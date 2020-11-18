بسبب تصرفاتها بقبرص.. اليونان تهدد تركيا بمحكمة العدل الدولية لتسوية الخلافات

أثينا أكدت أن إجراءات أنقرة قوضت وحدة حلف "الناتو" طوال عام 2020

على الرغم من أنه أكد التزام بلاده بإجراء حوار صادق، معربًا عن وجود حسن نوايا في العلاقات مع تركيا، إلا أن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، قد هدد، اليوم الأربعاء، أنقرة بأن بلاده ستحمي مصالحه إذا ظلت دعواتها للحوار، وفقا للعربية نت.

وتفصيلاً ، أوضح "ميتسوتاكيس" في حديث نقلته وكالة الأنباء اليونانية، أن الاتحاد الأوروبي سيتخذ خطوات لحماية مصالحه الإستراتيجية ومصالح دوله الأعضاء، مضيفًا أنه يجب على اليونان وتركيا التفاوض، وفي حال لم يحصل ذلك، فإن تسوية الخلاف ستكون عبر محكمة العدل الدولية.

وأكد رئيس الوزراء اليوناني أن الإجراءات التركية قد قوضت وحدة حلف شمال الأطلسي "الناتو" طوال عام 2020.

يُشار إلى أن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمنطقة فاروشا في شمال جزيرة قبرص قبل أيام، والتي كانت منتجعًا سياحيًا فخمًا وباتت "مدينة أشباح" ضمن المنطقة العازلة التي أقامتها الأمم المتحدة وقسّمت الجزيرة بعد الاجتياح التركي للشمال في 1974، كانت أثارت انتقادًا دوليًا واسعًا.

وشكلت تصريحاته التي تحدث فيها عن أن هناك شعبين ودولتين منفصلتين في قبرص، وأنه يجب أن تجري محادثات من أجل التوصل إلى حل على أساس دولتين منفصلتين، نكسة لجهود إعادة توحيد الجزيرة المتوسطية المقسّمة بين جمهوريّة قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي، والشطر الشمالي الذي تحتلّه تركيا منذ غزو قبرص في 1974.

وعن ذلك، أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن المنظمة تابعت التطورات في فاروشا بقلق، وقال لوكالة الأنباء القبرصية "موقف الأمم المتحدة بشأن فاروشا لم يتغير، والأطراف مدعوة لتجنب الإجراءات أحادية الجانب".

وفي غضون ذلك، تظاهر قبارصة يونانيون في الشطر الجنوبي من الجزيرة، عند معبر على طول المنطقة العازلة، ضد زيارة الرئيس التركي.

بالمقابل، اعتبر وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، الثلاثاء، في تصريح جديد قد يؤجج الأزمة مع اليونان، أن بلاده لن تقبل بالأمر الواقع في قبرص، مؤكدًا أنه ينبغي على القبارصة التخلي عن موقفهم وتقبل الوجود التركي، بحسب تعبيره.