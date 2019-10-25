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"رياض سفاري" تجمع الطيور والحيوانات النادرة في "موسم الرياض 2021"

تتيح لزوارها تجربة متميزة من خلال رحلات تستمر الواحدة منها 45 دقيقة

تنطلق بعد غدٍ الثلاثاء، فعاليات منطقة "رياض سفاري"، إحدى مناطق موسم الرياض 2021، وهي منطقة متخصصة بالفعاليات الترفيهية لعالم الحيوانات والطيور النادرة، والأنشطة التفاعلية للألعاب المائية والحيوانات الأليفة.

وتتيح المنطقة لزوارها تجربة سفاري متميزة، من خلال رحلات تستمر الواحدة منها 45 دقيقة، لأخذ جولة ميدانية في "اليونيماق" أو السيارة برفقة مرشدين مختصين، لرؤية أنواع عدة من الحيوانات، وتعريف الزوار بميزاتها وطبيعة حياتها.

وتحتضن "رياض سفاري" حديقة فيها أكثر من 250 طائرًا نادرًا، يستمتع الزوار بجمالها ويلتقطون الصور معها، إضافة إلى برج الشجرة الذي يتوسط المنطقة، وهو شجرة عملاقة يصعد عليها الزوار ويستمتعون بإطلالة على عالم "رياض سفاري" ومشاهدته من خلال التلسكوب.

ويقدم مسرح المنطقة عروضًا متنوعة ورقصات استعراضية إفريقية، فيما تختص البحيرة المائية بألعاب الدراجات المائية والقوارب العائلية، إضافة إلى عددٍ من ألعاب التحدي المخصصة لمنافسات الأصدقاء وأفراد العائلات في فعاليات ألعاب المهارة.

وتتميز "رياض سفاري" بالتنوع البيئي وحيواناتها النادرة، من أبرزها: النمر الأبيض المعروف بفَروه الأبيض والخطوط السوداء الممتدة على كامل جسده، وعينيه الزرقاوين وأنفه الوردي، وفي المنطقة أيضًا 18 نوعًا من ببغاء مكاو ذي الريش الملون البراق، وهي طيور تتميز بذكائها الحاد، وقدرتها على تقليد ومحاكاة الإنسان.

كما تضم المنطقة عددًا من المقاهي والمطاعم العالمية، إضافة إلى متاجر متنوعة وحدائق ومزارع ومسارح وألعاب، ومناطق مخصصة للأطفال.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"رياض سفاري" تجمع الطيور والحيوانات النادرة في "موسم الرياض 2021"
سبق

تنطلق بعد غدٍ الثلاثاء، فعاليات منطقة "رياض سفاري"، إحدى مناطق موسم الرياض 2021، وهي منطقة متخصصة بالفعاليات الترفيهية لعالم الحيوانات والطيور النادرة، والأنشطة التفاعلية للألعاب المائية والحيوانات الأليفة.

وتتيح المنطقة لزوارها تجربة سفاري متميزة، من خلال رحلات تستمر الواحدة منها 45 دقيقة، لأخذ جولة ميدانية في "اليونيماق" أو السيارة برفقة مرشدين مختصين، لرؤية أنواع عدة من الحيوانات، وتعريف الزوار بميزاتها وطبيعة حياتها.

وتحتضن "رياض سفاري" حديقة فيها أكثر من 250 طائرًا نادرًا، يستمتع الزوار بجمالها ويلتقطون الصور معها، إضافة إلى برج الشجرة الذي يتوسط المنطقة، وهو شجرة عملاقة يصعد عليها الزوار ويستمتعون بإطلالة على عالم "رياض سفاري" ومشاهدته من خلال التلسكوب.

ويقدم مسرح المنطقة عروضًا متنوعة ورقصات استعراضية إفريقية، فيما تختص البحيرة المائية بألعاب الدراجات المائية والقوارب العائلية، إضافة إلى عددٍ من ألعاب التحدي المخصصة لمنافسات الأصدقاء وأفراد العائلات في فعاليات ألعاب المهارة.

وتتميز "رياض سفاري" بالتنوع البيئي وحيواناتها النادرة، من أبرزها: النمر الأبيض المعروف بفَروه الأبيض والخطوط السوداء الممتدة على كامل جسده، وعينيه الزرقاوين وأنفه الوردي، وفي المنطقة أيضًا 18 نوعًا من ببغاء مكاو ذي الريش الملون البراق، وهي طيور تتميز بذكائها الحاد، وقدرتها على تقليد ومحاكاة الإنسان.

كما تضم المنطقة عددًا من المقاهي والمطاعم العالمية، إضافة إلى متاجر متنوعة وحدائق ومزارع ومسارح وألعاب، ومناطق مخصصة للأطفال.

24 أكتوبر 2021 - 18 ربيع الأول 1443
11:27 PM

"رياض سفاري" تجمع الطيور والحيوانات النادرة في "موسم الرياض 2021"

تتيح لزوارها تجربة متميزة من خلال رحلات تستمر الواحدة منها 45 دقيقة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تنطلق بعد غدٍ الثلاثاء، فعاليات منطقة "رياض سفاري"، إحدى مناطق موسم الرياض 2021، وهي منطقة متخصصة بالفعاليات الترفيهية لعالم الحيوانات والطيور النادرة، والأنشطة التفاعلية للألعاب المائية والحيوانات الأليفة.

وتتيح المنطقة لزوارها تجربة سفاري متميزة، من خلال رحلات تستمر الواحدة منها 45 دقيقة، لأخذ جولة ميدانية في "اليونيماق" أو السيارة برفقة مرشدين مختصين، لرؤية أنواع عدة من الحيوانات، وتعريف الزوار بميزاتها وطبيعة حياتها.

وتحتضن "رياض سفاري" حديقة فيها أكثر من 250 طائرًا نادرًا، يستمتع الزوار بجمالها ويلتقطون الصور معها، إضافة إلى برج الشجرة الذي يتوسط المنطقة، وهو شجرة عملاقة يصعد عليها الزوار ويستمتعون بإطلالة على عالم "رياض سفاري" ومشاهدته من خلال التلسكوب.

ويقدم مسرح المنطقة عروضًا متنوعة ورقصات استعراضية إفريقية، فيما تختص البحيرة المائية بألعاب الدراجات المائية والقوارب العائلية، إضافة إلى عددٍ من ألعاب التحدي المخصصة لمنافسات الأصدقاء وأفراد العائلات في فعاليات ألعاب المهارة.

وتتميز "رياض سفاري" بالتنوع البيئي وحيواناتها النادرة، من أبرزها: النمر الأبيض المعروف بفَروه الأبيض والخطوط السوداء الممتدة على كامل جسده، وعينيه الزرقاوين وأنفه الوردي، وفي المنطقة أيضًا 18 نوعًا من ببغاء مكاو ذي الريش الملون البراق، وهي طيور تتميز بذكائها الحاد، وقدرتها على تقليد ومحاكاة الإنسان.

كما تضم المنطقة عددًا من المقاهي والمطاعم العالمية، إضافة إلى متاجر متنوعة وحدائق ومزارع ومسارح وألعاب، ومناطق مخصصة للأطفال.

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