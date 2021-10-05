"مختص تقني": ماذا تعرف عن DNS مسبِّب عُطل "فيسبوك" وتطبيقاتها

"الحمادي" حذَّر من العناوين غير الموثوقة: ربط جهازك عليها يُعرِّضك للقرصنة

كشف المختص التقني عبدالعزيز الحمادي عن الأسباب التي أدت إلى تعطل الواتساب وفيسبوك وغيرهما، وتأثُّر أكثر من مليارَي شخص حول العالم.

وقال "الحمادي" عبر مقطع فيديو، شرح فيه أسباب تعطل "فيسبوك" وتطبيقاتها، إن السبب هو الـ DNS! فما هو الـDNS؟ وكيف يعمل؟

وأضاف: نسمع كثيرًا عن الـ DNS، وأن تغييره يسبب سرعة الاتصال بالإنترنت، وكذلك حجب الإعلانات، وغيرهما.. فما هو؟ وكيف يعمل؟ وما مخاطره؟ هو اختصار لكلمة أسماء النطاقات.

وتابع: ببساطة، إذا أردت دخول موقع جوجل مثلاً جهازك سيرسل طلب DNS المسجل في جهازك بشكل افتراضي من شركة الاتصالات؛ ليقوم بعمله بالبحث في مكتبة نطاقات الإنترنت عن مكان تخزين هذا الموقع، وتوجيهك عليه. وهذا عمله الرئيسي. وتتوافر عناوين DNS ومكان الشخص بالربط عليها؛ لتقوم بالعمل نفسه مع مزايا إضافية أحيانًا، مثل حجب الإعلانات وتسريع الاتصالات.

وحذَّر "الحمادي" من العناوين غير الموثوقة؛ لأن ربطك عليها يُعرِّضك للقرصنة؛ إذ تحوِّلك لمواقع وهمية لسرقة بياناتك السرية دون علمك، وأيضًا تحديث برامج جهازك ببرامج مزروع فيها برمجيات خبيثة.. ونحو ذلك. أما إذا كانت موثوقة أو خاصة بك فلا بأس بالربط عليها.