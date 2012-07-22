النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

معايدة منسوبي الأمن والسلامة وحراس المدارس بـ"تعليم صبيا"

تقديرًا لجهودهم المتميزة خلال فترة إجازة الأعياد والإجازة الصيفية

نقل فريق الأمن والسلامة بإدارة تعليم صبيا التهنئة نيابة عن جميع منسوبي ومنسوبات الإدارة لحراس الأمن بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال تقديم الورود والهدايا لهم؛ تقديرًا لجهودهم المتميزة خلال فترة الإجازة والعيد.

وقدم مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي شكره لقسم الأمن والسلامة ومنسوبيه بجميع امتداداته والذين يمثلون صمام الأمان لإدارة التعليم ومنشآتها، مثمنًا ما يقومون به من أدوار مهمة في الحفاظ على المقدرات والمكتسبات من المخاطر المحتملة.

من جانب آخر وجّه الدكتور (الخرمي) في وقت سابق بإعداد خطة استباقية لحراسة المدارس والمنشآت التعليمية والإدارية خلال إجازة الأعياد والإجازة الصيفية؛ لحماية المدارس والمنشآت وضمان الحفاظ عليها، حيث تم عقد عدة اجتماعات مع مديري مكاتب التعليم وقادة المدارس وحراس الأمن والمراقبين؛ لرفع جاهزية الاستعداد ووضع تصور واضح لذلك، وفقًا للخطة التشغيلية المعتمدة للأمن والسلامة، مشيدًا بحرص ومتابعة مديري مكاتب التعليم وقادة وقائدات المدارس.

وأوضح المساعد للشؤون المدرسية عثمان مسملي أن التوجيه الصادر بهذا الخصوص تضمن التشديد على الجميع بأخذ التدابير الأمنية والوقائية اللازمة للحفاظ على الممتلكات وسلامة المنشآت وبذل الجهود كل فيما يخصه، والعمل على إعداد خطة لكل مكتب تعليم، والتشديد على تركيب كاميرات المراقبة الأمنية وصيانتها والتأكد من جاهزيتها، وتكليف حراس الأمن في المدارس والمنشآت التعليمية والإدارية بالعمل خلال فترة الأعياد والإجازات لحمايتها.

من جانب آخر، أشار مدير إدارة الأمن والسلامة عبداللطيف زكري إلى أنه تم التشديد على مديري مكاتب التعليم، وقادة المدارس، والأمن والسلامة، والصيانة والتشغيل بالتأكد من جاهزية الحراس، وصيانة الكشافات والإنارة، وصيانة مزاريب تصريف مياه الأمطار لأسطح المدارس وخلوها من المخلفات في ظل الحالة المطرية التي تمر بها المنطقة، وتكليف عددٍ من المراقبين في كل مكاتب التعليم لمتابعة الحراس والمدارس من خلال القيام بجولات ميدانية مكثفة يوميًا يقوم على تنفيذها مراقبو الأمن المدرسي.

وألمح علي طاهري رئيس وحدة الأمن المدرسي إلى إنشاء إدارة تعليم صبيا لغرفة عمليات وطوارئ، وربط مكاتب التعليم والمدارس بالإدارة المركزية؛ والعمل من خلالها وما يتم رصده خلال الجولات الميدانية على رفع التقرير الدوري عن الوضع العام وحالة الأمن والسلامة لجميع المنشآت التعليمية والإدارية.

تعليم صبيا

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
معايدة منسوبي الأمن والسلامة وحراس المدارس بـ"تعليم صبيا"
سبق

نقل فريق الأمن والسلامة بإدارة تعليم صبيا التهنئة نيابة عن جميع منسوبي ومنسوبات الإدارة لحراس الأمن بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال تقديم الورود والهدايا لهم؛ تقديرًا لجهودهم المتميزة خلال فترة الإجازة والعيد.

وقدم مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي شكره لقسم الأمن والسلامة ومنسوبيه بجميع امتداداته والذين يمثلون صمام الأمان لإدارة التعليم ومنشآتها، مثمنًا ما يقومون به من أدوار مهمة في الحفاظ على المقدرات والمكتسبات من المخاطر المحتملة.

من جانب آخر وجّه الدكتور (الخرمي) في وقت سابق بإعداد خطة استباقية لحراسة المدارس والمنشآت التعليمية والإدارية خلال إجازة الأعياد والإجازة الصيفية؛ لحماية المدارس والمنشآت وضمان الحفاظ عليها، حيث تم عقد عدة اجتماعات مع مديري مكاتب التعليم وقادة المدارس وحراس الأمن والمراقبين؛ لرفع جاهزية الاستعداد ووضع تصور واضح لذلك، وفقًا للخطة التشغيلية المعتمدة للأمن والسلامة، مشيدًا بحرص ومتابعة مديري مكاتب التعليم وقادة وقائدات المدارس.

وأوضح المساعد للشؤون المدرسية عثمان مسملي أن التوجيه الصادر بهذا الخصوص تضمن التشديد على الجميع بأخذ التدابير الأمنية والوقائية اللازمة للحفاظ على الممتلكات وسلامة المنشآت وبذل الجهود كل فيما يخصه، والعمل على إعداد خطة لكل مكتب تعليم، والتشديد على تركيب كاميرات المراقبة الأمنية وصيانتها والتأكد من جاهزيتها، وتكليف حراس الأمن في المدارس والمنشآت التعليمية والإدارية بالعمل خلال فترة الأعياد والإجازات لحمايتها.

