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أندية الدوري الإيطالي تصوت بالإجماع لتخفيض الرواتب

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم الاثنين، عن توصل أندية الدرجة الأولى بالإجماع إلى اتفاق على خفض رواتب اللاعبين والمدربين والموظفين نتيجة أزمة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وقالت الرابطة في بيان إثر اجتماع عبر الفيديو إن أندية الدوري الإيطالي توصلت إلى هذا القرار بالإجماع، باستثناء يوفنتوس حامل لقب الدوري، والذي سبق له أن توصل إلى اتفاق مع لاعبيه ومدربه ماوريتسيو ساري.

وجددت الرابطة رغبتها في اختتام الموسم واستئناف اللعب، دون المخاطرة، عندما تسمح الظروف الصحية والقرارات الحكومية بذلك.

وسيتم تخفيض رواتب اللاعبين بمقدار الثلث عن إجمالي مداخيلهم السنوية إذا تم إلغاء الموسم، أو السدس في حالة استئنافه.

إيطاليا رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم أندية الدرجة الأولى خفض الرواتب فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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أندية الدوري الإيطالي تصوت بالإجماع لتخفيض الرواتب
سبق

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم الاثنين، عن توصل أندية الدرجة الأولى بالإجماع إلى اتفاق على خفض رواتب اللاعبين والمدربين والموظفين نتيجة أزمة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وقالت الرابطة في بيان إثر اجتماع عبر الفيديو إن أندية الدوري الإيطالي توصلت إلى هذا القرار بالإجماع، باستثناء يوفنتوس حامل لقب الدوري، والذي سبق له أن توصل إلى اتفاق مع لاعبيه ومدربه ماوريتسيو ساري.

وجددت الرابطة رغبتها في اختتام الموسم واستئناف اللعب، دون المخاطرة، عندما تسمح الظروف الصحية والقرارات الحكومية بذلك.

وسيتم تخفيض رواتب اللاعبين بمقدار الثلث عن إجمالي مداخيلهم السنوية إذا تم إلغاء الموسم، أو السدس في حالة استئنافه.

06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441
11:01 PM

أندية الدوري الإيطالي تصوت بالإجماع لتخفيض الرواتب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم الاثنين، عن توصل أندية الدرجة الأولى بالإجماع إلى اتفاق على خفض رواتب اللاعبين والمدربين والموظفين نتيجة أزمة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وقالت الرابطة في بيان إثر اجتماع عبر الفيديو إن أندية الدوري الإيطالي توصلت إلى هذا القرار بالإجماع، باستثناء يوفنتوس حامل لقب الدوري، والذي سبق له أن توصل إلى اتفاق مع لاعبيه ومدربه ماوريتسيو ساري.

وجددت الرابطة رغبتها في اختتام الموسم واستئناف اللعب، دون المخاطرة، عندما تسمح الظروف الصحية والقرارات الحكومية بذلك.

وسيتم تخفيض رواتب اللاعبين بمقدار الثلث عن إجمالي مداخيلهم السنوية إذا تم إلغاء الموسم، أو السدس في حالة استئنافه.

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