تنوع المبادرات التطوعية وموائمتها لاحتياجات المنطقة بكافة المجالات وتذليل كافة المعوقات لتحقيق منطقة المدينة المنورة أعلى درجات التميز التي يتطلع لها أمير المنطقة، وهذا تفعيلاً للقطاع الغير ربحي بالمنطقة وما تجده من دعم من سموه الكريم. وتفصيلاً، قال "الصاعدي": إن المركز الأول يعد هدفاً لكل منطقة وما نقوم به ولله الحمد جعلنا نحصل على هذا المستوى بفضل الجهود المباركة التي نسير عليها وهذا يجعل هناك تعزيز التنمية المجتمعية وتطوير القطاع غير الربحي أحد أبرز المحاور المسندة إلى برنامج التحول الوطني، حيث يسعى البرنامج بقيادة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى نشر ثقافة العمل التطوعي وتحسين فاعليته وزيادة الفرص التطوعية من خلال تبني أحدث الطرق وأفضل الممارسات الدولية الداعمة لتحفيز العمل التطوعي، وسعياً إلى رفع مستوى العمل التطوعي والتشجيع عليه، ولتوحيـد الجهـود في تعزيز ثقافـة التطوع في المملكة العربية السعودية، واستكمالاً لمسيرة مبادرات وإنجازات برنامج التحول الوطني المنبثقة من رؤية المملكة 2030؛ تبنى برنامج التحول الوطني هدف تشجيع العمل التطوعي عبر تطوير وتهيئة جاهزية البنية النظامية لزيادة الفرص التطوعية وإثراء تجارب المتطوعين، وخلق تأثير إيجابي على حياتهم وبيئتهم وإكسابهم مهارات عملية تزيد من قدرتهم على إيجاد فرص عمل ملائمة لهم. وأضاف: بناءً على الأمر السامي الذي نصَّ على أن تكون وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هي المسؤولة عن العمل التطوعي، فقد ظهرت الحاجة إلى تدشين منصة العمل التطوعي بوصفها حاضنة سعودية للعمل التطوعي، بالإضافة إلى صدور نظام العمل التطوعي، وتشكيل «اللجنة الوطنية للعمل التطوعي» برئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى عدة أعضاء من قطاعات مختلفة. وتابع: لتفعيل العمل التطوعي وتحفيز قدرات وطاقات المتطوعين في المملكة بهدف دعم الجهود الوطنية على نحو تكاملي ومساعدة المنظمات الحكومية وغير الربحية على استقطاب المتطوعين، تم تطوير ثلاث مبادرات نوعيّة ضمن برنامج التحول الوطني وبقيادة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لضمان تشجيع العمل التطوعي من خلال مبادرة تُعنى ببناء منظومة للمشاركة التطوعية، ومبادرة تهدف إلى بناء ثقافة ومحفزات العمل التطوعي، ومبادرة لتنظيم وتمكين العمل التطوعي.

"موارد المدينة" يحقق المركز الأول في مستهدف العمل التطوعي على مستوى المناطق يوسف سفر سبق 2022-01-07 أوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة المهندس عبدالله بن غازي الصاعدي، إن ما حظيت به منطقة المدينة المنورة من تميز ما هو إلا نتاج دعم وتوجيهات أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، للعمل على رفع الجودة في تقديم أفضل الخدمات بالمنطقة ورفع مستوى الأداء من خلال تنوع المبادرات التطوعية وموائمتها لاحتياجات المنطقة بكافة المجالات وتذليل كافة المعوقات لتحقيق منطقة المدينة المنورة أعلى درجات التميز التي يتطلع لها أمير المنطقة، وهذا تفعيلاً للقطاع الغير ربحي بالمنطقة وما تجده من دعم من سموه الكريم.



وتفصيلاً، قال "الصاعدي": إن المركز الأول يعد هدفاً لكل منطقة وما نقوم به ولله الحمد جعلنا نحصل على هذا المستوى بفضل الجهود المباركة التي نسير عليها وهذا يجعل هناك تعزيز التنمية المجتمعية وتطوير القطاع غير الربحي أحد أبرز المحاور المسندة إلى برنامج التحول الوطني، حيث يسعى البرنامج بقيادة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى نشر ثقافة العمل التطوعي وتحسين فاعليته وزيادة الفرص التطوعية من خلال تبني أحدث الطرق وأفضل الممارسات الدولية الداعمة لتحفيز العمل التطوعي، وسعياً إلى رفع مستوى العمل التطوعي والتشجيع عليه، ولتوحيـد الجهـود في تعزيز ثقافـة التطوع في المملكة العربية السعودية، واستكمالاً لمسيرة مبادرات وإنجازات برنامج التحول الوطني المنبثقة من رؤية المملكة 2030؛ تبنى برنامج التحول الوطني هدف تشجيع العمل التطوعي عبر تطوير وتهيئة جاهزية البنية النظامية لزيادة الفرص التطوعية وإثراء تجارب المتطوعين، وخلق تأثير إيجابي على حياتهم وبيئتهم وإكسابهم مهارات عملية تزيد من قدرتهم على إيجاد فرص عمل ملائمة لهم.



