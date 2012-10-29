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"الصحة": تسجيل 435 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 455 خلال الـ24 ساعة الماضية

السيطرة على حريق السودة.. في وقت قياسي رغم وعورة الموقع وشدة الرياح

فرق "مدني عسير" فتحت طرقًا للوصول للأماكن الوعرة.. احتواء ولا إصابات

أكدت لـ"سبق" مصادر مطلعة وشهود عيان أن سيطرة فرق الدفاع المدني بعسير على الحريق الذي كان قد اندلع في الأشجار والأعشاب والحشائش بالمنطقة الجبلية بقرية القوز في مركز السودة تمت في وقت قياسي رغم وعورة المنطقة وشدة الرياح التي ضاعفت من صعوبة الوضع.

تفصيلاً كان الحريق قد نشب في أشجار وأعشاب بقرية القوز مساء أمس، وعلى الفور توجهت فرق الإطفاء اللازمة لموقع الحريق، وبعد الوصول للموقع وجد أن الحريق يقع في منطقة وعرة جداً يصعب معها مباشرة الآليات، وزاد من صعوبة الوضع انتشار النار بشكل سريع نظراً لشدة الرياح.

ومن جهتها عملت الفرق الميدانية على فتح طرق للوصول للأماكن الوعرة لمكافحة النيران فيها، مما أسهم ولله الحمد في السيطرة على الحريق في وقت يعتبر قياسيًا في ظل ظروف الحادث وتوقيته.

يذكر أن مباشرة الحالة تمت بواسطة الفرق الميدانية والفرق الراجلة باستخدام المعدات والتجهيزات اللازمة لمثل هذه الحوادث، كما تم تطبيق خطط الإسناد المعدة مسبقاً للدعم البشري والآلي وعمل فرق تدخل سريعة موجودة احترازياً في المواقع المجاورة، لمحاصرة ومكافحة الحريق ومنع انتشاره والسيطرة عليه دون أن تسجل هناك أي إصابات ولله الحمد..

وبعد انتهاء مهمة الفرق الميدانية في إخماد الحريق باشرت فرق متخصصة في مكافحة البؤر المتبقية وعمليات التبريد، واستمرت في تنفيذ خطط الرصد والمتابعة ومراقبة الموقف للتأكد من إخماد الحريق بشكل كامل وتأمين المنطقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السيطرة على حريق السودة.. في وقت قياسي رغم وعورة الموقع وشدة الرياح
سبق

أكدت لـ"سبق" مصادر مطلعة وشهود عيان أن سيطرة فرق الدفاع المدني بعسير على الحريق الذي كان قد اندلع في الأشجار والأعشاب والحشائش بالمنطقة الجبلية بقرية القوز في مركز السودة تمت في وقت قياسي رغم وعورة المنطقة وشدة الرياح التي ضاعفت من صعوبة الوضع.

تفصيلاً كان الحريق قد نشب في أشجار وأعشاب بقرية القوز مساء أمس، وعلى الفور توجهت فرق الإطفاء اللازمة لموقع الحريق، وبعد الوصول للموقع وجد أن الحريق يقع في منطقة وعرة جداً يصعب معها مباشرة الآليات، وزاد من صعوبة الوضع انتشار النار بشكل سريع نظراً لشدة الرياح.

ومن جهتها عملت الفرق الميدانية على فتح طرق للوصول للأماكن الوعرة لمكافحة النيران فيها، مما أسهم ولله الحمد في السيطرة على الحريق في وقت يعتبر قياسيًا في ظل ظروف الحادث وتوقيته.

يذكر أن مباشرة الحالة تمت بواسطة الفرق الميدانية والفرق الراجلة باستخدام المعدات والتجهيزات اللازمة لمثل هذه الحوادث، كما تم تطبيق خطط الإسناد المعدة مسبقاً للدعم البشري والآلي وعمل فرق تدخل سريعة موجودة احترازياً في المواقع المجاورة، لمحاصرة ومكافحة الحريق ومنع انتشاره والسيطرة عليه دون أن تسجل هناك أي إصابات ولله الحمد..

وبعد انتهاء مهمة الفرق الميدانية في إخماد الحريق باشرت فرق متخصصة في مكافحة البؤر المتبقية وعمليات التبريد، واستمرت في تنفيذ خطط الرصد والمتابعة ومراقبة الموقف للتأكد من إخماد الحريق بشكل كامل وتأمين المنطقة.

29 أكتوبر 2020 - 12 ربيع الأول 1442
03:31 PM
اخر تعديل
29 أكتوبر 2020 - 12 ربيع الأول 1442
03:55 PM

السيطرة على حريق السودة.. في وقت قياسي رغم وعورة الموقع وشدة الرياح

فرق "مدني عسير" فتحت طرقًا للوصول للأماكن الوعرة.. احتواء ولا إصابات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكدت لـ"سبق" مصادر مطلعة وشهود عيان أن سيطرة فرق الدفاع المدني بعسير على الحريق الذي كان قد اندلع في الأشجار والأعشاب والحشائش بالمنطقة الجبلية بقرية القوز في مركز السودة تمت في وقت قياسي رغم وعورة المنطقة وشدة الرياح التي ضاعفت من صعوبة الوضع.

تفصيلاً كان الحريق قد نشب في أشجار وأعشاب بقرية القوز مساء أمس، وعلى الفور توجهت فرق الإطفاء اللازمة لموقع الحريق، وبعد الوصول للموقع وجد أن الحريق يقع في منطقة وعرة جداً يصعب معها مباشرة الآليات، وزاد من صعوبة الوضع انتشار النار بشكل سريع نظراً لشدة الرياح.

ومن جهتها عملت الفرق الميدانية على فتح طرق للوصول للأماكن الوعرة لمكافحة النيران فيها، مما أسهم ولله الحمد في السيطرة على الحريق في وقت يعتبر قياسيًا في ظل ظروف الحادث وتوقيته.

يذكر أن مباشرة الحالة تمت بواسطة الفرق الميدانية والفرق الراجلة باستخدام المعدات والتجهيزات اللازمة لمثل هذه الحوادث، كما تم تطبيق خطط الإسناد المعدة مسبقاً للدعم البشري والآلي وعمل فرق تدخل سريعة موجودة احترازياً في المواقع المجاورة، لمحاصرة ومكافحة الحريق ومنع انتشاره والسيطرة عليه دون أن تسجل هناك أي إصابات ولله الحمد..

وبعد انتهاء مهمة الفرق الميدانية في إخماد الحريق باشرت فرق متخصصة في مكافحة البؤر المتبقية وعمليات التبريد، واستمرت في تنفيذ خطط الرصد والمتابعة ومراقبة الموقف للتأكد من إخماد الحريق بشكل كامل وتأمين المنطقة.

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