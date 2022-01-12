"التحالف": تنفيذ 33 استهدافاً لمليشيا الحوثي في مأرب والبيضاء وتدمير 21 آلية عسكرية ومقتل 200 عنصر
خلال الـ24 ساعة
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 17 استهدافاً ضد مليشيا الحوثي في مأرب خلال الـ24 ساعة الماضية، مؤكداً أن الاستهدافات في مأرب دمرت 11 آلية عسكرية حوثية، وقتلت أكثر من 110 عناصر.
كما أعلن "التحالف" تنفيذ 16 استهدافاً ضد مليشيا الحوثي في البيضاء خلال الـ24 ساعة الماضية، وأكد أن الاستهدافات في البيضاء دمرت 10 آليات عسكرية للحوثيين وقتلت 90 عنصراً.
مليشيا الحوثي
التحالف
"التحالف": تنفيذ 33 استهدافاً لمليشيا الحوثي في مأرب والبيضاء وتدمير 21 آلية عسكرية ومقتل 200 عنصر
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2022-01-12
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 17 استهدافاً ضد مليشيا الحوثي في مأرب خلال الـ24 ساعة الماضية، مؤكداً أن الاستهدافات في مأرب دمرت 11 آلية عسكرية حوثية، وقتلت أكثر من 110 عناصر.
كما أعلن "التحالف" تنفيذ 16 استهدافاً ضد مليشيا الحوثي في البيضاء خلال الـ24 ساعة الماضية، وأكد أن الاستهدافات في البيضاء دمرت 10 آليات عسكرية للحوثيين وقتلت 90 عنصراً.
12 يناير 2022 - 9 جمادى الآخر 1443
04:11 PM
اخر تعديل
12 يناير 2022 - 9 جمادى الآخر 1443
05:31 PM
"التحالف": تنفيذ 33 استهدافاً لمليشيا الحوثي في مأرب والبيضاء وتدمير 21 آلية عسكرية ومقتل 200 عنصر
خلال الـ24 ساعة
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 17 استهدافاً ضد مليشيا الحوثي في مأرب خلال الـ24 ساعة الماضية، مؤكداً أن الاستهدافات في مأرب دمرت 11 آلية عسكرية حوثية، وقتلت أكثر من 110 عناصر.
كما أعلن "التحالف" تنفيذ 16 استهدافاً ضد مليشيا الحوثي في البيضاء خلال الـ24 ساعة الماضية، وأكد أن الاستهدافات في البيضاء دمرت 10 آليات عسكرية للحوثيين وقتلت 90 عنصراً.