وأضاف: بناءً على الأمر السامي الذي نصَّ على أن تكون وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هي المسؤولة عن العمل التطوعي، فقد ظهرت الحاجة إلى تدشين منصة العمل التطوعي بوصفها حاضنة سعودية للعمل التطوعي، بالإضافة إلى صدور نظام العمل التطوعي، وتشكيل «اللجنة الوطنية للعمل التطوعي» برئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى عدة أعضاء من قطاعات مختلفة.



وتابع: لتفعيل العمل التطوعي وتحفيز قدرات وطاقات المتطوعين في المملكة بهدف دعم الجهود الوطنية على نحو تكاملي ومساعدة المنظمات الحكومية وغير الربحية على استقطاب المتطوعين، تم تطوير ثلاث مبادرات نوعيّة ضمن برنامج التحول الوطني وبقيادة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لضمان تشجيع العمل التطوعي من خلال مبادرة تُعنى ببناء منظومة للمشاركة التطوعية، ومبادرة تهدف إلى بناء ثقافة ومحفزات العمل التطوعي، ومبادرة لتنظيم وتمكين العمل التطوعي.

07 يناير 2022 - 4 جمادى الآخر 1443 11:41 PM

"موارد المدينة" يحقق المركز الأول في مستهدف العمل التطوعي على مستوى المناطق "الصاعدي": تم تطوير 3 مبادرات نوعيّة ضمن برنامج التحول الوطني بقيادة الوزارة





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أوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة المهندس عبدالله بن غازي الصاعدي، إن ما حظيت به منطقة المدينة المنورة من تميز ما هو إلا نتاج دعم وتوجيهات أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، للعمل على رفع الجودة في تقديم أفضل الخدمات بالمنطقة ورفع مستوى الأداء من خلال تنوع المبادرات التطوعية وموائمتها لاحتياجات المنطقة بكافة المجالات وتذليل كافة المعوقات لتحقيق منطقة المدينة المنورة أعلى درجات التميز التي يتطلع لها أمير المنطقة، وهذا تفعيلاً للقطاع الغير ربحي بالمنطقة وما تجده من دعم من سموه الكريم.



وتفصيلاً، قال "الصاعدي": إن المركز الأول يعد هدفاً لكل منطقة وما نقوم به ولله الحمد جعلنا نحصل على هذا المستوى بفضل الجهود المباركة التي نسير عليها وهذا يجعل هناك تعزيز التنمية المجتمعية وتطوير القطاع غير الربحي أحد أبرز المحاور المسندة إلى برنامج التحول الوطني، حيث يسعى البرنامج بقيادة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى نشر ثقافة العمل التطوعي وتحسين فاعليته وزيادة الفرص التطوعية من خلال تبني أحدث الطرق وأفضل الممارسات الدولية الداعمة لتحفيز العمل التطوعي، وسعياً إلى رفع مستوى العمل التطوعي والتشجيع عليه، ولتوحيـد الجهـود في تعزيز ثقافـة التطوع في المملكة العربية السعودية، واستكمالاً لمسيرة مبادرات وإنجازات برنامج التحول الوطني المنبثقة من رؤية المملكة 2030؛ تبنى برنامج التحول الوطني هدف تشجيع العمل التطوعي عبر تطوير وتهيئة جاهزية البنية النظامية لزيادة الفرص التطوعية وإثراء تجارب المتطوعين، وخلق تأثير إيجابي على حياتهم وبيئتهم وإكسابهم مهارات عملية تزيد من قدرتهم على إيجاد فرص عمل ملائمة لهم.



وأضاف: بناءً على الأمر السامي الذي نصَّ على أن تكون وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هي المسؤولة عن العمل التطوعي، فقد ظهرت الحاجة إلى تدشين منصة العمل التطوعي بوصفها حاضنة سعودية للعمل التطوعي، بالإضافة إلى صدور نظام العمل التطوعي، وتشكيل «اللجنة الوطنية للعمل التطوعي» برئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى عدة أعضاء من قطاعات مختلفة.



وتابع: لتفعيل العمل التطوعي وتحفيز قدرات وطاقات المتطوعين في المملكة بهدف دعم الجهود الوطنية على نحو تكاملي ومساعدة المنظمات الحكومية وغير الربحية على استقطاب المتطوعين، تم تطوير ثلاث مبادرات نوعيّة ضمن برنامج التحول الوطني وبقيادة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لضمان تشجيع العمل التطوعي من خلال مبادرة تُعنى ببناء منظومة للمشاركة التطوعية، ومبادرة تهدف إلى بناء ثقافة ومحفزات العمل التطوعي، ومبادرة لتنظيم وتمكين العمل التطوعي.