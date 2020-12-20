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"مركز ٩١١" يستقبل مليوناً ونصف المليون مكالمة هاتفية خلال ربيع الآخر

في منطقتي الرياض ومكة.. وتنوعت ما بين حوادث وحالات إنسانية وغيرها

أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية ٩١١ عن استقباله في شهر ربيع الآخر الماضي قرابة مليون ونصف مليون مكالمة هاتفية في منطقتي الرياض ومكة المكرمة.

وتفصيلاً، كشفت إحصائية للمركز أنه استقبل في منطقة الرياض ٧٦٤.٥٧٤ مكالمة، وكذلك استقبل في منطقة مكة المكرمة ٦٤٩.٩١٨ مكالمة.

وذكرت الإحصائية أن المركز تلقى في شهر ربيع الآخر المنصرم الماضي ١.٤١٤.٤٩٢ مكالمة هاتفية، تنوعت ما بين "حوادث، وحالات إنسانية، وتوجيه وإرشاد، وحالات السلامة، واستفسارات".

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"مركز ٩١١" يستقبل مليوناً ونصف المليون مكالمة هاتفية خلال ربيع الآخر
سبق

أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية ٩١١ عن استقباله في شهر ربيع الآخر الماضي قرابة مليون ونصف مليون مكالمة هاتفية في منطقتي الرياض ومكة المكرمة.

وتفصيلاً، كشفت إحصائية للمركز أنه استقبل في منطقة الرياض ٧٦٤.٥٧٤ مكالمة، وكذلك استقبل في منطقة مكة المكرمة ٦٤٩.٩١٨ مكالمة.

وذكرت الإحصائية أن المركز تلقى في شهر ربيع الآخر المنصرم الماضي ١.٤١٤.٤٩٢ مكالمة هاتفية، تنوعت ما بين "حوادث، وحالات إنسانية، وتوجيه وإرشاد، وحالات السلامة، واستفسارات".

20 ديسمبر 2020 - 5 جمادى الأول 1442
10:10 PM

"مركز ٩١١" يستقبل مليوناً ونصف المليون مكالمة هاتفية خلال ربيع الآخر

في منطقتي الرياض ومكة.. وتنوعت ما بين حوادث وحالات إنسانية وغيرها

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عمر السبيعي - الرياض
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أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية ٩١١ عن استقباله في شهر ربيع الآخر الماضي قرابة مليون ونصف مليون مكالمة هاتفية في منطقتي الرياض ومكة المكرمة.

وتفصيلاً، كشفت إحصائية للمركز أنه استقبل في منطقة الرياض ٧٦٤.٥٧٤ مكالمة، وكذلك استقبل في منطقة مكة المكرمة ٦٤٩.٩١٨ مكالمة.

وذكرت الإحصائية أن المركز تلقى في شهر ربيع الآخر المنصرم الماضي ١.٤١٤.٤٩٢ مكالمة هاتفية، تنوعت ما بين "حوادث، وحالات إنسانية، وتوجيه وإرشاد، وحالات السلامة، واستفسارات".

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