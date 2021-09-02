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الليلة .. الأخضر وفيتنام وجهًا لوجه في الدور الحاسم لتصفيات المونديال 2022

يستهل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 "الدور الحاسم" بمواجهة نظيره الفيتنامي، مساء اليوم الخميس، على ملعب مرسول بارك في الرياض لحساب المجموعة الثانية التي تضم إلى جانبهما منتخبات اليابان، أستراليا، الصين وأخيرًا منتخب عمان الذي سيلتقيه الأخضر يوم الثلاثاء المقبل في مسقط ضمن الجولة الثانية.
واجتمع رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم بلاعبي الأخضر قبل بداية التدريب الأخير اليوم، مؤكدًا أهمية مباراة اليوم وقوة المنتخب المنافس، معبرًا عن ثقة الجميع بهم, متمنيًا لهم التوفيق وكسب نقاط المباراة.
بعدها انطلقت الحصة التدريبية على ملعب "مرسول بارك"، تحت إشراف المدير الفني "إيرفي رينارد", وبدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات بعدها أجريت مباريات مصغرة، لتختتم الحصة التدريبية بمناورة تكتيكية.


ويسعى الأخضر لتسجيل حضوره السادس في نهائيات كأس العالم بعد أن حجز مقعده في المونديال خلال خمس نسخ سابقة أعوام ( 1994 - 1998 - 2002 - 2006 -2018)".

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الليلة .. الأخضر وفيتنام وجهًا لوجه في الدور الحاسم لتصفيات المونديال 2022
سبق

يستهل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 "الدور الحاسم" بمواجهة نظيره الفيتنامي، مساء اليوم الخميس، على ملعب مرسول بارك في الرياض لحساب المجموعة الثانية التي تضم إلى جانبهما منتخبات اليابان، أستراليا، الصين وأخيرًا منتخب عمان الذي سيلتقيه الأخضر يوم الثلاثاء المقبل في مسقط ضمن الجولة الثانية.
واجتمع رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم بلاعبي الأخضر قبل بداية التدريب الأخير اليوم، مؤكدًا أهمية مباراة اليوم وقوة المنتخب المنافس، معبرًا عن ثقة الجميع بهم, متمنيًا لهم التوفيق وكسب نقاط المباراة.
بعدها انطلقت الحصة التدريبية على ملعب "مرسول بارك"، تحت إشراف المدير الفني "إيرفي رينارد", وبدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات بعدها أجريت مباريات مصغرة، لتختتم الحصة التدريبية بمناورة تكتيكية.


ويسعى الأخضر لتسجيل حضوره السادس في نهائيات كأس العالم بعد أن حجز مقعده في المونديال خلال خمس نسخ سابقة أعوام ( 1994 - 1998 - 2002 - 2006 -2018)".

02 سبتمبر 2021 - 25 محرّم 1443
12:27 AM

الليلة .. الأخضر وفيتنام وجهًا لوجه في الدور الحاسم لتصفيات المونديال 2022

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يستهل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 "الدور الحاسم" بمواجهة نظيره الفيتنامي، مساء اليوم الخميس، على ملعب مرسول بارك في الرياض لحساب المجموعة الثانية التي تضم إلى جانبهما منتخبات اليابان، أستراليا، الصين وأخيرًا منتخب عمان الذي سيلتقيه الأخضر يوم الثلاثاء المقبل في مسقط ضمن الجولة الثانية.
واجتمع رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم بلاعبي الأخضر قبل بداية التدريب الأخير اليوم، مؤكدًا أهمية مباراة اليوم وقوة المنتخب المنافس، معبرًا عن ثقة الجميع بهم, متمنيًا لهم التوفيق وكسب نقاط المباراة.
بعدها انطلقت الحصة التدريبية على ملعب "مرسول بارك"، تحت إشراف المدير الفني "إيرفي رينارد", وبدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات بعدها أجريت مباريات مصغرة، لتختتم الحصة التدريبية بمناورة تكتيكية.


ويسعى الأخضر لتسجيل حضوره السادس في نهائيات كأس العالم بعد أن حجز مقعده في المونديال خلال خمس نسخ سابقة أعوام ( 1994 - 1998 - 2002 - 2006 -2018)".

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