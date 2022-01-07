النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"موارد المدينة" يحقق المركز الأول في مستهدف العمل التطوعي على مستوى المناطق

"الصاعدي": تم تطوير 3 مبادرات نوعيّة ضمن برنامج التحول الوطني بقيادة الوزارة

أوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة المهندس عبدالله بن غازي الصاعدي، إن ما حظيت به منطقة المدينة المنورة من تميز ما هو إلا نتاج دعم وتوجيهات أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، للعمل على رفع الجودة في تقديم أفضل الخدمات بالمنطقة ورفع مستوى الأداء من خلال تنوع المبادرات التطوعية وموائمتها لاحتياجات المنطقة بكافة المجالات وتذليل كافة المعوقات لتحقيق منطقة المدينة المنورة أعلى درجات التميز التي يتطلع لها أمير المنطقة، وهذا تفعيلاً للقطاع الغير ربحي بالمنطقة وما تجده من دعم من سموه الكريم.

وتفصيلاً، قال "الصاعدي": إن المركز الأول يعد هدفاً لكل منطقة وما نقوم به ولله الحمد جعلنا نحصل على هذا المستوى بفضل الجهود المباركة التي نسير عليها وهذا يجعل هناك تعزيز التنمية المجتمعية وتطوير القطاع غير الربحي أحد أبرز المحاور المسندة إلى برنامج التحول الوطني، حيث يسعى البرنامج بقيادة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى نشر ثقافة العمل التطوعي وتحسين فاعليته وزيادة الفرص التطوعية من خلال تبني أحدث الطرق وأفضل الممارسات الدولية الداعمة لتحفيز العمل التطوعي، وسعياً إلى رفع مستوى العمل التطوعي والتشجيع عليه، ولتوحيـد الجهـود في تعزيز ثقافـة التطوع في المملكة العربية السعودية، واستكمالاً لمسيرة مبادرات وإنجازات برنامج التحول الوطني المنبثقة من رؤية المملكة 2030؛ تبنى برنامج التحول الوطني هدف تشجيع العمل التطوعي عبر تطوير وتهيئة جاهزية البنية النظامية لزيادة الفرص التطوعية وإثراء تجارب المتطوعين، وخلق تأثير إيجابي على حياتهم وبيئتهم وإكسابهم مهارات عملية تزيد من قدرتهم على إيجاد فرص عمل ملائمة لهم.

وأضاف: بناءً على الأمر السامي الذي نصَّ على أن تكون وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هي المسؤولة عن العمل التطوعي، فقد ظهرت الحاجة إلى تدشين منصة العمل التطوعي بوصفها حاضنة سعودية للعمل التطوعي، بالإضافة إلى صدور نظام العمل التطوعي، وتشكيل «اللجنة الوطنية للعمل التطوعي» برئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى عدة أعضاء من قطاعات مختلفة.

وتابع: لتفعيل العمل التطوعي وتحفيز قدرات وطاقات المتطوعين في المملكة بهدف دعم الجهود الوطنية على نحو تكاملي ومساعدة المنظمات الحكومية وغير الربحية على استقطاب المتطوعين، تم تطوير ثلاث مبادرات نوعيّة ضمن برنامج التحول الوطني وبقيادة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لضمان تشجيع العمل التطوعي من خلال مبادرة تُعنى ببناء منظومة للمشاركة التطوعية، ومبادرة تهدف إلى بناء ثقافة ومحفزات العمل التطوعي، ومبادرة لتنظيم وتمكين العمل التطوعي.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"موارد المدينة" يحقق المركز الأول في مستهدف العمل التطوعي على مستوى المناطق
سبق

أوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة المهندس عبدالله بن غازي الصاعدي، إن ما حظيت به منطقة المدينة المنورة من تميز ما هو إلا نتاج دعم وتوجيهات أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، للعمل على رفع الجودة في تقديم أفضل الخدمات بالمنطقة ورفع مستوى الأداء من خلال تنوع المبادرات التطوعية وموائمتها لاحتياجات المنطقة بكافة المجالات وتذليل كافة المعوقات لتحقيق منطقة المدينة المنورة أعلى درجات التميز التي يتطلع لها أمير المنطقة، وهذا تفعيلاً للقطاع الغير ربحي بالمنطقة وما تجده من دعم من سموه الكريم.

وتفصيلاً، قال "الصاعدي": إن المركز الأول يعد هدفاً لكل منطقة وما نقوم به ولله الحمد جعلنا نحصل على هذا المستوى بفضل الجهود المباركة التي نسير عليها وهذا يجعل هناك تعزيز التنمية المجتمعية وتطوير القطاع غير الربحي أحد أبرز المحاور المسندة إلى برنامج التحول الوطني، حيث يسعى البرنامج بقيادة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى نشر ثقافة العمل التطوعي وتحسين فاعليته وزيادة الفرص التطوعية من خلال تبني أحدث الطرق وأفضل الممارسات الدولية الداعمة لتحفيز العمل التطوعي، وسعياً إلى رفع مستوى العمل التطوعي والتشجيع عليه، ولتوحيـد الجهـود في تعزيز ثقافـة التطوع في المملكة العربية السعودية، واستكمالاً لمسيرة مبادرات وإنجازات برنامج التحول الوطني المنبثقة من رؤية المملكة 2030؛ تبنى برنامج التحول الوطني هدف تشجيع العمل التطوعي عبر تطوير وتهيئة جاهزية البنية النظامية لزيادة الفرص التطوعية وإثراء تجارب المتطوعين، وخلق تأثير إيجابي على حياتهم وبيئتهم وإكسابهم مهارات عملية تزيد من قدرتهم على إيجاد فرص عمل ملائمة لهم.

