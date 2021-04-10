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فولاد الإيراني يكمل مجموعة النصر .. برباعية العين الإماراتي

عبر الدور التمهيدي من دوري أبطال آسيا 2021

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي فولاد الإيراني إلى دور المجموعات بعد فوزه على العين الإماراتي برباعية نظيفة اليوم السبت في اللقاء الذي أُقيم على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن الدور التمهيدي من دوري أبطال آسيا 2021.

وسجل صالح حرداني (41) ولوسيانو تشيمبا (49 و87) وأياندا باتوسي (56) أهداف الفوز لصالح فولاد.

بتلك النتيجة تأهل فولاد ليلعب في دور المجموعات ضمن المجموعة الرابعة التي تضم أيضًا السد القطري والنصر السعودي والوحدات الأردني.

النصر دوري أبطال آسيا

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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فولاد الإيراني يكمل مجموعة النصر .. برباعية العين الإماراتي
سبق

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي فولاد الإيراني إلى دور المجموعات بعد فوزه على العين الإماراتي برباعية نظيفة اليوم السبت في اللقاء الذي أُقيم على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن الدور التمهيدي من دوري أبطال آسيا 2021.

وسجل صالح حرداني (41) ولوسيانو تشيمبا (49 و87) وأياندا باتوسي (56) أهداف الفوز لصالح فولاد.

بتلك النتيجة تأهل فولاد ليلعب في دور المجموعات ضمن المجموعة الرابعة التي تضم أيضًا السد القطري والنصر السعودي والوحدات الأردني.

10 إبريل 2021 - 28 شعبان 1442
10:06 PM

فولاد الإيراني يكمل مجموعة النصر .. برباعية العين الإماراتي

عبر الدور التمهيدي من دوري أبطال آسيا 2021

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي فولاد الإيراني إلى دور المجموعات بعد فوزه على العين الإماراتي برباعية نظيفة اليوم السبت في اللقاء الذي أُقيم على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن الدور التمهيدي من دوري أبطال آسيا 2021.

وسجل صالح حرداني (41) ولوسيانو تشيمبا (49 و87) وأياندا باتوسي (56) أهداف الفوز لصالح فولاد.

بتلك النتيجة تأهل فولاد ليلعب في دور المجموعات ضمن المجموعة الرابعة التي تضم أيضًا السد القطري والنصر السعودي والوحدات الأردني.

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