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عدم طلب "توكلنا" يتسبب بمخالفة 3 منشآت كبرى بالطائف

خلال الجولات الرقابية المكثفة التي  نفذتها "وكالة الخدمات"

حررت أمانة محافظة الطائف اليوم الأربعاء، خلال الجولات الرقابية المكثفة التي نفذتها "وكالة الخدمات" 33 مخالفة تتعلق بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية المرتبطة بـ كوفيد19، والتكدس، وتطبيق "توكلنا".

ووفق بيانٍ ورد "سبق" من أمانة الطائف، فقد أسفرت تلك الجولات عن إغلاق 14 منشأة تجارية، تنوعت ما بين مقاهٍ ومطاعم وسوبر ماركت، ومنافذ بيع، في الوقت الذي أكدت الأمانة ضرورة تحميل تطبيق "توكلنا" وإبرازه ليثبت الحالة الصحية للمستفيد، ليكون شرطاً إلزامياً ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، للدخول إلى جميع الأسواق التجارية وأسواق النفع العام، والمجمعات التجارية في كافة محلات ومجمعات المحافظة، ورصد المخالفات وما يأتي ضمنها.

ودعت الأمانة الجميع للتعاون معها والإبلاغ عن المخالفات من خلال مركز البلاغات 940، لمعالجتها حالًا.

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عدم طلب "توكلنا" يتسبب بمخالفة 3 منشآت كبرى بالطائف
سبق

حررت أمانة محافظة الطائف اليوم الأربعاء، خلال الجولات الرقابية المكثفة التي نفذتها "وكالة الخدمات" 33 مخالفة تتعلق بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية المرتبطة بـ كوفيد19، والتكدس، وتطبيق "توكلنا".

ووفق بيانٍ ورد "سبق" من أمانة الطائف، فقد أسفرت تلك الجولات عن إغلاق 14 منشأة تجارية، تنوعت ما بين مقاهٍ ومطاعم وسوبر ماركت، ومنافذ بيع، في الوقت الذي أكدت الأمانة ضرورة تحميل تطبيق "توكلنا" وإبرازه ليثبت الحالة الصحية للمستفيد، ليكون شرطاً إلزامياً ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، للدخول إلى جميع الأسواق التجارية وأسواق النفع العام، والمجمعات التجارية في كافة محلات ومجمعات المحافظة، ورصد المخالفات وما يأتي ضمنها.

ودعت الأمانة الجميع للتعاون معها والإبلاغ عن المخالفات من خلال مركز البلاغات 940، لمعالجتها حالًا.

31 مارس 2021 - 18 شعبان 1442
07:41 PM

عدم طلب "توكلنا" يتسبب بمخالفة 3 منشآت كبرى بالطائف

خلال الجولات الرقابية المكثفة التي  نفذتها "وكالة الخدمات"

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فهد العتيبي - الطائف
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حررت أمانة محافظة الطائف اليوم الأربعاء، خلال الجولات الرقابية المكثفة التي نفذتها "وكالة الخدمات" 33 مخالفة تتعلق بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية المرتبطة بـ كوفيد19، والتكدس، وتطبيق "توكلنا".

ووفق بيانٍ ورد "سبق" من أمانة الطائف، فقد أسفرت تلك الجولات عن إغلاق 14 منشأة تجارية، تنوعت ما بين مقاهٍ ومطاعم وسوبر ماركت، ومنافذ بيع، في الوقت الذي أكدت الأمانة ضرورة تحميل تطبيق "توكلنا" وإبرازه ليثبت الحالة الصحية للمستفيد، ليكون شرطاً إلزامياً ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، للدخول إلى جميع الأسواق التجارية وأسواق النفع العام، والمجمعات التجارية في كافة محلات ومجمعات المحافظة، ورصد المخالفات وما يأتي ضمنها.

ودعت الأمانة الجميع للتعاون معها والإبلاغ عن المخالفات من خلال مركز البلاغات 940، لمعالجتها حالًا.

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