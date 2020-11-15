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بلدية بارق ترصد مخالفات صحية ووقائية وتغلق مركزًا تجاريًّا مخالفًا

من خلال جولات يومية على مراكز التسوُّق والمطاعم والمطابخ والبوفيهات

رصدت بلدية محافظة بارق ممثلة في قسم صحة البيئة بعض المخالفات الصحية والوقائية، وأغلقت مركزًا تجاريًّا، يعمل بلا ترخيص.

جاء ذلك من خلال جولات المراقبين الصحيين اليومية على المحال المتعلقة بالصحة العامة، ومراكز التسوق، والمطاعم والمطابخ والبوفيهات، في بارق والمراكز التابعة، وتم التأكد من تطبيق الاحترازات كافة الوقائية من فيروس كورونا المستجد، وكذلك الاشتراطات الصحية للمحال والعاملين بها.

وتأتي هذه الجولات بمتابعة ميدانية من رئيس البلدية، المهندس محمد مرزن، الذي أكد أهمية المراقبة المستمرة للمحال المتعلقة بالصحة العامة، والتأكد من تطبيق الاشتراطات الوقائية والصحية حرصًا على صحة ما يقدم للمستهلك.

وأشار إلى استمرار الجولات الرقابية في المحافظة والمراكز التابعة، داعيًا في حال وجود مخالفة للإبلاغ عبر ٩٤٠، وسيتم مباشرة البلاغ فورًا.

بارق بلدية بارق

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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بلدية بارق ترصد مخالفات صحية ووقائية وتغلق مركزًا تجاريًّا مخالفًا
سبق

رصدت بلدية محافظة بارق ممثلة في قسم صحة البيئة بعض المخالفات الصحية والوقائية، وأغلقت مركزًا تجاريًّا، يعمل بلا ترخيص.

جاء ذلك من خلال جولات المراقبين الصحيين اليومية على المحال المتعلقة بالصحة العامة، ومراكز التسوق، والمطاعم والمطابخ والبوفيهات، في بارق والمراكز التابعة، وتم التأكد من تطبيق الاحترازات كافة الوقائية من فيروس كورونا المستجد، وكذلك الاشتراطات الصحية للمحال والعاملين بها.

وتأتي هذه الجولات بمتابعة ميدانية من رئيس البلدية، المهندس محمد مرزن، الذي أكد أهمية المراقبة المستمرة للمحال المتعلقة بالصحة العامة، والتأكد من تطبيق الاشتراطات الوقائية والصحية حرصًا على صحة ما يقدم للمستهلك.

وأشار إلى استمرار الجولات الرقابية في المحافظة والمراكز التابعة، داعيًا في حال وجود مخالفة للإبلاغ عبر ٩٤٠، وسيتم مباشرة البلاغ فورًا.

15 نوفمبر 2020 - 29 ربيع الأول 1442
01:22 AM

بلدية بارق ترصد مخالفات صحية ووقائية وتغلق مركزًا تجاريًّا مخالفًا

من خلال جولات يومية على مراكز التسوُّق والمطاعم والمطابخ والبوفيهات

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صحيفة سبق الإلكترونية - بارق
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رصدت بلدية محافظة بارق ممثلة في قسم صحة البيئة بعض المخالفات الصحية والوقائية، وأغلقت مركزًا تجاريًّا، يعمل بلا ترخيص.

جاء ذلك من خلال جولات المراقبين الصحيين اليومية على المحال المتعلقة بالصحة العامة، ومراكز التسوق، والمطاعم والمطابخ والبوفيهات، في بارق والمراكز التابعة، وتم التأكد من تطبيق الاحترازات كافة الوقائية من فيروس كورونا المستجد، وكذلك الاشتراطات الصحية للمحال والعاملين بها.

وتأتي هذه الجولات بمتابعة ميدانية من رئيس البلدية، المهندس محمد مرزن، الذي أكد أهمية المراقبة المستمرة للمحال المتعلقة بالصحة العامة، والتأكد من تطبيق الاشتراطات الوقائية والصحية حرصًا على صحة ما يقدم للمستهلك.

وأشار إلى استمرار الجولات الرقابية في المحافظة والمراكز التابعة، داعيًا في حال وجود مخالفة للإبلاغ عبر ٩٤٠، وسيتم مباشرة البلاغ فورًا.

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