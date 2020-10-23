النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

السعودية تشارك في مؤتمر المانحين في جنيف لدعم اللاجئين الروهينجا

يوجد بالمملكة 270 ألف روهينجي وتقدم لهم التعليم والصحة بالمجان

شاركت المملكة العربية السعودية في مؤتمر المانحين لدعم اللاجئين الروهينجا الذي عقد في جنيف اليوم عبر الاتصال المرئي.

وترأس وفد المملكة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة.

ويهدف المؤتمر الذي عقد بالتعاون بين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا؛ لتقديم المساعدات وتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة للاجئين من الروهينجا، وتعزيز قدرتهم على الوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) والاحتياجات الصحية الأخرى، إضافة إلى دعم العملية التعليمية وتنمية مهارات أطفال وشباب الروهينجا، وتخفيف الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه المجتمعات المضيفة لهم.

وتأتي مشاركة المملكة في هذا المؤتمر تأكيدًا لنهجها واستمرارًا لسياستها الرامية إلى تخفيف المعاناة الإنسانية عن اللاجئين ومؤازرة المجتمعات المضيفة لهم حول العالم، حيث تقدر المساعدات التي قدمتها المملكة لهم خلال العقدين الماضيين بما يُقارب 15 مليار دولار أمريكي، ومن ضمنهم أقلية الروهينجا التي امتد دعم المملكة لها لأكثر من 60 عامًا، حيث يوجد بالمملكة نحو 270 ألف لاجئ روهينجي، تطلق عليهم لقب "زائرين"، وتقدم لهم الخدمات الصحية والتعليمية بالمجان، وفرص العمل.

وقدمت المملكة مساعدات إغاثية إلى جمهورية اتحاد ميانمار خلال الفترة من 2007 م - 2020 م بما يقارب 88 مليون دولار أمريكي مخصصة للنازحين الروهينجا لتنفيذ 27 مشروعًا إغاثيًا، منها 17 مشروعًا نفذت من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمبلغ يزيد على 18 مليون دولار أمريكي خلال الفترة من 2016 - 2020م.

المملكة العربية السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
السعودية تشارك في مؤتمر المانحين في جنيف لدعم اللاجئين الروهينجا
سبق

شاركت المملكة العربية السعودية في مؤتمر المانحين لدعم اللاجئين الروهينجا الذي عقد في جنيف اليوم عبر الاتصال المرئي.

وترأس وفد المملكة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة.

ويهدف المؤتمر الذي عقد بالتعاون بين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا؛ لتقديم المساعدات وتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة للاجئين من الروهينجا، وتعزيز قدرتهم على الوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) والاحتياجات الصحية الأخرى، إضافة إلى دعم العملية التعليمية وتنمية مهارات أطفال وشباب الروهينجا، وتخفيف الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه المجتمعات المضيفة لهم.

وتأتي مشاركة المملكة في هذا المؤتمر تأكيدًا لنهجها واستمرارًا لسياستها الرامية إلى تخفيف المعاناة الإنسانية عن اللاجئين ومؤازرة المجتمعات المضيفة لهم حول العالم، حيث تقدر المساعدات التي قدمتها المملكة لهم خلال العقدين الماضيين بما يُقارب 15 مليار دولار أمريكي، ومن ضمنهم أقلية الروهينجا التي امتد دعم المملكة لها لأكثر من 60 عامًا، حيث يوجد بالمملكة نحو 270 ألف لاجئ روهينجي، تطلق عليهم لقب "زائرين"، وتقدم لهم الخدمات الصحية والتعليمية بالمجان، وفرص العمل.

وقدمت المملكة مساعدات إغاثية إلى جمهورية اتحاد ميانمار خلال الفترة من 2007 م - 2020 م بما يقارب 88 مليون دولار أمريكي مخصصة للنازحين الروهينجا لتنفيذ 27 مشروعًا إغاثيًا، منها 17 مشروعًا نفذت من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمبلغ يزيد على 18 مليون دولار أمريكي خلال الفترة من 2016 - 2020م.

23 أكتوبر 2020 - 6 ربيع الأول 1442
12:08 AM

السعودية تشارك في مؤتمر المانحين في جنيف لدعم اللاجئين الروهينجا

يوجد بالمملكة 270 ألف روهينجي وتقدم لهم التعليم والصحة بالمجان

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
29

شاركت المملكة العربية السعودية في مؤتمر المانحين لدعم اللاجئين الروهينجا الذي عقد في جنيف اليوم عبر الاتصال المرئي.

وترأس وفد المملكة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة.

ويهدف المؤتمر الذي عقد بالتعاون بين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا؛ لتقديم المساعدات وتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة للاجئين من الروهينجا، وتعزيز قدرتهم على الوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) والاحتياجات الصحية الأخرى، إضافة إلى دعم العملية التعليمية وتنمية مهارات أطفال وشباب الروهينجا، وتخفيف الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه المجتمعات المضيفة لهم.

وتأتي مشاركة المملكة في هذا المؤتمر تأكيدًا لنهجها واستمرارًا لسياستها الرامية إلى تخفيف المعاناة الإنسانية عن اللاجئين ومؤازرة المجتمعات المضيفة لهم حول العالم، حيث تقدر المساعدات التي قدمتها المملكة لهم خلال العقدين الماضيين بما يُقارب 15 مليار دولار أمريكي، ومن ضمنهم أقلية الروهينجا التي امتد دعم المملكة لها لأكثر من 60 عامًا، حيث يوجد بالمملكة نحو 270 ألف لاجئ روهينجي، تطلق عليهم لقب "زائرين"، وتقدم لهم الخدمات الصحية والتعليمية بالمجان، وفرص العمل.

وقدمت المملكة مساعدات إغاثية إلى جمهورية اتحاد ميانمار خلال الفترة من 2007 م - 2020 م بما يقارب 88 مليون دولار أمريكي مخصصة للنازحين الروهينجا لتنفيذ 27 مشروعًا إغاثيًا، منها 17 مشروعًا نفذت من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمبلغ يزيد على 18 مليون دولار أمريكي خلال الفترة من 2016 - 2020م.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,152
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,623
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,325
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,610

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

هؤلاء أَوْلَى بالإسكان

هؤلاء أَوْلَى بالإسكان

أحمد عجب
فساد التوظيف الأكاديمي.. إلى أين؟

فساد التوظيف الأكاديمي.. إلى أين؟

ابتسام منصور القحطاني
فساد التوظيف الأكاديمي.. إلى أين؟

فساد التوظيف الأكاديمي.. إلى أين؟

ابتسام منصور القحطاني
مَن أَمِن العقوبة لم يلبس الكمامة..!

مَن أَمِن العقوبة لم يلبس الكمامة..!

عبدالرحمن المرشد
أزمة الإسكان.. الفرص والتحديات!!

أزمة الإسكان.. الفرص والتحديات!!

غسان محمد عسيلان
ذلك الكتاب..!

ذلك الكتاب..!

محمد الرطيان
الوطنية موقف.. لا شعار

الوطنية موقف.. لا شعار

سعيد آل جندب
آخر القول.. 2020 ليس مذنبًا!

آخر القول.. 2020 ليس مذنبًا!

حسين الحازمي
منتدى القيم الدينية يعكس صورة السعودية

منتدى القيم الدينية يعكس صورة السعودية

علي آل شرمة
أيها الريادي كن أسدًا..!

أيها الريادي كن أسدًا..!

حسن آل عمير
واقع التدريب التقني والمهني..!

واقع التدريب التقني والمهني..!

ابتسام منصور القحطاني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة