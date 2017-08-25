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الأخضر الشاب يرفع تحضيراته في معسكر سلوفينيا .. تأهبًا للدورة الدولية

واصل المنتخب السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تدريباته في معسكره الخارجي في جمهورية سلوفينيا الذي يأتي ضمن المرحلة الثانية من خطة الإعداد طويلة المدى لكأس آسيا 2023.


وأدى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي على فترتين صباحية ومسائية؛ حيث بدأت الفترة الصباحية بتمارين الإحماء، تلا ذلك تمارين مهارية وأخرى متعلقة بالهجوم.

وفي الفترة المسائية أجرى المدرب صالح المحمدي التدريبات على مجموعتين؛ الأولى أجرت تدريبات على الشق الهجومي باللعب عن طريق العمق، فيما أجرت الثانية تدريبات الدفاعي عن طريق البناء.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأخضر الشاب يرفع تحضيراته في معسكر سلوفينيا .. تأهبًا للدورة الدولية
سبق

واصل المنتخب السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تدريباته في معسكره الخارجي في جمهورية سلوفينيا الذي يأتي ضمن المرحلة الثانية من خطة الإعداد طويلة المدى لكأس آسيا 2023.


وأدى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي على فترتين صباحية ومسائية؛ حيث بدأت الفترة الصباحية بتمارين الإحماء، تلا ذلك تمارين مهارية وأخرى متعلقة بالهجوم.

وفي الفترة المسائية أجرى المدرب صالح المحمدي التدريبات على مجموعتين؛ الأولى أجرت تدريبات على الشق الهجومي باللعب عن طريق العمق، فيما أجرت الثانية تدريبات الدفاعي عن طريق البناء.

24 أغسطس 2021 - 16 محرّم 1443
09:14 PM

الأخضر الشاب يرفع تحضيراته في معسكر سلوفينيا .. تأهبًا للدورة الدولية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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واصل المنتخب السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تدريباته في معسكره الخارجي في جمهورية سلوفينيا الذي يأتي ضمن المرحلة الثانية من خطة الإعداد طويلة المدى لكأس آسيا 2023.


وأدى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي على فترتين صباحية ومسائية؛ حيث بدأت الفترة الصباحية بتمارين الإحماء، تلا ذلك تمارين مهارية وأخرى متعلقة بالهجوم.

وفي الفترة المسائية أجرى المدرب صالح المحمدي التدريبات على مجموعتين؛ الأولى أجرت تدريبات على الشق الهجومي باللعب عن طريق العمق، فيما أجرت الثانية تدريبات الدفاعي عن طريق البناء.

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