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"الاتصالات والإلكترونيات" تفتح باب القبول لبرنامج الدبلوم الصباحي والمسائي غدًا الأحد

للحاصلين على الثانوية العامة قسم العلوم الطبيعية والثانوية الصناعية

أعلنت كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة عن فتح باب القبول والتسجيل لدرجة الدبلوم الصباحي والمسائي ابتداءً من يوم غد الأحد وحتى 23 / 3 / 1441هـ للفصل الثاني من العام التدريبي الجاري 1440/ 1441هـ للمواطنين في الصباحي والمقيمين والموظفين في المسائي الحاصلين على الثانوية العامة قسم العلوم الطبيعية والثانوية الصناعية.

وأوضح عميد كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة المهندس فهد بن عبود العامودي، أن شروط الدبلوم الصباحي أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو الثانويات الصناعية وكذلك الدبلوم المسائي، مشيرًا إلى أنه لا يكون قد تم قبوله في برنامج آخر يشترك في الفترة الزمنية نفسها أن يكون حاصلاً على تقدير جيد فأعلى.

وأكد عميد كلية الاتصالات والإلكترونيات المهندس فهد بن عبود العامودي أهمية الالتزام بصحة المعلومات في استمارة التقديم لتلقي ترشيح القبول عبر الرسائل النصية التي تصل من موقع البوابة الموحدة للقبول والتسجيل على جوال المتقدمين.

وأشار العامودي إلى أن القبول سوف يكون موحدًا لجميع المتقدمين على موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بوابة القبول الموحد على الرابط ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/pag وبيَّن أن القبول في الدبلوم يشترط خريجي الثانوية العامة القسم العلمي أو الثانوية الصناعية في قسم كل من تقنية الحاسب- تقنية الاتصالات- تقنية الإلكترونيات.

كلية الاتصالات والإلكترونيات جدة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بوابة القبول الموحد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الاتصالات والإلكترونيات" تفتح باب القبول لبرنامج الدبلوم الصباحي والمسائي غدًا الأحد
سبق

أعلنت كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة عن فتح باب القبول والتسجيل لدرجة الدبلوم الصباحي والمسائي ابتداءً من يوم غد الأحد وحتى 23 / 3 / 1441هـ للفصل الثاني من العام التدريبي الجاري 1440/ 1441هـ للمواطنين في الصباحي والمقيمين والموظفين في المسائي الحاصلين على الثانوية العامة قسم العلوم الطبيعية والثانوية الصناعية.

وأوضح عميد كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة المهندس فهد بن عبود العامودي، أن شروط الدبلوم الصباحي أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو الثانويات الصناعية وكذلك الدبلوم المسائي، مشيرًا إلى أنه لا يكون قد تم قبوله في برنامج آخر يشترك في الفترة الزمنية نفسها أن يكون حاصلاً على تقدير جيد فأعلى.

وأكد عميد كلية الاتصالات والإلكترونيات المهندس فهد بن عبود العامودي أهمية الالتزام بصحة المعلومات في استمارة التقديم لتلقي ترشيح القبول عبر الرسائل النصية التي تصل من موقع البوابة الموحدة للقبول والتسجيل على جوال المتقدمين.

وأشار العامودي إلى أن القبول سوف يكون موحدًا لجميع المتقدمين على موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بوابة القبول الموحد على الرابط ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/pag وبيَّن أن القبول في الدبلوم يشترط خريجي الثانوية العامة القسم العلمي أو الثانوية الصناعية في قسم كل من تقنية الحاسب- تقنية الاتصالات- تقنية الإلكترونيات.

09 نوفمبر 2019 - 12 ربيع الأول 1441
10:51 PM

"الاتصالات والإلكترونيات" تفتح باب القبول لبرنامج الدبلوم الصباحي والمسائي غدًا الأحد

للحاصلين على الثانوية العامة قسم العلوم الطبيعية والثانوية الصناعية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أعلنت كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة عن فتح باب القبول والتسجيل لدرجة الدبلوم الصباحي والمسائي ابتداءً من يوم غد الأحد وحتى 23 / 3 / 1441هـ للفصل الثاني من العام التدريبي الجاري 1440/ 1441هـ للمواطنين في الصباحي والمقيمين والموظفين في المسائي الحاصلين على الثانوية العامة قسم العلوم الطبيعية والثانوية الصناعية.

وأوضح عميد كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة المهندس فهد بن عبود العامودي، أن شروط الدبلوم الصباحي أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو الثانويات الصناعية وكذلك الدبلوم المسائي، مشيرًا إلى أنه لا يكون قد تم قبوله في برنامج آخر يشترك في الفترة الزمنية نفسها أن يكون حاصلاً على تقدير جيد فأعلى.

وأكد عميد كلية الاتصالات والإلكترونيات المهندس فهد بن عبود العامودي أهمية الالتزام بصحة المعلومات في استمارة التقديم لتلقي ترشيح القبول عبر الرسائل النصية التي تصل من موقع البوابة الموحدة للقبول والتسجيل على جوال المتقدمين.

وأشار العامودي إلى أن القبول سوف يكون موحدًا لجميع المتقدمين على موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بوابة القبول الموحد على الرابط ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/pag وبيَّن أن القبول في الدبلوم يشترط خريجي الثانوية العامة القسم العلمي أو الثانوية الصناعية في قسم كل من تقنية الحاسب- تقنية الاتصالات- تقنية الإلكترونيات.

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