وأضاف: بناءً على الأمر السامي الذي نصَّ على أن تكون وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هي المسؤولة عن العمل التطوعي، فقد ظهرت الحاجة إلى تدشين منصة العمل التطوعي بوصفها حاضنة سعودية للعمل التطوعي، بالإضافة إلى صدور نظام العمل التطوعي، وتشكيل «اللجنة الوطنية للعمل التطوعي» برئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى عدة أعضاء من قطاعات مختلفة.

وتابع: لتفعيل العمل التطوعي وتحفيز قدرات وطاقات المتطوعين في المملكة بهدف دعم الجهود الوطنية على نحو تكاملي ومساعدة المنظمات الحكومية وغير الربحية على استقطاب المتطوعين، تم تطوير ثلاث مبادرات نوعيّة ضمن برنامج التحول الوطني وبقيادة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لضمان تشجيع العمل التطوعي من خلال مبادرة تُعنى ببناء منظومة للمشاركة التطوعية، ومبادرة تهدف إلى بناء ثقافة ومحفزات العمل التطوعي، ومبادرة لتنظيم وتمكين العمل التطوعي.

07 يناير 2022 - 4 جمادى الآخر 1443
11:41 PM

"موارد المدينة" يحقق المركز الأول في مستهدف العمل التطوعي على مستوى المناطق

"الصاعدي": تم تطوير 3 مبادرات نوعيّة ضمن برنامج التحول الوطني بقيادة الوزارة

A A A
يوسف سفر - المدينة المنورة
1
385

أوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة المهندس عبدالله بن غازي الصاعدي، إن ما حظيت به منطقة المدينة المنورة من تميز ما هو إلا نتاج دعم وتوجيهات أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، للعمل على رفع الجودة في تقديم أفضل الخدمات بالمنطقة ورفع مستوى الأداء من خلال تنوع المبادرات التطوعية وموائمتها لاحتياجات المنطقة بكافة المجالات وتذليل كافة المعوقات لتحقيق منطقة المدينة المنورة أعلى درجات التميز التي يتطلع لها أمير المنطقة، وهذا تفعيلاً للقطاع الغير ربحي بالمنطقة وما تجده من دعم من سموه الكريم.

وتفصيلاً، قال "الصاعدي": إن المركز الأول يعد هدفاً لكل منطقة وما نقوم به ولله الحمد جعلنا نحصل على هذا المستوى بفضل الجهود المباركة التي نسير عليها وهذا يجعل هناك تعزيز التنمية المجتمعية وتطوير القطاع غير الربحي أحد أبرز المحاور المسندة إلى برنامج التحول الوطني، حيث يسعى البرنامج بقيادة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى نشر ثقافة العمل التطوعي وتحسين فاعليته وزيادة الفرص التطوعية من خلال تبني أحدث الطرق وأفضل الممارسات الدولية الداعمة لتحفيز العمل التطوعي، وسعياً إلى رفع مستوى العمل التطوعي والتشجيع عليه، ولتوحيـد الجهـود في تعزيز ثقافـة التطوع في المملكة العربية السعودية، واستكمالاً لمسيرة مبادرات وإنجازات برنامج التحول الوطني المنبثقة من رؤية المملكة 2030؛ تبنى برنامج التحول الوطني هدف تشجيع العمل التطوعي عبر تطوير وتهيئة جاهزية البنية النظامية لزيادة الفرص التطوعية وإثراء تجارب المتطوعين، وخلق تأثير إيجابي على حياتهم وبيئتهم وإكسابهم مهارات عملية تزيد من قدرتهم على إيجاد فرص عمل ملائمة لهم.

وأضاف: بناءً على الأمر السامي الذي نصَّ على أن تكون وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هي المسؤولة عن العمل التطوعي، فقد ظهرت الحاجة إلى تدشين منصة العمل التطوعي بوصفها حاضنة سعودية للعمل التطوعي، بالإضافة إلى صدور نظام العمل التطوعي، وتشكيل «اللجنة الوطنية للعمل التطوعي» برئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى عدة أعضاء من قطاعات مختلفة.

وتابع: لتفعيل العمل التطوعي وتحفيز قدرات وطاقات المتطوعين في المملكة بهدف دعم الجهود الوطنية على نحو تكاملي ومساعدة المنظمات الحكومية وغير الربحية على استقطاب المتطوعين، تم تطوير ثلاث مبادرات نوعيّة ضمن برنامج التحول الوطني وبقيادة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لضمان تشجيع العمل التطوعي من خلال مبادرة تُعنى ببناء منظومة للمشاركة التطوعية، ومبادرة تهدف إلى بناء ثقافة ومحفزات العمل التطوعي، ومبادرة لتنظيم وتمكين العمل التطوعي.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,322
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,313
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,715
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,625

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الهلال ومعزوفة الحظ..!!

الهلال ومعزوفة الحظ..!!

محمد الصيعري
كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

نسيم الصريصري
نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

علي آل شرمة
الحزبان وأذرع إيران

الحزبان وأذرع إيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

ماجد آل حسنه
تدليس أمام العيون!!

تدليس أمام العيون!!

محمد عمير الغامدي
المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

عبدالعزيز الفريان
التخطيط الاستراتيجي الشخصي

التخطيط الاستراتيجي الشخصي

نسيم الصريصري
"فيالق الحمقى"

"فيالق الحمقى"

مها الجبر
"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

ماجد آل حسنه
رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة