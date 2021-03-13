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الدفاع المدني: عدد البلاغات من المناطق كافة محدود والرياح الشديدة لم تخلف أيّ إصابات

الفرق الميدانية والقيادة والسيطرة ترصد تطورات الحالة الجوية وتنسق لمواجهة المستجدات

أكّد المتحدث باسم الدفاع المدني، الرائد محمد الحمادي؛ أن التحذيرات مستمرة طالما استمرت التنبيهات من المركز الوطني للأرصاد بخصوص التغيرات الجوية.

وأضاف متحدث الدفاع المدني في تصريحات نقلتها "الإخبارية": تحذيراتنا مستمرة.. وعدد البلاغات من مناطق #المملكة كافة محدود، والرياح الشديدة لم تخلف إلا أضراراً مادية قليلة، ولا إصابات بشرية.

وقال: ما يتم ميدانياً ومن خلال الخطط من قِبل الدفاع المدني يستند إلى ما يرد من المركز الوطني للأرصاد، ولا نزال نتابع بشكل مستمر هذه الحالة المناخية، وإن خفتت شدتها في بعض المناطق، إلا أن هناك مناطق تستقبل هذه الحالة في الساعات المقبلة، ومنطقة نجران، وبعض المحافظات الجنوبية للرياض.

وأضاف: الدفاع المدني من خلال الفرق الميدانية، ومن خلال عمليات القيادة والسيطرة، يتابع الحالة أولاً بأول، والحالات شاملة ولا يمكن التنبؤ، لكن لدينا خطط معدّة لمواجهة الحالات المطرية والتنبؤات كافة من خلال التنسيق مع الجهات المعنية، لمواجهة موجات الغبار.

وأردف: بخصوص سقوط بعض الأشجار بفعل الرياح، فلم تقع أي إصابات، ونحن نوضح أن هناك بعض الأضرار في بعض اللوحات وتمّ التعامل مع ذلك بشكل فوري.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الدفاع المدني: عدد البلاغات من المناطق كافة محدود والرياح الشديدة لم تخلف أيّ إصابات
سبق

أكّد المتحدث باسم الدفاع المدني، الرائد محمد الحمادي؛ أن التحذيرات مستمرة طالما استمرت التنبيهات من المركز الوطني للأرصاد بخصوص التغيرات الجوية.

وأضاف متحدث الدفاع المدني في تصريحات نقلتها "الإخبارية": تحذيراتنا مستمرة.. وعدد البلاغات من مناطق #المملكة كافة محدود، والرياح الشديدة لم تخلف إلا أضراراً مادية قليلة، ولا إصابات بشرية.

وقال: ما يتم ميدانياً ومن خلال الخطط من قِبل الدفاع المدني يستند إلى ما يرد من المركز الوطني للأرصاد، ولا نزال نتابع بشكل مستمر هذه الحالة المناخية، وإن خفتت شدتها في بعض المناطق، إلا أن هناك مناطق تستقبل هذه الحالة في الساعات المقبلة، ومنطقة نجران، وبعض المحافظات الجنوبية للرياض.

وأضاف: الدفاع المدني من خلال الفرق الميدانية، ومن خلال عمليات القيادة والسيطرة، يتابع الحالة أولاً بأول، والحالات شاملة ولا يمكن التنبؤ، لكن لدينا خطط معدّة لمواجهة الحالات المطرية والتنبؤات كافة من خلال التنسيق مع الجهات المعنية، لمواجهة موجات الغبار.

وأردف: بخصوص سقوط بعض الأشجار بفعل الرياح، فلم تقع أي إصابات، ونحن نوضح أن هناك بعض الأضرار في بعض اللوحات وتمّ التعامل مع ذلك بشكل فوري.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

13 مارس 2021 - 29 رجب 1442
12:27 PM

الدفاع المدني: عدد البلاغات من المناطق كافة محدود والرياح الشديدة لم تخلف أيّ إصابات

الفرق الميدانية والقيادة والسيطرة ترصد تطورات الحالة الجوية وتنسق لمواجهة المستجدات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكّد المتحدث باسم الدفاع المدني، الرائد محمد الحمادي؛ أن التحذيرات مستمرة طالما استمرت التنبيهات من المركز الوطني للأرصاد بخصوص التغيرات الجوية.

وأضاف متحدث الدفاع المدني في تصريحات نقلتها "الإخبارية": تحذيراتنا مستمرة.. وعدد البلاغات من مناطق #المملكة كافة محدود، والرياح الشديدة لم تخلف إلا أضراراً مادية قليلة، ولا إصابات بشرية.

وقال: ما يتم ميدانياً ومن خلال الخطط من قِبل الدفاع المدني يستند إلى ما يرد من المركز الوطني للأرصاد، ولا نزال نتابع بشكل مستمر هذه الحالة المناخية، وإن خفتت شدتها في بعض المناطق، إلا أن هناك مناطق تستقبل هذه الحالة في الساعات المقبلة، ومنطقة نجران، وبعض المحافظات الجنوبية للرياض.

وأضاف: الدفاع المدني من خلال الفرق الميدانية، ومن خلال عمليات القيادة والسيطرة، يتابع الحالة أولاً بأول، والحالات شاملة ولا يمكن التنبؤ، لكن لدينا خطط معدّة لمواجهة الحالات المطرية والتنبؤات كافة من خلال التنسيق مع الجهات المعنية، لمواجهة موجات الغبار.

وأردف: بخصوص سقوط بعض الأشجار بفعل الرياح، فلم تقع أي إصابات، ونحن نوضح أن هناك بعض الأضرار في بعض اللوحات وتمّ التعامل مع ذلك بشكل فوري.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

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