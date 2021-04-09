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الفلك الدولي: المتوقع يوم الثلاثاء بداية رمضان في معظم الدول الإسلامية

"السعودية": تحرّي هلال رمضان يومي الأحد والاثنين القادمين

أعلنت، السعودية، اليوم الجمعة 09 أبريل 2021م أنه وبناءً على رؤية الهلال فإن بداية شهر شعبان في السعودية كانت يوم الاثنين 15 مارس، وعليه سيتم تحري هلال رمضان في السعودية يوم الأحد 11 أبريل (29 شعبان حسب التقويم) وسيتم تحريه مرة أخرى يوم الاثنين 12 أبريل (29 شعبان حسب الرؤية).

وقال مدير مركز الفلك الدولي المهندس محمد شوكت عودة، في بيانٍ ورد "سبق": معظم الدول ستتحرى هلال شهر رمضان يوم الاثنين 29 شعبان 1442 هـ الموافق 12 إبريل، ورؤية الهلال يومها غير ممكنة بالعين المجردة من أي مكان في العالم الإسلامي، في حين أنها ممكنة باستخدام التلسكوب فقط وبصعوبة بالغة من أجزاء من السودان وليبيا والجزائر ومن المغرب وموريتانيا.

وأضاف: رؤية الهلال يومها ممكنة بالعين المجردة بصعوبة في أجزاء من القارتين الأمريكيتين.

وأردف: رؤية الهلال يومها باستخدام تقنية التصوير الفلكي ممكنة بصعوبة كبيرة.

وتابع: حيث إن هناك إمكانية لرؤية الهلال من أجزاء من العالم الإسلامي يوم الاثنين، فمن المتوقع أن يكون يوم الثلاثاء 13 أبريل بداية شهر رمضان المبارك في معظم الدول الإسلامية.

وقال "عودة": أما بالنسبة للدول التي تشترط الرؤية بالعين المجردة فقط أو تشترط الرؤية المحلية وتقع في شرق أو وسط العالم الإسلامي، فيتوقع أن يبدأ فيها شهر رمضان المبارك يوم الأربعاء 14 أبريل.

مركز الفلك الدولي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الفلك الدولي: المتوقع يوم الثلاثاء بداية رمضان في معظم الدول الإسلامية
سبق

أعلنت، السعودية، اليوم الجمعة 09 أبريل 2021م أنه وبناءً على رؤية الهلال فإن بداية شهر شعبان في السعودية كانت يوم الاثنين 15 مارس، وعليه سيتم تحري هلال رمضان في السعودية يوم الأحد 11 أبريل (29 شعبان حسب التقويم) وسيتم تحريه مرة أخرى يوم الاثنين 12 أبريل (29 شعبان حسب الرؤية).

وقال مدير مركز الفلك الدولي المهندس محمد شوكت عودة، في بيانٍ ورد "سبق": معظم الدول ستتحرى هلال شهر رمضان يوم الاثنين 29 شعبان 1442 هـ الموافق 12 إبريل، ورؤية الهلال يومها غير ممكنة بالعين المجردة من أي مكان في العالم الإسلامي، في حين أنها ممكنة باستخدام التلسكوب فقط وبصعوبة بالغة من أجزاء من السودان وليبيا والجزائر ومن المغرب وموريتانيا.

وأضاف: رؤية الهلال يومها ممكنة بالعين المجردة بصعوبة في أجزاء من القارتين الأمريكيتين.

وأردف: رؤية الهلال يومها باستخدام تقنية التصوير الفلكي ممكنة بصعوبة كبيرة.

وتابع: حيث إن هناك إمكانية لرؤية الهلال من أجزاء من العالم الإسلامي يوم الاثنين، فمن المتوقع أن يكون يوم الثلاثاء 13 أبريل بداية شهر رمضان المبارك في معظم الدول الإسلامية.

وقال "عودة": أما بالنسبة للدول التي تشترط الرؤية بالعين المجردة فقط أو تشترط الرؤية المحلية وتقع في شرق أو وسط العالم الإسلامي، فيتوقع أن يبدأ فيها شهر رمضان المبارك يوم الأربعاء 14 أبريل.

09 إبريل 2021 - 27 شعبان 1442
03:54 PM

الفلك الدولي: المتوقع يوم الثلاثاء بداية رمضان في معظم الدول الإسلامية

"السعودية": تحرّي هلال رمضان يومي الأحد والاثنين القادمين

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فهد العتيبي - الرياض
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أعلنت، السعودية، اليوم الجمعة 09 أبريل 2021م أنه وبناءً على رؤية الهلال فإن بداية شهر شعبان في السعودية كانت يوم الاثنين 15 مارس، وعليه سيتم تحري هلال رمضان في السعودية يوم الأحد 11 أبريل (29 شعبان حسب التقويم) وسيتم تحريه مرة أخرى يوم الاثنين 12 أبريل (29 شعبان حسب الرؤية).

وقال مدير مركز الفلك الدولي المهندس محمد شوكت عودة، في بيانٍ ورد "سبق": معظم الدول ستتحرى هلال شهر رمضان يوم الاثنين 29 شعبان 1442 هـ الموافق 12 إبريل، ورؤية الهلال يومها غير ممكنة بالعين المجردة من أي مكان في العالم الإسلامي، في حين أنها ممكنة باستخدام التلسكوب فقط وبصعوبة بالغة من أجزاء من السودان وليبيا والجزائر ومن المغرب وموريتانيا.

وأضاف: رؤية الهلال يومها ممكنة بالعين المجردة بصعوبة في أجزاء من القارتين الأمريكيتين.

وأردف: رؤية الهلال يومها باستخدام تقنية التصوير الفلكي ممكنة بصعوبة كبيرة.

وتابع: حيث إن هناك إمكانية لرؤية الهلال من أجزاء من العالم الإسلامي يوم الاثنين، فمن المتوقع أن يكون يوم الثلاثاء 13 أبريل بداية شهر رمضان المبارك في معظم الدول الإسلامية.

وقال "عودة": أما بالنسبة للدول التي تشترط الرؤية بالعين المجردة فقط أو تشترط الرؤية المحلية وتقع في شرق أو وسط العالم الإسلامي، فيتوقع أن يبدأ فيها شهر رمضان المبارك يوم الأربعاء 14 أبريل.

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