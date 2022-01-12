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"التحالف": تنفيذ 33 استهدافاً لمليشيا الحوثي في مأرب والبيضاء وتدمير 21 آلية عسكرية ومقتل 200 عنصر

خلال الـ24 ساعة

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 17 استهدافاً ضد مليشيا الحوثي في مأرب خلال الـ24 ساعة الماضية، مؤكداً أن الاستهدافات في مأرب دمرت 11 آلية عسكرية حوثية، وقتلت أكثر من 110 عناصر.

كما أعلن "التحالف" تنفيذ 16 استهدافاً ضد مليشيا الحوثي في البيضاء خلال الـ24 ساعة الماضية، وأكد أن الاستهدافات في البيضاء دمرت 10 آليات عسكرية للحوثيين وقتلت 90 عنصراً.

مليشيا الحوثي التحالف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التحالف": تنفيذ 33 استهدافاً لمليشيا الحوثي في مأرب والبيضاء وتدمير 21 آلية عسكرية ومقتل 200 عنصر
سبق

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 17 استهدافاً ضد مليشيا الحوثي في مأرب خلال الـ24 ساعة الماضية، مؤكداً أن الاستهدافات في مأرب دمرت 11 آلية عسكرية حوثية، وقتلت أكثر من 110 عناصر.

كما أعلن "التحالف" تنفيذ 16 استهدافاً ضد مليشيا الحوثي في البيضاء خلال الـ24 ساعة الماضية، وأكد أن الاستهدافات في البيضاء دمرت 10 آليات عسكرية للحوثيين وقتلت 90 عنصراً.

12 يناير 2022 - 9 جمادى الآخر 1443
04:11 PM
اخر تعديل
12 يناير 2022 - 9 جمادى الآخر 1443
05:31 PM

"التحالف": تنفيذ 33 استهدافاً لمليشيا الحوثي في مأرب والبيضاء وتدمير 21 آلية عسكرية ومقتل 200 عنصر

خلال الـ24 ساعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 17 استهدافاً ضد مليشيا الحوثي في مأرب خلال الـ24 ساعة الماضية، مؤكداً أن الاستهدافات في مأرب دمرت 11 آلية عسكرية حوثية، وقتلت أكثر من 110 عناصر.

كما أعلن "التحالف" تنفيذ 16 استهدافاً ضد مليشيا الحوثي في البيضاء خلال الـ24 ساعة الماضية، وأكد أن الاستهدافات في البيضاء دمرت 10 آليات عسكرية للحوثيين وقتلت 90 عنصراً.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,476
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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13,428
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,762
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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15,660

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