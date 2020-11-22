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هذه المدينة تمنح 645 دولارًا لكل من تثبت إصابته بـ"كورونا"

بررت ذلك بسعيها لتشجيع الناس على إجراء فحوص كشف الإصابة

قالت وزيرة الصحة في هونغ كونغ، صوفيا تشان: إن المدينة سوف تمنح مبلغ 5 آلاف دولار من عملة هونغ كونغ (645 دولارًا أمريكيًّا) لمرة واحدة لأي شخص بها ثبتت إصابته بفيروس كورونا، لتشجيع الناس على إجراء فحوص كشف الإصابة.

وذكر تقرير لهيئة الإذاعة والتلفزيون في هونغ كونغ، أن تشان قالت في مقابلة إن مكتب العمل والرعاية الاجتماعية سوف يعلن تفاصيل خطة المنحة.

وقالت إن الحكومة تقوم بإنشاء خمسة مراكز فحص مجتمعية أخرى، إضافة إلى المراكز الأربعة العاملة بالفعل.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن التقرير، أن هونغ كونغ سوف تفرض قيودًا اجتماعية جديدة مع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا محليًّا، لدرجة أدت إلى الإعلان أمس (السبت) عن تأجيل فقاعة سفر مزمعة بين هونغ كونغ وسنغافورة لمدة أسبوعين.

فيروس كورونا الجديد

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هذه المدينة تمنح 645 دولارًا لكل من تثبت إصابته بـ"كورونا"
سبق

قالت وزيرة الصحة في هونغ كونغ، صوفيا تشان: إن المدينة سوف تمنح مبلغ 5 آلاف دولار من عملة هونغ كونغ (645 دولارًا أمريكيًّا) لمرة واحدة لأي شخص بها ثبتت إصابته بفيروس كورونا، لتشجيع الناس على إجراء فحوص كشف الإصابة.

وذكر تقرير لهيئة الإذاعة والتلفزيون في هونغ كونغ، أن تشان قالت في مقابلة إن مكتب العمل والرعاية الاجتماعية سوف يعلن تفاصيل خطة المنحة.

وقالت إن الحكومة تقوم بإنشاء خمسة مراكز فحص مجتمعية أخرى، إضافة إلى المراكز الأربعة العاملة بالفعل.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن التقرير، أن هونغ كونغ سوف تفرض قيودًا اجتماعية جديدة مع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا محليًّا، لدرجة أدت إلى الإعلان أمس (السبت) عن تأجيل فقاعة سفر مزمعة بين هونغ كونغ وسنغافورة لمدة أسبوعين.

22 نوفمبر 2020 - 7 ربيع الآخر 1442
02:01 PM

هذه المدينة تمنح 645 دولارًا لكل من تثبت إصابته بـ"كورونا"

بررت ذلك بسعيها لتشجيع الناس على إجراء فحوص كشف الإصابة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت وزيرة الصحة في هونغ كونغ، صوفيا تشان: إن المدينة سوف تمنح مبلغ 5 آلاف دولار من عملة هونغ كونغ (645 دولارًا أمريكيًّا) لمرة واحدة لأي شخص بها ثبتت إصابته بفيروس كورونا، لتشجيع الناس على إجراء فحوص كشف الإصابة.

وذكر تقرير لهيئة الإذاعة والتلفزيون في هونغ كونغ، أن تشان قالت في مقابلة إن مكتب العمل والرعاية الاجتماعية سوف يعلن تفاصيل خطة المنحة.

وقالت إن الحكومة تقوم بإنشاء خمسة مراكز فحص مجتمعية أخرى، إضافة إلى المراكز الأربعة العاملة بالفعل.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن التقرير، أن هونغ كونغ سوف تفرض قيودًا اجتماعية جديدة مع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا محليًّا، لدرجة أدت إلى الإعلان أمس (السبت) عن تأجيل فقاعة سفر مزمعة بين هونغ كونغ وسنغافورة لمدة أسبوعين.

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