ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أمس، عن مصدر محلي، قوله: إن مدنياً قُتل وأُصيب خمسة آخرون في القصف الصاروخي الحوثي الذي طال حياً سكنياً في مدينة مأرب، مركز المحافظة، مشيراً إلى أن اثنين من الجرحى في حالة حرجة، فيما تسبّب سقوط الصاروخ في أضرار مادية، وألحق أضراراً بالغة بمنزلين وحافلة نقل في الحي المستهدف.

مقتل وإصابة 6 مدنيين بشظايا "باليستي" أطلقه الحوثيون على مأرب صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-04-04 قُتل مدني وأُصيب خمسة آخرون بشظايا صاروخ أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على حي سكني مكتظ بالنازحين شمال محافظة مأرب- شرقي اليمن. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أمس، عن مصدر محلي، قوله: إن مدنياً قُتل وأُصيب خمسة آخرون في القصف الصاروخي الحوثي الذي طال حياً سكنياً في مدينة مأرب، مركز المحافظة، مشيراً إلى أن اثنين من الجرحى في حالة حرجة، فيما تسبّب سقوط الصاروخ في أضرار مادية، وألحق أضراراً بالغة بمنزلين وحافلة نقل في الحي المستهدف.

04 إبريل 2021 - 22 شعبان 1442 11:34 AM

مقتل وإصابة 6 مدنيين بشظايا "باليستي" أطلقه الحوثيون على مأرب الصاروخ تسبّب في أضرار بالغة بمنزلين وحافلة نقل في الحي





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قُتل مدني وأُصيب خمسة آخرون بشظايا صاروخ أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على حي سكني مكتظ بالنازحين شمال محافظة مأرب- شرقي اليمن.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أمس، عن مصدر محلي، قوله: إن مدنياً قُتل وأُصيب خمسة آخرون في القصف الصاروخي الحوثي الذي طال حياً سكنياً في مدينة مأرب، مركز المحافظة، مشيراً إلى أن اثنين من الجرحى في حالة حرجة، فيما تسبّب سقوط الصاروخ في أضرار مادية، وألحق أضراراً بالغة بمنزلين وحافلة نقل في الحي المستهدف.