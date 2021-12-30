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وزير العدل يكرّم القضاة الفائزين بجائزة التميز القضائي "2"

ثمّن ما يلقاه المرفق من رعاية كريمة ودعم القيادة المتواصل

كرّم وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، اليوم، القضاة الفائزين بجائزة التميز القضائي في نسختها الثانية.

وثمّن ما يلقاه المرفق العدلي من رعاية كريمة ودعم متواصل من القيادة الحكيمة تحقيقًا للعدالة الناجزة، بجودة وإتقان عبر منظومة مؤسسية متكاملة.

وأوضح أن المجلس الأعلى للقضاء يهدف من خلال الجائزة إلى تحفيز الكفاءات القضائية المتميزة وتكريمها؛ انطلاقًا من اختصاصاته بالإشراف على القضاة والمحاكم لتحقيق العدالة الناجزة.

يُذكر أن وزير العدل اعتمد جائزة التميز القضائي لتكون جائزة سنوية للقضاة العاملين في المحاكم تحت مسمى "جائزة التميز القضائي"، بهدف تحفيز القضاة لبذل المزيد من الجهود لتحقيق العدالة، وخلق بيئة عمل محفزة لتشجيع الإثراء المعرفي القضائي.

وتستند الجائزة إلى مجموعة من المعايير تتمثل في الانضباط والالتزام، وسلامة تطبيق القواعد النظامية على الدعوى والسير فيها، والقدرة على الاستنباط والاستدلال، وسلامة تكييف الواقعة المتنازع عليها والتسبيب للحكم بنوعيه الواقعي والقانوني، وحسن الصياغة اللغوية والنحوية، ويتم قياس المعايير من خلال عدة مؤشرات منها سرعة الإنجاز، وزمن إغلاق القضايا، وغيرها وشملت الجائزة جميع التخصصات القضائية في محاكم الدرجة الأولى.

وزير العدل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير العدل يكرّم القضاة الفائزين بجائزة التميز القضائي "2"
سبق

كرّم وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، اليوم، القضاة الفائزين بجائزة التميز القضائي في نسختها الثانية.

وثمّن ما يلقاه المرفق العدلي من رعاية كريمة ودعم متواصل من القيادة الحكيمة تحقيقًا للعدالة الناجزة، بجودة وإتقان عبر منظومة مؤسسية متكاملة.

وأوضح أن المجلس الأعلى للقضاء يهدف من خلال الجائزة إلى تحفيز الكفاءات القضائية المتميزة وتكريمها؛ انطلاقًا من اختصاصاته بالإشراف على القضاة والمحاكم لتحقيق العدالة الناجزة.

يُذكر أن وزير العدل اعتمد جائزة التميز القضائي لتكون جائزة سنوية للقضاة العاملين في المحاكم تحت مسمى "جائزة التميز القضائي"، بهدف تحفيز القضاة لبذل المزيد من الجهود لتحقيق العدالة، وخلق بيئة عمل محفزة لتشجيع الإثراء المعرفي القضائي.

وتستند الجائزة إلى مجموعة من المعايير تتمثل في الانضباط والالتزام، وسلامة تطبيق القواعد النظامية على الدعوى والسير فيها، والقدرة على الاستنباط والاستدلال، وسلامة تكييف الواقعة المتنازع عليها والتسبيب للحكم بنوعيه الواقعي والقانوني، وحسن الصياغة اللغوية والنحوية، ويتم قياس المعايير من خلال عدة مؤشرات منها سرعة الإنجاز، وزمن إغلاق القضايا، وغيرها وشملت الجائزة جميع التخصصات القضائية في محاكم الدرجة الأولى.

30 ديسمبر 2021 - 26 جمادى الأول 1443
04:00 PM
اخر تعديل
31 ديسمبر 2021 - 27 جمادى الأول 1443
04:08 AM

وزير العدل يكرّم القضاة الفائزين بجائزة التميز القضائي "2"

ثمّن ما يلقاه المرفق من رعاية كريمة ودعم القيادة المتواصل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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كرّم وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، اليوم، القضاة الفائزين بجائزة التميز القضائي في نسختها الثانية.

وثمّن ما يلقاه المرفق العدلي من رعاية كريمة ودعم متواصل من القيادة الحكيمة تحقيقًا للعدالة الناجزة، بجودة وإتقان عبر منظومة مؤسسية متكاملة.

وأوضح أن المجلس الأعلى للقضاء يهدف من خلال الجائزة إلى تحفيز الكفاءات القضائية المتميزة وتكريمها؛ انطلاقًا من اختصاصاته بالإشراف على القضاة والمحاكم لتحقيق العدالة الناجزة.

يُذكر أن وزير العدل اعتمد جائزة التميز القضائي لتكون جائزة سنوية للقضاة العاملين في المحاكم تحت مسمى "جائزة التميز القضائي"، بهدف تحفيز القضاة لبذل المزيد من الجهود لتحقيق العدالة، وخلق بيئة عمل محفزة لتشجيع الإثراء المعرفي القضائي.

وتستند الجائزة إلى مجموعة من المعايير تتمثل في الانضباط والالتزام، وسلامة تطبيق القواعد النظامية على الدعوى والسير فيها، والقدرة على الاستنباط والاستدلال، وسلامة تكييف الواقعة المتنازع عليها والتسبيب للحكم بنوعيه الواقعي والقانوني، وحسن الصياغة اللغوية والنحوية، ويتم قياس المعايير من خلال عدة مؤشرات منها سرعة الإنجاز، وزمن إغلاق القضايا، وغيرها وشملت الجائزة جميع التخصصات القضائية في محاكم الدرجة الأولى.

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