من جانب آخر، أشار مدير إدارة الأمن والسلامة عبداللطيف زكري إلى أنه تم التشديد على مديري مكاتب التعليم، وقادة المدارس، والأمن والسلامة، والصيانة والتشغيل بالتأكد من جاهزية الحراس، وصيانة الكشافات والإنارة، وصيانة مزاريب تصريف مياه الأمطار لأسطح المدارس وخلوها من المخلفات في ظل الحالة المطرية التي تمر بها المنطقة، وتكليف عددٍ من المراقبين في كل مكاتب التعليم لمتابعة الحراس والمدارس من خلال القيام بجولات ميدانية مكثفة يوميًا يقوم على تنفيذها مراقبو الأمن المدرسي.

وألمح علي طاهري رئيس وحدة الأمن المدرسي إلى إنشاء إدارة تعليم صبيا لغرفة عمليات وطوارئ، وربط مكاتب التعليم والمدارس بالإدارة المركزية؛ والعمل من خلالها وما يتم رصده خلال الجولات الميدانية على رفع التقرير الدوري عن الوضع العام وحالة الأمن والسلامة لجميع المنشآت التعليمية والإدارية.

22 يوليو 2021 - 12 ذو الحجة 1442
01:16 AM

معايدة منسوبي الأمن والسلامة وحراس المدارس بـ"تعليم صبيا"

تقديرًا لجهودهم المتميزة خلال فترة إجازة الأعياد والإجازة الصيفية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - صبيا
0
29

نقل فريق الأمن والسلامة بإدارة تعليم صبيا التهنئة نيابة عن جميع منسوبي ومنسوبات الإدارة لحراس الأمن بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال تقديم الورود والهدايا لهم؛ تقديرًا لجهودهم المتميزة خلال فترة الإجازة والعيد.

وقدم مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي شكره لقسم الأمن والسلامة ومنسوبيه بجميع امتداداته والذين يمثلون صمام الأمان لإدارة التعليم ومنشآتها، مثمنًا ما يقومون به من أدوار مهمة في الحفاظ على المقدرات والمكتسبات من المخاطر المحتملة.

من جانب آخر وجّه الدكتور (الخرمي) في وقت سابق بإعداد خطة استباقية لحراسة المدارس والمنشآت التعليمية والإدارية خلال إجازة الأعياد والإجازة الصيفية؛ لحماية المدارس والمنشآت وضمان الحفاظ عليها، حيث تم عقد عدة اجتماعات مع مديري مكاتب التعليم وقادة المدارس وحراس الأمن والمراقبين؛ لرفع جاهزية الاستعداد ووضع تصور واضح لذلك، وفقًا للخطة التشغيلية المعتمدة للأمن والسلامة، مشيدًا بحرص ومتابعة مديري مكاتب التعليم وقادة وقائدات المدارس.

وأوضح المساعد للشؤون المدرسية عثمان مسملي أن التوجيه الصادر بهذا الخصوص تضمن التشديد على الجميع بأخذ التدابير الأمنية والوقائية اللازمة للحفاظ على الممتلكات وسلامة المنشآت وبذل الجهود كل فيما يخصه، والعمل على إعداد خطة لكل مكتب تعليم، والتشديد على تركيب كاميرات المراقبة الأمنية وصيانتها والتأكد من جاهزيتها، وتكليف حراس الأمن في المدارس والمنشآت التعليمية والإدارية بالعمل خلال فترة الأعياد والإجازات لحمايتها.

من جانب آخر، أشار مدير إدارة الأمن والسلامة عبداللطيف زكري إلى أنه تم التشديد على مديري مكاتب التعليم، وقادة المدارس، والأمن والسلامة، والصيانة والتشغيل بالتأكد من جاهزية الحراس، وصيانة الكشافات والإنارة، وصيانة مزاريب تصريف مياه الأمطار لأسطح المدارس وخلوها من المخلفات في ظل الحالة المطرية التي تمر بها المنطقة، وتكليف عددٍ من المراقبين في كل مكاتب التعليم لمتابعة الحراس والمدارس من خلال القيام بجولات ميدانية مكثفة يوميًا يقوم على تنفيذها مراقبو الأمن المدرسي.

وألمح علي طاهري رئيس وحدة الأمن المدرسي إلى إنشاء إدارة تعليم صبيا لغرفة عمليات وطوارئ، وربط مكاتب التعليم والمدارس بالإدارة المركزية؛ والعمل من خلالها وما يتم رصده خلال الجولات الميدانية على رفع التقرير الدوري عن الوضع العام وحالة الأمن والسلامة لجميع المنشآت التعليمية والإدارية.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,021
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,118
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,447
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,922

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

العيد والمرح والتغيير

العيد والمرح والتغيير

غسان محمد عسيلان
للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

بندر مغرم الشهري
المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

علي آل شرمة
فواتير المياه.. إلى أين؟!

فواتير المياه.. إلى أين؟!

ماجد البريكان
لبيك اللهم لبيك

لبيك اللهم لبيك

محمد الحيدر
{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

مها الجبر
مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

فهد البكر
التجربة والمدير "الجهجهوني"

التجربة والمدير "الجهجهوني"

عبدالغني الشيخ
حـديقـة الإنسان..!!

حـديقـة الإنسان..!!

أحمد عجب
الإمَّعة والقدح من رؤوس الآخرين..!

الإمَّعة والقدح من رؤوس الآخرين..!

عبدالمحسن الحارثي
النصـر والهلال والخيارات البديلة!

النصـر والهلال والخيارات البديلة!

محمد الصيعري
المتبطرون..!

المتبطرون..!

عبدالعزيز بن ذياب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة