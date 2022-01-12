"التحالف": تنفيذ 33 استهدافاً لمليشيا الحوثي في مأرب والبيضاء وتدمير 21 آلية عسكرية ومقتل 200 عنصر

خلال الـ24 ساعة

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 17 استهدافاً ضد مليشيا الحوثي في مأرب خلال الـ24 ساعة الماضية، مؤكداً أن الاستهدافات في مأرب دمرت 11 آلية عسكرية حوثية، وقتلت أكثر من 110 عناصر.

كما أعلن "التحالف" تنفيذ 16 استهدافاً ضد مليشيا الحوثي في البيضاء خلال الـ24 ساعة الماضية، وأكد أن الاستهدافات في البيضاء دمرت 10 آليات عسكرية للحوثيين وقتلت 90 عنصراً.