القبض على 3 مواطنين أتلفوا جهاز رصد آلي بنجران
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-07-12
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة نجران الرائد عبدالله العشوي، أن الجهة المختصة بشرطة المنطقة تمكنت - بفضل الله - من القبض على (3) مواطنين في العقد الثالث من العمر، أتلفوا جهاز رصد آلي بنجران، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.
12 يوليو 2021 - 2 ذو الحجة 1442
12:51 AM
اخر تعديل
12 يوليو 2021 - 2 ذو الحجة 1442
04:57 AM
القبض على 3 مواطنين أتلفوا جهاز رصد آلي بنجران
جرى إيقافهم وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة نجران الرائد عبدالله العشوي، أن الجهة المختصة بشرطة المنطقة تمكنت - بفضل الله - من القبض على (3) مواطنين في العقد الثالث من العمر، أتلفوا جهاز رصد آلي بنجران، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.