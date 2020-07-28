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كورونا في أميركا .. الوفيات تقترب من "الرقم الكبير"

جونز هوبكنز: تعد المتضرّر الأول من جرّاء الفيروس في العالم

سجلت الولايات المتحدة، أمس الإثنين، 57039 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في غضون 24 ساعة، وفقاً لتعداد جامعة جونز هوبكنز.

وأفادت الجامعة، التي تتخذ من مدينة بالتيمور مقراً لها، بأن الإصابات في الولايات المتحدة، التي تعد المتضرر الأول من جرّاء الفيروس في العالم، بلغت 4.286.663 بالإجمال حتى الساعة 8:30 مساء (00:30 توقيت غرينيتش).. أما حصيلة الوفيات الاجمالية، فوصلت إلى 147.588، بعد تسجيل 679 وفاة جديدة.

وتشهد الولايات المتحدة زيادة في الإصابات، خاصة في الولايات الجنوبية والغربية، مثل: كاليفورنيا وتكساس وألاباما وفلوريدا، بعد انخفاض ملحوظ أواخر فصل الربيع.

وتجاوز عدد الإصابات حتى الأحد 60 ألف إصابة يومياً لمدة 12 يوماً على التوالي، وفي بعض الأحيان تخطت الإصابات الـ 70 ألفاً في اليوم الواحد.

ووفق "سكاي نيوز" تجاوز عدد الوفيات المسجلة خلال 24 ساعة أكثر من ألف وفاة لمدة 4 أيام متتالية نهاية الأسبوع الماضي، بعد أن كانت المرة الأخيرة التي سجّلت فيها وفيات يومية مرتفعة في شهر مايو.

وقد يكون الانخفاض الطفيف يومَي الأحد والإثنين سببه انخفاض الفحوص وبطء استجابة السلطات الصحية المحلية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

فيروس كورونا الجديد أمريكا

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كورونا في أميركا .. الوفيات تقترب من "الرقم الكبير"
سبق

سجلت الولايات المتحدة، أمس الإثنين، 57039 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في غضون 24 ساعة، وفقاً لتعداد جامعة جونز هوبكنز.

وأفادت الجامعة، التي تتخذ من مدينة بالتيمور مقراً لها، بأن الإصابات في الولايات المتحدة، التي تعد المتضرر الأول من جرّاء الفيروس في العالم، بلغت 4.286.663 بالإجمال حتى الساعة 8:30 مساء (00:30 توقيت غرينيتش).. أما حصيلة الوفيات الاجمالية، فوصلت إلى 147.588، بعد تسجيل 679 وفاة جديدة.

وتشهد الولايات المتحدة زيادة في الإصابات، خاصة في الولايات الجنوبية والغربية، مثل: كاليفورنيا وتكساس وألاباما وفلوريدا، بعد انخفاض ملحوظ أواخر فصل الربيع.

وتجاوز عدد الإصابات حتى الأحد 60 ألف إصابة يومياً لمدة 12 يوماً على التوالي، وفي بعض الأحيان تخطت الإصابات الـ 70 ألفاً في اليوم الواحد.

ووفق "سكاي نيوز" تجاوز عدد الوفيات المسجلة خلال 24 ساعة أكثر من ألف وفاة لمدة 4 أيام متتالية نهاية الأسبوع الماضي، بعد أن كانت المرة الأخيرة التي سجّلت فيها وفيات يومية مرتفعة في شهر مايو.

وقد يكون الانخفاض الطفيف يومَي الأحد والإثنين سببه انخفاض الفحوص وبطء استجابة السلطات الصحية المحلية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

28 يوليو 2020 - 7 ذو الحجة 1441
09:15 AM

كورونا في أميركا .. الوفيات تقترب من "الرقم الكبير"

جونز هوبكنز: تعد المتضرّر الأول من جرّاء الفيروس في العالم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت الولايات المتحدة، أمس الإثنين، 57039 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في غضون 24 ساعة، وفقاً لتعداد جامعة جونز هوبكنز.

وأفادت الجامعة، التي تتخذ من مدينة بالتيمور مقراً لها، بأن الإصابات في الولايات المتحدة، التي تعد المتضرر الأول من جرّاء الفيروس في العالم، بلغت 4.286.663 بالإجمال حتى الساعة 8:30 مساء (00:30 توقيت غرينيتش).. أما حصيلة الوفيات الاجمالية، فوصلت إلى 147.588، بعد تسجيل 679 وفاة جديدة.

وتشهد الولايات المتحدة زيادة في الإصابات، خاصة في الولايات الجنوبية والغربية، مثل: كاليفورنيا وتكساس وألاباما وفلوريدا، بعد انخفاض ملحوظ أواخر فصل الربيع.

وتجاوز عدد الإصابات حتى الأحد 60 ألف إصابة يومياً لمدة 12 يوماً على التوالي، وفي بعض الأحيان تخطت الإصابات الـ 70 ألفاً في اليوم الواحد.

ووفق "سكاي نيوز" تجاوز عدد الوفيات المسجلة خلال 24 ساعة أكثر من ألف وفاة لمدة 4 أيام متتالية نهاية الأسبوع الماضي، بعد أن كانت المرة الأخيرة التي سجّلت فيها وفيات يومية مرتفعة في شهر مايو.

وقد يكون الانخفاض الطفيف يومَي الأحد والإثنين سببه انخفاض الفحوص وبطء استجابة السلطات الصحية المحلية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

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