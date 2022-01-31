مدير شرطة الأحساء يُطلق حملة "إن الله لا يصلح عمل المفسدين"

للتوعية بخطر السحر والشعوذة والكهانة ومدعي علم الغيب

أطلق مدير شرطة محافظة الأحساء اللواء عبدالله بن مطلق العتيبي، بمكتبه، أعمال حملة "إن الله لا يصلح عمل المفسدين".

واستمع "العتيبي" لشرح عن الحملة وأهدافها من رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالأحساء، الشيخ محمد بن إبراهيم السبيت، والتي تهدف إلى التوعية بخطر السحر والشعوذة والكهانة ومدعي علم الغيب.

كما تم شرح أهمية الأخذ بالوسائل المشروعة في التداوي والتوعية بالرقية الشرعية والمخالفات التي تقع فيها.

وتُعنى الحملة بإبراز جهود المملكة العربية السعودية ودورها في توعية المجتمع وتعزيز العقيدة الصحيحة، وحرص الرئاسة العامة وفروعها، على إطلاق مبادراتها وأعمالها التوعوية النافعة المؤثرة، امتداد لجهودها المختلفة في شتى المجالات العقدية والفكرية والأخلاقية.

من جهته، قال مدير عام فرع الرئاسة العامة بالمنطقة الشرقية، الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي: إن هذه البرامج تحظى بمتابعة الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

وأضاف أنها تأتي ضمن خطط الرئاسة العامة الوقائية المحققة لتطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين أيدهما الله.